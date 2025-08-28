Chiến sĩ đan vòng tay, viết thư, tặng kẹo ngọt cho giới trẻ đi xem diễu binh A80

Hai buổi tổng hợp luyện sơ duyệt cấp nhà nước hoạt động diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) vừa diễn ra. Đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân, để tình quân dân thêm gắn kết, các chiến sĩ còn chu đáo chuẩn bị những món quà nhỏ. Trên mạng xã hội, nhiều chiến sĩ chia sẻ hình ảnh đang cặm cụi đan vòng tay, viết thư tặng cho “khối toàn dân” và "hậu phương" của mình.
Bên cạnh đó, túi kẹo, giỏ bánh nhỏ trích từ "quỹ ăn vặt" thường ngày cũng được các chiến sĩ cẩn thận đóng gói, gửi tặng người dân đi xem A80.
Không chỉ là người cho đi, những chiến sĩ trong A80 còn được nhận lại rất nhiều túi kẹo, bánh bao chibi, quạt giấy hay móc khóa cờ đỏ sao vàng kèm lá thư tay tiếp sức từ “khối yêu nước” trong 2 buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt diễu binh, diễu hành vừa diễn ra.
Trên không gian mạng những ngày hướng về Đại lễ 2/9, nhiều video ghi lại “cảnh đắt trời cho” khiến triệu trái tim "tan chảy" vì quá đáng yêu và xúc động. Bên cạnh đó, trong phần bình luận của mỗi video chuẩn bị quà của người dân trên nền tảng TikTok, không khó để bắt gặp các chiến sĩ gửi lời cảm ơn và hình ảnh đã nhận được phần quà ấm áp từ giới trẻ.