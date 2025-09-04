Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phương Nam nhập vai đến mức “không chịu” thoát khỏi anh Tạ trong "Mưa Đỏ"

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Khi xem Mưa Đỏ, khán giả đặc biệt yêu thích nhân vật tiểu đội trưởng Tạ – dù anh không điển trai như Cường hay Quang, cũng chẳng ngây thơ, đáng yêu như Tú.

mua-do-12.jpg

Trong Tiểu đội 1, Tạ chỉ là một nông dân mới học hết lớp 7 nhưng lại có kinh nghiệm chiến đấu nhất nhóm nên được giao làm thủ lĩnh. Tạ có ngoại hình hơi thô kệch, lối nói chuyện thẳng thắng, bộc trực, nghĩ gì là nói nấy khiến các anh em ban đầu e ngại.

mua-do-8.jpg

Nhưng dần dần, các thành viên Tiểu đội 1 ai cũng yêu quý và khâm phục Tạ, coi anh là trụ cột của đội, tin tưởng hết lòng vào người đội trưởng tốt bụng, ấm áp, hết lòng với anh em và dũng cảm trên chiến trường.của Tạ vì thế đã để lại khoảng trống lớn trong lòng những người ở lại.

mua-do-10.jpg
mua-do-13.jpg

Dù thể hiện rất đạt vai Tạ, nhưng trong buổi casting, Nguyễn Phương Nam ban đầu được đạo diễn Đặng Thái Huyền giao thử vai Sen, sau đó là vai Tấn. Bản thân nam diễn viên cũng không đọc tiểu thuyết Mưa Đỏ trước khi thử vai vì lo sợ những chi tiết bi thương có thể ảnh hưởng đến tâm lý.

mua-do-15.jpg
540971129-3751428885001380-8917132067455140658-n.jpg

Khi chính thức nhận vai Tạ, anh đã giảm 15 kg để có vóc dáng gầy gò, phơi nắng nhuộm da cho nước da đen nhẻm, râu ria nham nhở, tóc tai bù xù, đúng với hình ảnh một người lính thiếu ăn, từng trải lâu ngày nơi chiến trường.

Ngay cả khi đi quảng bá phim, trong khi các diễn viên khác đã thoát vai thì Nguyễn Phương Nam vẫn xuất hiện trong hình ảnh anh Tạ. Nam diễn viên tâm sự khi nào "anh Tạ" mãn nguyện thì nhân vật sẽ rời đi, để Phương Nam trở lại.

mua-do-13.jpg

Khán giả cũng đặc biệt thích thú với chất giọng Thanh Hóa đặc trưng của anh Tạ trong phim. Dù là người xứ Thanh, nhưng do đã sống ở Hà Nội nhiều năm, Nguyễn Phương Nam đã chủ động quay về quê để học lại tiếng địa phương cho vai diễn.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Mưa Đỏ #diễn viên Phương Nam #anh Tạ #phim Mưa Đỏ #diễn viên Mưa Đỏ #Nguyễn Phương Nam

