Sức hút từ bộ đôi chiến sĩ A80: Chuẩn thần thái quân ngũ, đậm điện ảnh đời thường

HHTO - Đội hình các khối diễu binh, diễu hành cho nhiệm vụ A80 đã “chiêu mộ” được hai gương mặt “tuyệt đối điện ảnh” khiến Gen Z chúng mình đứng ngồi không yên. Sức hút của hai chiến sĩ “cực phẩm” đến từ những khoảnh khắc siêu đời thường và chút tuyệt chiêu chăm sóc bản thân mà bạn có thể bỏ túi ngay.

Lê Hoàng Hiệp - “Đại sứ keo vuốt tóc” vạn người mê

Truy tìm “in-tư” - Thượng úy Lê Hoàng Hiệp, hiện công tác tại Sư đoàn 9 - Quân đoàn 4 - Nickname: Anh Hiệp Mèo - Chiều cao: 1,82m - Năm sinh: 1996 - Chiến sĩ Khối Tác chiến điện tử - Góp mặt trong chương trình Sao Nhập Ngũ mùa 16 tập 2

Video: TikTok@ntbphuong219

Gây sốt với video bước xuống xe chuẩn bị cho nhiệm vụ A50, nhận về sự chú ý và những lượt tương tác cực khủng trên khắp các mạng xã hội, Thượng úy Lê Hoàng Hiệp là cái tên tạo nên làn sóng bàn luận "siêu to khổng lồ". Với phong thái dõng dạc, thần thái uy nghiêm và góc nghiêng thần thánh, Lê Hoàng Hiệp vô tình “bắt cóc con tim” netizen và được ví von là "nam thần quân đội".

Nếu mấy bồ là tín đồ mê “hoàng thượng” thì anh Hiệp cũng nuôi 10 chú mèo con ở đơn vị nơi mình công tác. Nickname "Hiệp mèo" cũng xuất phát từ đó vì đồng đội hay gọi anh với cái tên thân mật như thế.

Không chỉ nhập hội “meo meo”, anh còn mang vibe “ông chú quốc dân” khi gặp trẻ con là auto bật chế độ cưng xỉu, cười rạng ngời cả buổi. “Hội quạt” hay tám vui là chỉ có các “mầm non tương lai” mới “khắc chế” được anh Hiệp thôi.

Anh "Hiệp mèo" còn ghi điểm bởi sự tử tế, nhẹ nhàng và tính cách điềm đạm của mình khi luôn cúi đầu bắt tay và chào mọi người khi chụp ảnh xong. Đặc biệt, khi chào các cô chú lớn tuổi hơn mình, anh luôn cúi đầu 90 độ để thể hiện sự tôn trọng và lịch thiệp.

Người hâm mộ còn gọi anh là “đại sứ keo vuốt tóc” vì thói quen vuốt tóc mái. Nhưng có một "bí mật" mà netizen hay đồn đoán với nhau là anh "Hiệp mèo" không dùng keo vuốt tóc, anh chỉ dùng mồ hôi để cố định nếp tóc mà thôi.

Mách bồ bí kíp vuốt tóc siêu đơn giản để “tuyệt đối điện ảnh” như Thượng úy Lê Hoàng Hiệp: Kiểu tóc: Undercut Cách vuốt tóc: Vuốt ngược mái lên trên rồi tém nhẹ tóc sang bên trái. Đối với các kiểu tóc: Tóc mềm, mảnh, dễ rủ: Cần keo vuốt, xịt giữ nếp tóc để nếp vuốt “trụ” lâu. Tóc dày nhưng dễ xuôi xuống: Combo sáp vuốt trước, xịt giữ nếp tóc sau để vừa tạo form vừa khóa nếp. Tóc thẳng, có độ trơn: Cần nhiều keo vuốt để cố định. Tóc xoăn nhẹ hoặc có độ cứng tự nhiên: Chỉ cần sáp vuốt tóc là ổn áp. Tóc ngắn, cứng và có form sẵn: Vuốt tay không như anh Hiệp vẫn cứ là ổn áp nha!

“Sáng làm công chức, tối làm công chúa” cùng chị đẹp Ngô Lâm Phương

Truy tìm “in-tư” Trung úy Ngô Lâm Phương, hiện công tác tại Đoàn Văn công Quân khu 2 Chiều cao: 1,73m Năm sinh: 2000 Là chiến sĩ Khối Quân y TikTok: @Bộ đội chân dài Instagram: @lamphuong.21

Ngô Lâm Phương được mệnh danh là “hoa hậu” khối nữ sĩ quan Quân y bởi nhan sắc “hết nước chấm”, phong thái nghiêm trang khi dẫn đầu khối diễu binh Quân y trong nhiệm vụ A50. Bật mí một bí mật của “cô bộ đội Gen Z”, Lâm Phương còn là một Raver (*) chính hiệu. Ngoài giờ tập luyện nơi công tác, Ngô Lâm Phương là gương mặt thân quen trong các buổi hòa nhạc ngoài trời.

* Rave là thuật ngữ xuất phát từ nước Anh và xuất hiện vào những năm 80 thế kỷ 20, được gọi vui vui là bữa tiệc underground dành cho các tín đồ yêu thích nhạc điện tử. Rave còn được hiểu là các buổi hòa nhạc sôi động diễn ra tại khu vực ngoài trời.

Nickname “Cô bộ đội chân dài” bắt nguồn từ hai bức ảnh Ngô Lâm Phương đăng khi luyện tập cho lễ diễu binh, thu về hơn 4 triệu view trên TikTok và hàng nghìn lượt tương tác bình luận. Dù bối cảnh và trang phục ở cả hai bức đều khác nhau, teen mình cũng phải “xỉu up xỉu down” với đôi chân dài miên man, bước đi thẳng tắp và phong thái uy nghiêm của chị.

"Chị đẹp" Ngô Lâm Phương còn bất ngờ gây bão tại Thái Lan khi chuỗi video của nữ quân nhân này nhanh chóng leo lên top trending Tóp Tóp với hơn 700K lượt xem tại xứ Chùa vàng. Các bạn "hàng xóm" để những dòng bình luận siêu “cute phô mai que” như: “Nữ chiến sĩ Việt Nam dễ thương quá”, "Nữ chiến sĩ Việt Nam đẹp và ngầu ghê"… Chính Lâm Phương cũng không ngờ hình ảnh của mình lại “bay” tận sang nước bạn.

Ngô Lâm Phương còn chính là cô nàng từng gây sốt với lớp nền “siêu chống dính” trong lễ diễu binh A50, đến mức “ngoan xinh iu” Gen Z phải “rốp rẻng” truy dấu ngay “in-tư” các sản phẩm cô nàng dùng.