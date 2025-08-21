Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành: "Khối toàn dân" đỏ rực vào vị trí, tất cả sẵn sàng

Dương Nhung

HHTO - Không khí tại Thủ đô Hà Nội đang hừng hực khí thế bởi sự nóng lòng, ngóng chờ của người dân trước buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần thứ nhất tại Quảng trường Ba Đình.

Tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành lần 1 - Lễ kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025) diễn ra vào 20h tối nay 21/8. Đếm ngược 1 tiếng trước "giờ G", tất cả lực lượng đã sẵn sàng. Tại các cung đường, người dân đã "nhuộm đỏ" vỉa hè bằng sắc đỏ của quốc kỳ và trang phục in hình cờ Tổ quốc.

Video: JEANIE
Video: JEANIE
Một số khối diễu binh, diễu hành đã sẵn sàng tại khu vực tập kết ở cung đường Quán Thánh - Hoàng Hoa Thám. - Video: JEANIE
duy-pham-2.jpg
duy-pham-1.jpg
Các khối tập luyện trên Quảng trường Ba Đình trước giờ tổng hợp luyện. - Ảnh: Duy Phạm
﻿img-6950.jpg
img-7024.jpg﻿
"Khối toàn dân" đã "vào vị trí" từ sớm để chờ các chiến sĩ trở về điểm tập kết tại Cung Thể thao Quần Ngựa. - Ảnh: Dương Nhung
dduc-nguyen-1.jpg
z6930471668104-310ed19793292e14b31d6505977ee8e2.jpg
Ở một góc thầm lặng, các công nhân môi trường tất bật dọn dẹp rác trên các tuyến phố, vỉa hè quanh Quảng trường Ba Đình. Khoảnh khắc này ngay lập tức khiến người dân có mặt "mềm tim". - Ảnh: Đức Nguyễn

Buổi tổng hợp luyện tối 21/8 tại Quảng trường Ba Đình có hơn 16.000 quân nhân, gồm 43 khối đi bộ, 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự, đặc chủng của Quân đội và Công an. Bên cạnh các khối quân binh chủng truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, còn có nhiều lực lượng với quân phục mới ấn tượng như: Khối nữ sĩ quan quân y, khối sĩ quan phòng hóa, hay lực lượng tác chiến điện tử với trang bị súng bắn hạ UAV...

cover-2.jpg
Dương Nhung
#tổng hợp luyện #A80 #nhiệm vụ A80 #tổng hợp luyện diễu binh diễu hành #lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

