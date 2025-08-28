Chiến sĩ đan vòng tay, viết thư, tặng kẹo ngọt cho giới trẻ đi xem diễu binh A80

HHTO - Trong không khí cả nước hân hoan hướng về lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng tám thành công và Quốc khánh 2/9, tình quân dân như cá với nước thể hiện rõ qua các buổi tổng hợp luyện, sơ duyệt diễu binh, diễu hành A80. Người tặng bánh, người tặng kẹo, thậm chí có những chiến sĩ kỳ công đan vòng tay để tặng người dân đến xem. Đó là những món quà nhỏ chứa tình cảm lớn, chân thành, mộc mạc.

Hai buổi tổng hợp luyện sơ duyệt cấp nhà nước hoạt động diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) vừa diễn ra. Đáp lại sự chào đón nồng nhiệt của nhân dân, để tình quân dân thêm gắn kết, các chiến sĩ còn chu đáo chuẩn bị những món quà nhỏ. Trên mạng xã hội, nhiều chiến sĩ chia sẻ hình ảnh đang cặm cụi đan vòng tay, viết thư tặng cho “khối toàn dân” và "hậu phương" của mình.

Chiến sĩ khối Pháo binh - tên lửa tỉ mỉ làm vòng tay để gửi tặng nhân dân trước buổi sơ duyệt (ngày 27/8). ﻿(Video: @tihongvn11)

Một bạn trẻ xác nhận đã quà từ các chiến sĩ. - Ảnh: Thương Huyền

"8386 lá thư" đáng yêu, ngọt ngào đã sẵn sàng trao tới đồng bào đi xem diễu binh. (Video: @quynhnhuj13)

Bên cạnh đó, túi kẹo, giỏ bánh nhỏ trích từ "quỹ ăn vặt" thường ngày cũng được các chiến sĩ cẩn thận đóng gói, gửi tặng người dân đi xem A80.

Ảnh: @cau_taovasua

Túi quà dễ thương khiến giới trẻ thích thú của đồng chí Khánh Sơn. (Video: @meitran2306)

Không chỉ là người cho đi, những chiến sĩ trong A80 còn được nhận lại rất nhiều túi kẹo, bánh bao chibi, quạt giấy hay móc khóa cờ đỏ sao vàng kèm lá thư tay tiếp sức từ “khối yêu nước” trong 2 buổi tổng hợp luyện và sơ duyệt diễu binh, diễu hành vừa diễn ra.

Video: @thungannnb

Video: @tiemlen.hodo

Trên không gian mạng những ngày hướng về Đại lễ 2/9, nhiều video ghi lại “cảnh đắt trời cho” khiến triệu trái tim "tan chảy" vì quá đáng yêu và xúc động. Bên cạnh đó, trong phần bình luận của mỗi video chuẩn bị quà của người dân trên nền tảng TikTok, không khó để bắt gặp các chiến sĩ gửi lời cảm ơn và hình ảnh đã nhận được phần quà ấm áp từ giới trẻ.