Giới trẻ mang gì đi xem diễu binh: "Hậu phương" các chiến sĩ có phụ kiện độc đáo

HHTO - Bên cạnh trang phục màu đỏ hoặc in hình quốc kỳ, giới trẻ còn mang theo nhiều phụ kiện xinh xắn, lạ mắt mà vẫn thể hiện tinh thần dân tộc, hòa vào "đồng phục của khối toàn dân" khi đi xem tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80. Những "bông hoa" nơi hậu phương của các chiến sĩ tham gia diễu binh còn mang theo những món đồ đặc biệt.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 chào mừng Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) vừa diễn ra vào tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình.

Ngóng đợi từ khi có những thông tin đầu tiên của nhiệm vụ A80, giới trẻ đã chuẩn bị sẵn "bộ kit" đặc biệt, không phải vì "lên đồ xinh sống ảo" mà coi đây là một cách thể hiện tình yêu nước, tinh thần dân tộc trong dịp trọng đại của cả nước.

Phổ biến nhất là những chiếc áo phông in cờ đỏ sao vàng. Nhiều bạn trẻ mang theo quốc kỳ với kích cỡ khác nhau.

Từ đợt diễu binh, diễu hành A50 đến A80, Gen Z "đẩy trend" những chiếc khăn quàng cổ in hình cờ đỏ sao vàng. Đây cũng là một trong những phụ kiện xuất hiện nhiều nhất tại các cung đường người dân tập trung theo dõi tổng hợp luyện, góp phần "nhuộm đỏ" không gian đang hừng hực khí thế.

Áo thun trắng in chữ, biểu tượng Việt Nam được nhiều bạn trẻ ưa chuộng. - Ảnh: NVCC

Hai bạn Kim Huệ (sinh năm 2005) và Quyên (sinh năm 2004) có mặt tại đường Văn Cao khoảng 5 tiếng trước giờ bắt đầu tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1. "Item" cả hai mang theo là chiếc quạt in hình quốc kỳ nhỏ gọn và 2 chiếc sticker xinh xinh được các cô "đi đu concert quốc gia" cùng tặng trên đường đi. Huệ và Quyên cho biết muốn đi đến buổi tổng hợp luyện đầu tiên để lấy kinh nghiệm, theo dõi trực tiếp A80 thành công hơn trong những buổi tiếp theo.

Không chỉ trang phục in quốc kỳ, Gen Z còn mang theo khăn in hình chim Lạc, nón vẽ họa tiết là các biểu tượng lịch sử, văn hóa của Việt Nam, Hà Nội.

Chị Nguyễn Thu Hằng còn diện đồ xinh yêu đi "đu A80" cùng cún cưng. "Mỗi lần biểu diễn hay huấn luyện cảnh khuyển ở phố đi bộ, mình đều cho bạn ấy đi. Mỗi lần chuẩn bị đi là bạn ấy tự mang đồ ra để trước mặt mình, sủa 3 cái để mình mặc cho rồi cả hai cùng lên đường", Thu Hằng tiết lộ. Chị Hằng cho biết nhất định sẽ không bỏ lỡ lần tổng hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt cấp quốc gia sắp tới: "Mình quyết tâm ngồi được vị trí mặt đường ở khu Nguyễn Thái Học. Có lẽ lần tới thay vì đi từ 7h sáng thì mình phải đi từ 3h30 hoặc 4h, vì đứng sau là khó nhìn thấy".

Trong "khối toàn dân" theo dõi A80 còn có "hậu phương" của các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ. Huyền Trang (sinh năm 2006) tranh thủ có mặt từ sớm ở khu vực Cung Thể thao Quần Ngựa để theo dõi tổng hợp luyện cũng như gặp mặt bạn trai. Cô bạn thành công tái ngộ "người đặc biệt" trong chốc lát ở điểm tập kết, mang theo món quà cổ vũ tinh thần cho anh.

Ảnh: NVCC

Bạn trai của Huyền Trang là - Nguyễn Ngọc Hoàng, học viên của Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I, là một trong các chiến sĩ tham gia diễu binh của Khối Nam Sĩ quan Không quân CAND. Ngay khi có thông báo được chọn tham gia A80, Ngọc Hoàng đã báo tin ngay cho bạn gái. Cả hai đều vỡ òa trong hạnh phúc và tự hào.

"Nhím" Hà Châu Anh (sinh năm 2006, sinh viên của Học viện Nông nghiệp Việt Nam) đi xem tổng hợp luyện A80 với nguyên set đồ là những món quà bạn trai dành tặng, trong đó có áo và một chiếc vòng (buộc tóc) độc nhất. Anh là Nguyễn Đức Công (sinh năm 2004), hiện là học viên của trường Đại học Phòng cháy chữa cháy, tham gia diễu binh trong khối Nam Sĩ quan Cảnh sát PCCC và CHCN. Áo, vòng tay là món quà Đức Công gửi về "hậu phương" tặng cho Châu Anh vào tuần đầu tiên luyện tập diễu binh, khi cả hai tạm thời chưa thể gặp nhau.

﻿ Tấm thiệp "dưỡng thê" dỗ dành "bông hồng" nơi hậu phương được Châu Anh tiết lộ. - Ảnh: NVCC

Diễu binh, diễu hành A80 là dịp trọng đại, hiếm có nên Phương Dương không muốn bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào. Cô bạn đã chuẩn bị "ba lô" lên đồ từ lâu.

Ngoài trang phục, phụ kiện để "hòa tan" với "đồng phục" của "khối toàn dân", Phương Dương còn đem theo một túi nhỏ bánh kẹo, nước lọc. Cô bạn sinh năm 2K3 chia sẻ: "Các chị đồng nghiệp rủ mình đi từ lâu, nhưng mọi người tiện đường ở khu khác nên mình ra đây một mình (đường Văn Cao - PV). Mình có "người thương" đang nhập ngũ, nhưng không tham gia diễu binh A80 nên muốn đi để quay lại, gửi về cho bạn xem không khí".

"Mình nghĩ các bạn đi những đợt tiếp theo nên cầm theo quạt, cũng cần chuẩn bị một chút nước, sữa, bánh mì, phòng trường hợp đói. Mọi người có thể mang theo kẹo ngọt để phòng khi tụt đường huyết do chờ lâu", Phương Dương nói thêm.

"Túi đồ" đi xem diễu binh của Gen Z "camp rào" còn có phấn phủ, bảo vệ sức khỏe cũng không quên "bảo vệ nhan sắc" trong thời gian chờ dài. Thời tiết Hà Nội hiện tại dễ có mưa nên một số bạn trẻ mang theo áo mưa mỏng nhẹ, vừa tiện dùng làm thảm ngồi vừa có sẵn khi cần đến.