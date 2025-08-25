Giữ chỗ xem diễu binh, diễu hành A80: Từ phủ bạt đến bê nguyên mâm cỗ

HHTO - Dự đoán, các "phương thức" giữ chỗ và giữ sức của "hội đu rào" A80 sẽ còn tăng thêm.

Cách giữ chỗ "truyền thống" và được nhiều người áp dụng là đến thật sớm, trải thảm ngồi tại vị trí mình mong muốn. Tuy nhiên, thời tiết Hà Nội đang nắng mưa thất thường, tại buổi tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành A80 lần thứ 2, một người dân chia sẻ trên mạng xã hội hình ảnh một gia đình phủ bạt che chỗ ngồi. Netizen bình luận vui rằng cách làm này khiến "nắng mưa gì cũng phải khóc thét".

Ảnh: Thuỷ Nguyễn

Viral mạnh nhất trên khắp các nền tảng mạng xã hội lúc này là hình ảnh mâm cỗ thịnh soạn, bao gồm thịt gà luộc, xôi ngũ sắc... Có được vị trí ngồi "đỉnh nóc" thì việc tiếp theo là phải giữ năng lượng, sức khỏe để chờ đến giờ tổng hợp luyện.

"Mâm cỗ" trong lúc ngồi giữ chỗ đang gây sốt mạng xã hội hiện tại. - Ảnh: Thảo Mộc mẹ Ken Dừa

Được biết, "mâm cỗ giữ sức" này là của "hội chị em" đến từ Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ). Họ cùng nhau đi từ 3h30 sáng 24/8 đến Hà Nội để giữ chỗ đẹp sát rào chắn.

Nhiều người dân mang theo đồ ăn, thức uống khi đến giữ chỗ sớm trên các cung đường khối diễu binh, diễu hành sẽ` đi qua. - Ảnh: Minh Nguyễn/ TPO

"Khối mầm non" theo phụ huynh đi xem A80 được "dựng trại" để vừa chơi vừa tránh nắng, mưa, tận dụng ngay chiếc lều mini là đồ chơi trong nhà quen thuộc của trẻ.

Video: @dieulinhhhh31102

Bên cạnh trải thảm ngồi để giữ chỗ, trên TikTok, một số tài khoản còn chia sẻ hình ảnh người dân sử dụng dép, ba lô... để "đặt trước". "Hội đu idol" nghi ngờ đây là "skill quen" của các fan có kinh nghiệm "đu rào" ở nhiều concert.

Video: nangtravelost

Những hình ảnh này còn được nhiều người khen ngợi về độ tin tưởng tuyệt đối vào an ninh, trật tự của khu vực. Nếu cách "camp chỗ" này được phổ biến và có hiệu quả rộng, nhiều người dân có thể sử dụng phương thức này, rồi tạm tìm chỗ râm mát để tránh nắng, mưa.

Dự đoán, sẽ còn nhiều cách thức "camp rào" độc lạ khác của người dân trong các buổi theo dõi A80 sắp tới.