Khoảnh khắc "đáng yêu tuyệt đối" giữa chiến sĩ và nhân dân tại tổng hợp luyện A80

HHTO - Tối 21/8, không khí tại các trục đường trung tâm Hà Nội trở nên sôi động hơn bao giờ hết trong buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành đầu tiên chào mừng đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không chỉ thu hút bởi sự trang nghiêm và khí thế hào hùng, buổi tổng hợp luyện còn có nhiều khoảnh khắc đáng yêu đốn tim netizen.

Từ sáng sớm, khu vực đường Thanh Niên đón lượng lớn người dân đến sớm để giữ chỗ, chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành (A80). Đây là điểm tập trung lý tưởng vì nằm sát trục đường chính nơi diễn ra buổi lễ.

Đường phố được nhuộm đỏ bởi sắc áo, sắc cờ của hàng nghìn người dân. (Ảnh: Ánh Ngọc)

Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, các chiến sĩ đã tranh thủ ít phút giao lưu với người dân. Họ quay về phía nhân dân, tươi cười và cùng hòa vang những bài hát đầy tự hào. Tình cảm quân dân bền chặt được thể hiện một cách giản dị, tự nhiên nhưng đầy xúc động.

Tiếng hát vang lên đã trở thành cầu nối vô hình, xóa tan mọi khoảng cách giữa người dân và người lính. (Video: Ánh Ngọc)

Sau những khoảnh khắc giao lưu đầy tình cảm, không khí trở lại với sự trang nghiêm, hào hùng vốn có của một buổi lễ trọng đại. Tiếng hát tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng hô vang và nhịp bước đều tăm tắp của các khối diễu binh, diễu hành. Khoảnh khắc "đi giữa lòng nhân dân" này khiến nhiều người, dù chỉ xem qua màn hình, cũng không khỏi xúc động.

Người dân xếp hàng kín hai bên đường, cùng vẫy cao cờ hoa, hò reo chào đón từng khối diễu binh, diễu hành bước qua. (Ảnh: Ánh Ngọc)

Đáp lại tình cảm của mọi người, các chiến sĩ trẻ cũng có những hành động cực đáng yêu. Một trong những khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội ngay trong đêm 21/8 là clip ghi lại màn "bắn tim" của khối Nam Sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Cụ thể, sau khi rời khu vực Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ được thoải mái hơn, ngay khi "hiệu lệnh bắn tim" vang lên, các chiến sĩ đã đồng loạt tạo hình trái tim nhỏ, vừa đi vừa đánh tay, gửi đến những người dân đến xem như một lời cảm ơn.

"Khối bắn tim" đang gây sốt rần rần trên mạng xã hội những ngày này. - Video: t.t.p2112

Một khoảnh khắc viral cũng không kém là khi trên đường trở về điểm tập kết, các chiến sĩ trên xe cảnh sát dùng loa để giao lưu, gửi lời chào gần gũi đến mọi người "Xin chào bà con nhớ, chúc bà con ngủ ngon", khiến cho người dân hai bên đường đều thích thú, vỗ tay hưởng ứng.

Lời chúc không thể đáng yêu, ngọt ngào hơn nhận được "nghìn tim" từ giới trẻ. - Video: Phương Anh

Sự khác biệt của 2 chất giọng Bắc - Nam đang gây sốt mạng xã hội. - Video: @khong.n.hnh

Quá mê "các chú" cảnh sát, giới trẻ được hồi đáp ngay lập tức bằng cái hẹn "24 xem tiếp". - Video: @duyhiu.113

Những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu, ấm áp trên sẽ còn nhiều thêm. Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện thứ 2 sẽ bắt đầu. Buổi Sơ duyệt và Tổng duyệt cấp nhà nước sẽ diễn ra vào ngày 27/8 và 30/8.