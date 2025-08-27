Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nén nỗi đau mất cha, nam chiến sĩ trẻ quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ A80

LINH LÊ

HHTO - Trong những ngày toàn quân đang tích cực luyện tập cho Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, câu chuyện của binh nhất Phan Gia Huy (quê Quảng Trị, thuộc Tiểu đoàn 3, Trung đoàn 1, Sư đoàn 324, Quân khu 4) đã khiến nhiều người xúc động và cảm phục.

Sáng 27/8, sau buổi tập tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Hà Nội), Phan Gia Huy nhận được tin cha qua đời. Theo quy định, đơn vị cử cán bộ đưa chiến sĩ trở về quê chịu tang. Thế nhưng, trước sự bất ngờ của đồng đội và chỉ huy, Huy đã xin được ở lại tiếp tục tham gia đội hình diễu binh, nén nỗi đau riêng để hoàn thành nhiệm vụ chung trước khi trở về chịu tang cha.

Chia sẻ với lãnh đạo đơn vị, binh nhất Phan Gia Huy nói rằng nếu ngay lúc này trở về, đội hình sẽ bị khuyết vị trí, ảnh hưởng đến toàn tập thể. Đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng của Tổ quốc và anh tin rằng người cha quá cố sẽ thấu hiểu, cảm thông cho lựa chọn này. Tinh thần trách nhiệm của Huy không chỉ khiến đồng đội xúc động mà còn làm gia đình anh tự hào.

z6949445847612-ad5f752021c96e72d58e5e9ea640e2ad.jpg
Chiến sĩ Phan Gia Huy cùng đồng đội đang tập luyện những ngày cuối cùng cho lễ diễu binh mừng Quốc khánh. (Ảnh: Xuân Diện/TPO)

Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị ngay sau đó đã đến thăm viếng, chia sẻ và động viên thân nhân. Gia đình bày tỏ sự đồng thuận, khẳng định sẽ phối hợp cùng đơn vị để Huy yên tâm công tác.

Đồng đội nhận xét Phan Gia Huy là một chiến sĩ gương mẫu, khiêm tốn, luôn nỗ lực hết mình trong luyện tập. Đại tá Nguyễn Thao Trường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 324, đánh giá hành động của Huy là hình ảnh tiêu biểu cho phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ: vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Ông cũng nhắc lại trong đại dịch COVID-19 từng có nhiều cán bộ, chiến sĩ chấp nhận không về chịu tang người thân để thực hiện nhiệm vụ và Huy đã tiếp nối truyền thống đó bằng chính quyết định đầy bản lĩnh của mình.

Câu chuyện của binh nhất Phan Gia Huy không chỉ là gây xúc động mà còn là tấm gương sáng về tinh thần trách nhiệm, kỷ luật và sự hy sinh thầm lặng của những người lính. Trong thời khắc đặc biệt của lịch sử dân tộc, sự lựa chọn của Huy đã trở thành minh chứng cho tình yêu Tổ quốc, niềm tự hào và ý chí của tuổi trẻ hôm nay.

LINH LÊ
