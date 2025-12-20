Thầy Hiệu trưởng ở Hải Phòng mời cả trường ăn sáng mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

Sáng 19/12, toàn thể thầy trò Trường THPT 25-10 (phường Thủy Nguyên, Hải Phòng) có mặt tại sân trường thưởng thức bữa sáng do thầy hiệu trưởng Vũ Xuân Quang mời, mừng ĐT U22 Việt Nam chiến thắng 3-2 trước ĐT U22 Thái Lan giành ngôi vô địch SEA Games 33 vào tối 18/12.

Bữa sáng giản dị gồm bánh mỳ pate, bán rán, bánh dày xôi, sữa hộp nhưng thể hiện cách mừng chiến thắng độc đáo của nhà trường, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, yêu thể thao và cũng là sự quan tâm, gắn kết đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh của toàn trường.

Khoảng 1.100 học sinh toàn trường bày tỏ sự bất ngờ, háo hức trước tình cảm của thầy cô. Do thời gian cấp bách, nhân lực mỏng nên mọi thứ được bày biện rất đơn giản. Khi ca khúc Việt Nam Ơi vang lên khắp sân trường, tất cả thầy cô đều xúc động trước sự đón nhận và tinh thần của học sinh.

Hoạt động thú vị này góp phần khơi dậy động lực, niềm tin để các bạn học sinh vươn tới những hoài bão, khát khao chiến thắng bản thân, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập và cuộc sống như chính nỗ lực, quyết tâm chiến thắng “ngược dòng” của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam trong kỳ SEA Games 33.

Được biết, thầy cô Trường THPT 25-10 thường xuyên tổ chức những hoạt động bồi đắp tinh thần yêu nước cho học sinh. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, nhà trường đã tổ chức cho 100% học sinh trong trường đi xem phim Mưa đỏ.