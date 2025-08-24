Kinh nghiệm từ tổng hợp luyện A80 lần 1: Chỗ nào xem ổn, giao lưu nhiều nhất?

HHTO - Sau buổi tổng hợp luyện A80 đầu tiên (ngày 21/8), đây là những "sợi dây kinh nghiệm" chi tiết về từng khu vực các khối diễu binh, diễu hành đi qua dành cho Gen Z.

Sau buổi tổng hợp luyện A80 tối 21/8, một số cư dân mạng chia sẻ rằng dù đã đến sớm ở đoạn đường có "góc đẹp" như nội dung được nhiều tài khoản mạng xã hội "rì-viu" trước đó nhưng lại rơi vào tình cảnh "không thấy khối nào đi qua". Tuy nhiên, chỉ cần để ý hướng di chuyển các khối đã được các kênh truyền thông chính thống đăng tải, người dân hoàn toàn có thể dễ dàng tự tìm được vị trí xem ổn. Cùng một tuyến đường Nguyễn Thái Học, nhưng tùy góc ngồi sẽ quan sát được các khối khác nhau.

Ảnh: Ánh Ngọc

Theo lộ trình của các khối diễu binh, diễu hành tại buổi tổng hợp luyện tối 21/8, khu vực chuyển giao giữa đường Kim Mã - Nguyễn Thái Học sẽ có một số khí tài quân sự đi qua. Nếu bạn muốn xe tăng thì có thể đứng ở tuyến đường Điện Biên Phủ, đường Trần Phú, phố Nguyễn Tri Phương, Âu Cơ, đường Thanh Niên. Muốn xem kị binh, bạn hãy ra khu vực phố Ngọc Hà.

Ngã tư đoạn Hùng Vương - Nguyễn Thái Học vẫn là khu vực xem "đỉnh nhất" vì tất cả các khối sau khi đi qua Quảng trường Ba Đình sẽ đến đây rồi bắt đầu tách đội hình, đi tiếp theo các tuyến đã được định sẵn.

Ảnh: Ánh Ngọc

Các chiến sĩ sẽ tập kết từ sớm. Nếu bạn muốn được tranh thủ giao lưu, chụp hình (thậm chí có thể được nghe chiến sĩ các khối hát cùng), thì có thể "camp chỗ" ở đoạn gần ngã tư Hùng Vương, Phan Đình Phùng, khu vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Cung đường Kim Mã hướng về Liễu Giai, Văn Cao cũng quan sát được rất nhiều khối diễu binh của quân đội, công an, dân quân tự vệ... Ngày 21/8, khu vực này khá thoáng, người dân đến vào lúc 18h30 vẫn có thể giữ được vị trí đầu tính từ rào chắn nếu đi dọc tuyến đường. Không ít người dân nhận thấy tuyến đường Nguyễn Thái Học quá đông nên di chuyển về đây để theo dõi.

Nếu muốn được giao lưu, nhìn thấy các chiến sĩ thoải mái tương tác sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ, thì bạn nên đến gần các khu vực tập kết như công viên Thống Nhất, Cung Thể thao Quần Ngựa.

Nếu lựa chọn di chuyển bằng phương tiện công cộng để xem A80, nhất là metro, hãy ưu tiên sử dụng vé ngày hoặc vé tháng, mua sẵn vé 2 chiều hoặc mua vé online. Do lượng người đổ về đông sau khi xem xong, việc mua vé vào cuối ngày có thể mất rất nhiều thời gian nếu mua vé giấy, theo lượt.

Sáng 22/8, theo Cục Cảnh sát Giao thông (Bộ Công an), cơ quan chức năng đã bố trí 92 vị trí để gửi xe ô tô, xe máy, xe đạp... nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi xem Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 cũng như hoạt động diễu binh, diễu hành.

Nếu không vào được các khu vực này, bạn hãy gửi xe ở các trung tâm thương mại, trường học, quán cà phê... gần tuyến đường muốn "camp chỗ" nhất. Hạn chế gửi xe ở các bãi tự phát vì có thể bị "chặt chém" giá trên trời (ít nhất là từ 50K đồng/ xe máy).

Khu vực để xe do cơ quan chức năng bố trí.

Người dân nên theo dõi dự báo thời tiết để chuẩn bị đồ che chắn hợp lý. Hãy mang theo nước uống, đồ ăn để đảm bảo sức khỏe, thể lực tốt nhất nếu bạn xác định đến sớm để giữ chỗ. Hãy bỏ rác đúng nơi quy định sau khi rời đi để đảm bảo mĩ quan đường phố, phần nào giữ gìn, lan tỏa hình ảnh đẹp, văn minh của người dân Việt Nam.

Nghe theo sắp xếp của các chiến sĩ cảnh sát, công an có mặt, đảm bảo trật tự, an toàn cho bản thân và mọi người, tuyệt đối không chen lấn, xô đẩy, không có hành động quá khích gây ảnh hưởng đến các chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ.