Fan Soobin hưởng ứng hoạt động hiến máu, lan tỏa tinh thần tuổi trẻ mừng Quốc khánh

HHTO - Trong không khí cả nước hân hoan hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, tinh thần yêu nước của thế hệ ngày nay lại được khơi dậy qua những hoạt động tình nguyện ý nghĩa. Từ các chiến dịch “Tự hào dòng máu Việt Nam” ngày hội hiến máu Youth Day đến The Red Journey lần thứ 4 của cộng đồng fan SOOBIN, hàng nghìn trái tim đã cùng hòa chung nhịp đập nhân ái để viết tiếp câu chuyện hòa bình.

“Tự hào dòng máu Việt Nam” - Mỗi giọt máu trao đi, một niềm tự hào gửi lại

Chiến dịch Tự hào dòng máu Việt Nam do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương phát động đã mang đến nhiều cách thức sáng tạo để lan tỏa thông điệp nhân ái trong dịp Quốc khánh. Người tham gia khi hiến máu có thể: Mặc áo cờ đỏ sao vàng, xếp giấy chứng nhận hiến máu thành hình cờ Tổ quốc hay con số “80 - 2/9”, sáng tạo video gắn với di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh.

Nhiều “sản phẩm yêu nước” được tạo nên từ người hiến máu trên khắp cả nước vào dịp Quốc khánh năm 2024. Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Sắc đỏ ngập tràn những ngày hiến máu. Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Trên khắp mạng xã hội, những bức ảnh, đoạn clip kèm hashtag #TuhaodongmauViet #hienmau đã trở thành “làn sóng đỏ” lan tỏa niềm tự hào và tinh thần sẻ chia. Mỗi chứng nhận hiến máu không chỉ là tấm thẻ nghĩa tình, mà còn là minh chứng cho sự đoàn kết và nhân ái của người Việt.

Các bạn fan Soobin "flexing" bộ sưu tập có một không hai. Ảnh: thoa.ngh.

Song song với chiến dịch, trong hai ngày 23 - 24/8/2025, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã trở thành điểm hẹn của hàng nghìn người trong Ngày hội hiến máu Youth Day 2025. Với mục tiêu tiếp nhận 1.200 đơn vị máu, huy động từ cộng đồng trẻ trung năng động đến người dân ở khắp các lứa tuổi với mong muốn thắp lên sự sống dành cho những bệnh nhân đang từng ngày chống chọi với bệnh tật.

Không khí tấp nập của ngày hội. Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Đằng sau đó là nỗ lực bền bỉ của ban tổ chức cùng hàng trăm tình nguyện viên - những “người giữ lửa” biến Youth Day không chỉ dừng lại ở một sự kiện, mà còn trở thành hành trình nhân ái giàu cảm xúc, tiếp nối tinh thần sẻ chia của tuổi trẻ Việt Nam.

Fan Soobin và hành trình yêu thương từ trái tim người hâm mộ

Hưởng ứng nhân dịp này với tinh thần gắn kết và trách nhiệm xã hội, KINGDOM (cộng đồng fan ca sĩ Soobin) đã ghi dấu ấn đặc biệt khi tổ chức The Red Journey chặng 4. Tính đến hết chương trình, đã có hơn 500 lượt đăng kí và gần 400 ca hiến máu thành công, minh chứng cho sức lan tỏa mạnh mẽ của cộng đồng người hâm mộ "máu lửa".

Đây là lần thứ tư "The Red Journey" được tổ chức. Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Với KINGDOM, hành động hiến máu lần này không chỉ gắn với dấu mốc lịch sử 80 năm Quốc khánh 2/9, mà còn là món quà ý nghĩa dành tặng thần tượng Soobin nhân dịp sinh nhật vào tháng 9. Đây cũng là dịp mọi người nhìn lại chặng đường một năm gắn kết, lan tỏa yêu thương và tiếp tục khẳng định rằng tình cảm dành cho thần tượng có thể biến thành hành động đẹp cho xã hội.

Món quà sinh nhật ý nghĩa cộng đồng fan dành cho SOOBIN. Ảnh: aisbteam.soobin

"SOOBIN ở đâu KINGDOM ở đó" không chỉ là sự đồng hành trong âm nhạc mà trong cả những hành động hướng đến cộng đồng. Ảnh: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương

Từ sắc áo cờ đỏ sao vàng của sinh viên đến hàng trăm bạn trẻ xếp hàng hiến máu, từ chiến dịch Tự hào dòng máu Việt Nam đến ngày hội Youth Day, tất cả đều cho thấy tinh thần nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Những hoạt động này không dừng lại ở một sự kiện nhất thời mà sẽ còn tiếp tục lan tỏa, như minh chứng rằng trong thời bình, lòng yêu nước của thanh niên Việt Nam vẫn được thắp sáng bằng những hành động sẻ chia thiết thực cho xã hội.