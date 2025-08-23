Khoảnh khắc "đáng yêu tuyệt đối" giữa chiến sĩ và nhân dân tại tổng hợp luyện A80

Từ sáng sớm, khu vực đường Thanh Niên đón lượng lớn người dân đến sớm để giữ chỗ, chờ theo dõi buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành (A80). Đây là điểm tập trung lý tưởng vì nằm sát trục đường chính nơi diễn ra buổi lễ.
Trước giờ tổng hợp luyện diễu binh, các chiến sĩ đã tranh thủ ít phút giao lưu với người dân. Họ quay về phía nhân dân, tươi cười và cùng hòa vang những bài hát đầy tự hào. Tình cảm quân dân bền chặt được thể hiện một cách giản dị, tự nhiên nhưng đầy xúc động.
Sau những khoảnh khắc giao lưu đầy tình cảm, không khí trở lại với sự trang nghiêm, hào hùng vốn có của một buổi lễ trọng đại. Tiếng hát tạm lắng xuống, nhường chỗ cho những tiếng hô vang và nhịp bước đều tăm tắp của các khối diễu binh, diễu hành. Khoảnh khắc "đi giữa lòng nhân dân" này khiến nhiều người, dù chỉ xem qua màn hình, cũng không khỏi xúc động.
Đáp lại tình cảm của mọi người, các chiến sĩ trẻ cũng có những hành động cực đáng yêu. Một trong những khoảnh khắc gây sốt mạng xã hội ngay trong đêm 21/8 là clip ghi lại màn "bắn tim" của khối Nam Sĩ quan Cảnh sát nhân dân. Cụ thể, sau khi rời khu vực Quảng trường Ba Đình, các chiến sĩ được thoải mái hơn, ngay khi "hiệu lệnh bắn tim" vang lên, các chiến sĩ đã đồng loạt tạo hình trái tim nhỏ, vừa đi vừa đánh tay, gửi đến những người dân đến xem như một lời cảm ơn.
Một khoảnh khắc viral cũng không kém là khi trên đường trở về điểm tập kết, các chiến sĩ trên xe cảnh sát dùng loa để giao lưu, gửi lời chào gần gũi đến mọi người "Xin chào bà con nhớ, chúc bà con ngủ ngon", khiến cho người dân hai bên đường đều thích thú, vỗ tay hưởng ứng.
Những khoảnh khắc ngọt ngào, đáng yêu, ấm áp trên sẽ còn nhiều thêm. Tối 24/8, buổi tổng hợp luyện thứ 2 sẽ bắt đầu. Buổi Sơ duyệt và Tổng duyệt cấp nhà nước sẽ diễn ra vào ngày 27/8 và 30/8.