Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đời sống

Google News

Thầy Hiệu trưởng ở Hải Phòng mời cả trường ăn sáng mừng chiến thắng của U22 Việt Nam

Linh Lê

HHTO - Thầy Hiệu trưởng Trường THPT 25-10 (phường Thủy Nguyên, Hải Phòng) mời toàn trường dùng bữa sáng ăn mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33.

Sáng 19/12, toàn thể thầy trò Trường THPT 25-10 (phường Thủy Nguyên, Hải Phòng) có mặt tại sân trường thưởng thức bữa sáng do thầy hiệu trưởng Vũ Xuân Quang mời, mừng ĐT U22 Việt Nam chiến thắng 3-2 trước ĐT U22 Thái Lan giành ngôi vô địch SEA Games 33 vào tối 18/12.

599833327-1309584054542543-8285526997270547736-n.jpg
601423907-1309584001209215-2189320592599356234-n.jpg

Bữa sáng giản dị gồm bánh mỳ pate, bán rán, bánh dày xôi, sữa hộp nhưng thể hiện cách mừng chiến thắng độc đáo của nhà trường, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc, yêu thể thao và cũng là sự quan tâm, gắn kết đội ngũ cán bộ, giáo viên, học sinh của toàn trường.

598736145-1309584394542509-6875216274258660711-n.jpg
598982220-1309584071209208-7850179655864898058-n.jpg
599165332-1309584464542502-6993226209262034686-n.jpg
599725361-1309584204542528-4587320216666743414-n.jpg

Khoảng 1.100 học sinh toàn trường bày tỏ sự bất ngờ, háo hức trước tình cảm của thầy cô. Do thời gian cấp bách, nhân lực mỏng nên mọi thứ được bày biện rất đơn giản. Khi ca khúc Việt Nam Ơi vang lên khắp sân trường, tất cả thầy cô đều xúc động trước sự đón nhận và tinh thần của học sinh.

600213629-1309584387875843-3643968484014479822-n.jpg
599941428-1309584471209168-5227771956808278735-n.jpg
599496141-1309584144542534-2747903307922474837-n.jpg
599498801-1309584437875838-1587813846892972015-n.jpg

Hoạt động thú vị này góp phần khơi dậy động lực, niềm tin để các bạn học sinh vươn tới những hoài bão, khát khao chiến thắng bản thân, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong học tập và cuộc sống như chính nỗ lực, quyết tâm chiến thắng “ngược dòng” của đội tuyển bóng đá U22 Việt Nam trong kỳ SEA Games 33.

Được biết, thầy cô Trường THPT 25-10 thường xuyên tổ chức những hoạt động bồi đắp tinh thần yêu nước cho học sinh. Trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 vừa qua, nhà trường đã tổ chức cho 100% học sinh trong trường đi xem phim Mưa đỏ.

coverfb.jpg
Linh Lê
Ảnh: Fanpage nhà trường
#U22 Việt Nam #SEA Games 33 #Hải Phòng #trường học #chúc mừng #thầy Hiệu trưởng mời học sinh ăn sáng

Cùng chuyên mục