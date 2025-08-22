Tà áo dài xanh của cô bé 10 tuổi và câu chuyện yêu nước

Trong ký ức của nhiều thế hệ, tà áo dài trắng tinh khôi gắn liền với hình ảnh nữ sinh Việt Nam dịu dàng, trong sáng mà đầy tự hào. Nhưng với Ngô Gia An An, cô bé 10 tuổi đang học lớp 5 tại Trường Singapore International School (Hà Nội), tà áo dài lại có một màu sắc rất khác: Xanh lá - màu của búp măng non, màu của thế hệ trẻ đang lớn lên trong mùa Xuân của đất nước.

Tà áo dài xanh - sáng tạo từ truyền thống

An An chọn cách kể câu chuyện yêu nước của mình bằng… một bản thiết kế áo dài. Bộ đồng phục Đội do An An sáng tạo được lấy cảm hứng từ tà áo dài Việt Nam, nhưng mang một diện mạo mới: màu xanh lá của búp măng non, cổ sơ mi cách điệu để thắt khăn quàng đỏ, cùng chiếc mũ ca lô gợi nhớ đến anh hùng nhỏ tuổi Kim Đồng, chú bé Lượm.

Thiết kế áo dài của cô bé 10 tuổi.

Không chỉ vậy, An An còn thêm chi tiết chiếc quần gọn gàng có thể mix cùng giày bốt - vừa giữ nét mềm mại của áo dài, vừa khiến trang phục trở nên cá tính, hợp với lứa tuổi thiếu nhi Gen Alpha.

Trong tà áo dài xanh ấy, người ta không chỉ thấy sự sáng tạo của một cô bé 10 tuổi, mà còn thấy hình bóng vẻ đẹp người con gái Việt Nam: Dịu dàng nhưng kiên cường, truyền thống nhưng vẫn luôn làm mới mình để bước ra thế giới.

Với An An, áo dài là cánh cửa đi vào di sản. Sự kết hợp trong thiết kế của An An không chỉ tạo hiệu ứng thị giác. Nó kể một câu chuyện: Nữ sinh Việt luôn dịu dàng mà kiên cường; có thể “mix & match” hiện đại nhưng không đánh rơi cội rễ. Khi An An mặc áo dài để trình diễn, em không chỉ làm mẫu - em đang làm “thuyết minh viên” cho nét đẹp của người con gái Việt trước bạn bè năm châu.

“Em mong rằng khi bạn bè quốc tế nhìn thấy bộ trang phục này, các bạn sẽ yêu thêm tà áo dài Việt Nam, nhớ đến Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và tự hào về đất nước Việt Nam như em” - An An chia sẻ.

Ở tuổi lên 10, An An không nói những điều quá lớn lao. Em chỉ chọn một cách yêu nước giản dị: Giữ gìn và làm mới di sản áo dài, để bạn bè năm châu có thêm một lý do yêu mến Việt Nam.

Tà áo dài - Di sản đi cùng năm tháng

Từ bao đời nay, áo dài đã trở thành hình ảnh gắn liền với người phụ nữ Việt Nam - dịu dàng, duyên dáng mà kiêu hãnh. Không chỉ là một bộ trang phục, áo dài còn là một phần hồn cốt dân tộc, hiện diện trong những buổi lễ trọng đại, trong sân trường rợp nắng, trong ký ức về tuổi học trò trắng trong. Mỗi tà áo dài chính là một câu chuyện về vẻ đẹp Việt, về sự gìn giữ văn hóa, về niềm tự hào thầm lặng nhưng bền bỉ.

Thế hệ đi trước giữ gìn áo dài như một phần ký ức. Nhưng ở thế hệ Gen Alpha - những đứa trẻ lớn lên cùng công nghệ, áo dài vẫn có cách để bước vào đời sống, không hề xa cách. Qua đôi mắt và bàn tay sáng tạo của An An, áo dài đã khoác lên mình một sắc màu mới: màu xanh búp măng - màu của tuổi nhỏ, của thế hệ tiếp nối. Áo dài trong phiên bản ấy vừa mang dáng dấp truyền thống, vừa gần gũi, trẻ trung, phù hợp với nhịp sống năng động hôm nay.

Và biết đâu, một ngày nào đó, khi tà áo dài xanh của An An được khoác lên vai nhiều nữ sinh Việt Nam, chúng ta sẽ thấy truyền thống không hề xa xôi mà luôn sống động trong trái tim tuổi trẻ. Đó chính là minh chứng rằng, di sản không hề đứng yên, mà luôn được làm mới, truyền tiếp, và thăng hoa theo từng nhịp bước của tuổi học trò.

Hành trình của một “cô bé di sản”

Khi nhắc đến An An, người ta thường nhắc đến biệt danh “cô bé di sản”. Được biết, năm 2023, An An (với nghệ danh An Cát Diệp) là gương mặt mẫu nhí Việt Nam duy nhất góp mặt tại Shanghai Customization Week - Tuần lễ Thời trang Thiết kế cao cấp Thượng Hải. Ở đó, cô bé gây bất ngờ bởi phong thái tự tin và lối trình diễn chững chạc hơn tuổi, một khởi đầu cho sứ mệnh nhỏ xíu mà gan dạ: đưa câu chuyện Việt ra thế giới.

An An là chị cả trong gia đình có 3 chị em.

Năm 2024, An An tiếp tục được mời làm vedette tại sàn diễn Thượng Hải, sau khi đã chinh phục nhiều tuần lễ thời trang ở Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Dubai, Singapore… Hành trình dày dặn ấy giúp em có thêm “sân khấu” để kể về Việt Nam theo cách của một bạn nhỏ Gen Alpha: hiện đại, mở lòng, nhưng rất nặng tình với truyền thống.

Đầu năm 2024, em còn được Đài Chiết Giang (Trung Quốc) mời thu âm ca khúc chủ đề cho chương trình truyền hình thực tế Running Kids. Một mẫu nhí Việt, đứng trong phòng thu quốc tế, cất giọng thiếu nhi của mình, đó cũng là khoảnh khắc di sản Việt vang lên theo nhịp điệu mới.

Các chương trình An An từng góp mặt:

- Tuần lễ thời trang Thâm Quyến 2023.

- Tuần Lễ thời trang Thượng Hải 2023 và 2024.

- Tuần lễ thời trang Trung Quốc tại Bắc Kinh 2024.

- Tuần lễ thời trang Trung - Nga tại Đại Liên TQ 2024.

Hiện là mẫu nhí duy nhất tại Việt Nam nhận được vinh danh Mẫu Nhí tại Tuần Lễ thời trang Thượng Hải KID WEAR 10/2024.