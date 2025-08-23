Trung úy Ngô Lâm Phương - "nữ thần diễu binh" gây sốt A80, chiếm trọn trái tim người xem

HHTO - Hình ảnh nữ Trung úy Ngô Lâm Phương thuộc khối nữ sĩ quan Quân y tiếp tục “gây sốt” mạng xã hội bởi nhan sắc rạng ngời và thần thái cuốn hút. Cô còn khiến khán giả bất ngờ khi công khai chuyện tình lãng mạn với đồng đội.

Nữ Trung úy gây sốt từ buổi tổng duyệt A80

Tối 21/8, buổi tổng duyệt cho lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám - Quốc khánh 2/9 (A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội). Trong hàng ngũ chỉnh tề, Khối nữ sĩ quan Quân y nổi bật với những gương mặt xinh đẹp, trong đó Trung úy Ngô Lâm Phương đặc biệt gây chú ý.

Trung úy Ngô Lâm Phương.



Trước đó, cô từng được cộng đồng mạng gọi là “Hoa hậu diễu binh” khi xuất hiện trong lễ kỷ niệm 30/4. Lần tái xuất này, nữ sĩ quan tiếp tục khẳng định phong độ visual đỉnh cao, được người hâm mộ ưu ái gọi là “nữ thần diễu binh”.

Vẻ đẹp “vạn người mê” và hành trình thay đổi bản thân

Ngô Lâm Phương sinh năm 2000 tại Thái Nguyên, sở hữu chiều cao 1,73m cùng gương mặt thanh tú và nụ cười tỏa nắng. Để có vóc dáng chuẩn mực như hiện tại, cô từng nỗ lực giảm 6 kg chỉ trong vòng 1 tháng bằng chế độ ăn uống và tập luyện khoa học.

Ngoài quân phục nghiêm trang, Phương còn thu hút bởi gu thời trang đời thường. Cô chuộng váy ôm sát, dạ hội lấp lánh, kết hợp cùng gam màu pastel hoặc trắng - đen tối giản, toát lên nét quyến rũ nhưng không kém phần cá tính.

“Tổ quốc se duyên” - chuyện tình đồng đội ngọt ngào

Bất ngờ lớn nhất với khán giả là việc Ngô Lâm Phương công khai hẹn hò đồng đội Lữ May Ngoan, cũng sinh năm 2000, quê Nghệ An, từng học tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Trong sự kiện A80, anh tham gia đội hình thuộc khối Cảnh sát biển Việt Nam.

Câu chuyện tình cặp đôi gây “bão mạng” khi May Ngoan chia sẻ khoảnh khắc cùng Lâm Phương. Nhiều cư dân mạng thích thú bình luận: “Đúng là Tổ quốc se duyên”, “OTP nhà nước đáng yêu quá”, biến cả hai thành cặp đôi hot nhất trên mạng xã hội những ngày qua.

Không chỉ nổi bật trong nước, hình ảnh Ngô Lâm Phương còn được cộng đồng quốc tế chú ý qua TikTok và nhiều nền tảng mạng xã hội khác. Phong thái nghiêm trang trong quân phục, xen lẫn nét duyên dáng đời thường, giúp cô trở thành gương mặt đại diện cho thế hệ nữ quân nhân trẻ trung, tự tin và tràn đầy năng lượng.

Với nhan sắc nổi bật, phong cách đa dạng cùng câu chuyện tình đẹp, Trung úy Ngô Lâm Phương đã trở thành biểu tượng mới trong lòng người hâm mộ. Hình ảnh “nữ thần diễu binh” không chỉ góp phần làm rạng rỡ màu áo lính, mà còn truyền cảm hứng về tinh thần trách nhiệm, sự tự tin và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ hôm nay.