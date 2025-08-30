Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Hiến Ngư, Tử Dạ Quy đối đầu với Dữ Tấn Trường An: Phim nào đang thắng thế?

Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Ba phim cổ trang lên sóng lúc này đều có những thế mạnh riêng nhưng phim nào đang nổi trội nhất?

Mùa phim Hè của showbiz Hoa ngữ từng có khởi đầu rất ổn với Khom Lưng, Thư Quyển Nhất Mộng, Cẩm Tú Phương Hoa, Triều Tuyết Lục, Phàm Nhân Tu Tiên… Hiện giờ, ba tác phẩm Hiến Ngư, Tử Dạ Quy với Dữ Tấn Trường An đang được xem là chốt lại mùa phim Hè nhưng đều không có thành tích tốt như mong đợi.

hien-ngu.jpg
Hai diễn viên chính phim Hiến Ngư.

Cả ba phim đều có dàn diễn viên tiếng tăm với Trần Phi Vũ (Hiến Ngư), Hứa Khải - Điền Hi Vi (Tử Dạ Quy), Thừa Lỗi - Tống Dật (Dữ Tấn Trường An), đều được đầu tư bối cảnh phục trang kỹ xảo ổn, quảng bá bài bản. Nhưng cho đến bây giờ, không có phim nào có chỉ số lượt xem ấn tượng hoặc lượng tương tác cao vút, thậm chí Dữ Tấn Trường An đang đối mặt với cảnh đứng cuối bảng nếu xét theo lượng người xem.

dien-hi-vi26-1755935534911-17559.jpg
Tử Dạ Quy đang gặp bê bối tình cảm của Hứa Khải.

Mỗi phim đều có lý do riêng để kém thu hút người xem, nhưng tựu chung lại thì khán giả không thấy nam nữ chính có độ ăn ý ngọt ngào cần có, chưa kể kịch bản chỉ ở mức trung bình, chẳng có mới lạ so với các phim cùng thể loại cũng như thiếu đi những chi tiết kịch tính để giữ chân người xem.

536278849-1088378706749084-1488033225091649970-n.jpg
Dữ Tấn Trường An chưa có lượng người xem đông như kỳ vọng.

Tử Dạ Quy đang có lợi thế là kịch bản thú vị nhất trong ba phim cùng chiếu thì lại vướng phải bê bối tình cảm của Hứa Khải, khiến cho khán giả bận bàn tán về nam diễn viên chính mà quên luôn bộ phim. Hiến Ngư bị phàn nàn là chọn sai diễn viên, Trần Phi Vũ thiếu đi vẻ thâm trầm mưu lược của một sư tổ, Vương Ảnh Lộ lại thiếu vẻ xinh đẹp của nữ chính phim cổ trang.

Dữ Tấn Trường An lên sóng muộn nhất trong ba phim lại gặp phản hồi là nội dung chưa thấy có gì hấp dẫn, nên lượng người xem cũng đang xếp cuối cùng. Nhưng biết đâu trong những ngày tới, cục diện này sẽ có nhiều thay đổi.

qc.jpg
Hoài Nam - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#phim cổ trang #Hiến Ngư #Tử Dạ Quy #Dữ Tấn Trường An #phim Hoa ngữ

