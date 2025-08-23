Anime sắp ra rạp sẽ nối tiếp cơn sốt của "Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành"?

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

ĐÔNG MIÊN
HHTO - Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu "Gintama" sẽ tái ngộ khán giả bằng một dự án điện ảnh hoàn toàn mới mang tên "Gintama: Yoshiwara in Flames".

Gintama được sáng tác bởi tác giả Hideaki Sorachi, bắt đầu lên sóng anime từ năm 2006 và kéo dài đến 2018 với bốn mùa cùng nhiều bản phim điện ảnh. Tác phẩm này lấy bối cảnh phiên bản hư cấu của thời kỳ Edo ở Nhật Bản, nơi đất nước đã bị xâm lược và chiếm đóng bởi người hành tinh khác, được gọi là Amanto.

Cốt truyện chính xoay quanh Sakata Gintoki, một samurai "lười biếng" từng nổi danh trong cuộc chiến chống lại người ngoài hành tinh. Giờ đây, anh cùng hai người bạn đồng hành là Shinpachi và Kagura lập ra một công ty làm đủ mọi nghề gọi là Vạn Sự Ốc (Yorozuya).

Nam chính Sakata Gintoki trên poster đầu tiên của "Gintama: Yoshiwara in Flames" do nhà phát hành công bố. Ảnh: BN Pictures

Gintama: Yoshiwara in Flames (tạm dịch: Gintama: Yoshiwara Chìm Trong Biển Lửa) là dự án làm mới lại arc “Yoshiwara”, một trong những phần truyện quan trọng nhất của Gintama. Nội dung xoay quanh bộ ba Gintoki, Shinpachi và Kagura khi họ tiến vào thành phố ngầm Yoshiwara, nơi bị cai trị bởi Dạ vương Housen. Phiên bản truyền hình của arc này từng phát sóng năm 2009 và được nhiều khán giả nhớ đến qua những trận chiến gay cấn, hoành tráng.

Bên cạnh những nhân vật vốn không có trong cốt truyện gốc, phiên bản điện ảnh lần này còn mang đến sự trở lại của nhiều gương mặt quen thuộc. Katsura và các thành viên của Shinsengumi (lực lượng cảnh sát đặc biệt) như Kondo, Hijikata, Okita hay Yamazaki đều góp mặt trong những cảnh chiến đấu mới, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho khán giả.

Một số hình ảnh trong được tiết lộ trong teaser.

Thông tin về dự án được công bố tại sự kiện Gintama Maruchibaasu ngày 16/8 vừa qua kèm theo đoạn giới thiệu đầu tiên. Ngoài Gintama: Yoshiwara in Flames, thương hiệu còn chuẩn bị phát hành phim ngoại truyện Ginpachi-sensei vào ngày 6/10 năm nay. Ngoại truyện dự kiến được làm với màu sắc hài hước, nhẹ nhàng, là phần phim chủ yếu tri ân người hâm mộ.

Đội ngũ sản xuất của Gintama: Yoshiwara in Flames bao gồm đạo diễn Naoya Ando, giám sát Yoichi Fujita, biên kịch Taku Kishimoto cùng nhà thiết kế nhân vật kiêm tổng đạo diễn hoạt họa Shinji Takeuchi. Phim do BN Pictures thực hiện, dự kiến công chiếu màn ảnh rộng vào năm 2026.

Trạm tin Manga & Anime giới thiệu những tác phẩm mới cũng như tin tức nổi bật về anime, manga, light novel, visual novel, game…Trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc.

ĐÔNG MIÊN
#Anime #Manga #Gintama #Gintama: Yoshiwara in Flames #BN Pictures #Ginpachi-sensei

