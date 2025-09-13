Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Một diễn viên phim "Mưa Đỏ" tổ chức fan meeting, khán giả phản ứng ra sao?

Thiện Dư

HHTO - Việc diễn viên phim Mưa Đỏ này tổ chức fan meeting, bán vé trở thành đề tài bàn tán rôm rả của cư dân mạng.

Trong 3 tuần vừa qua, Mưa Đỏ đã tạo nên cơn sốt toàn quốc với doanh thu kỷ lục, những cột mốc chưa từng có với điện ảnh Việt Nam. Dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn đưa tên tuổi dàn diễn viên trẻ đến gần hơn với công chúng. Trong số đó, diễn viên Lâm Thanh Nhã gây chú ý với vai Bình - chàng sinh viên Mỹ thuật, và giờ đây trở thành người đầu tiên trong Tiểu đội 1 tổ chức fan meeting tri ân khán giả.

lam-thanh-nha-mua-do-fan-meeting-3.jpg

Ngày 28/9 tới đây, Lâm Thanh Nhã sẽ tổ chức fan meeting đầu tiên mang tên Bees Meeting tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất. Sự kiện có mức giá vé từ 390.000 đến 990.000 VND, chia thành nhiều hạng với các phúc lợi hấp dẫn. Điểm nhấn của chương trình còn có sự xuất hiện của bạn diễn Huy Tít với vai trò MC dẫn dắt chương trình, cùng hai khách mời nổi bật đã công bố là Anh tài Neko Lê và Anh trai Quân A.P.

lam-thanh-nha-mua-do-fan-meeting-2.jpg
Dàn khách mời trong fan meeting của Lâm Thanh Nhã.
545027315-17921612169115885-1307.jpg
546404202-17921612178115885-4084.jpg
Giá vé và quyền lợi dành cho khán giả đi kèm.

Sau khi chính thức được công bố, buổi fan meeting của Lâm Thanh Nhã chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đa phần, khán giả dành lời khen cho sự chỉn chu trong khâu tổ chức, truyền thông, cùng với mức giá vé đi kèm quyền lợi hợp lý, nhất là với đối tượng khán giả trẻ tuổi. Đặc biệt, Lâm Thanh Nhã còn ghi điểm khi chủ động tương tác qua nhóm chat riêng cùng người hâm mộ, tích cực lắng nghe ý kiến và điều chỉnh để mang đến trải nghiệm tốt nhất.

lam-thanh-nha-mua-do-fan-meeting.jpg
Lâm Thanh Nhã chủ động lắng nghe ý kiến khán giả. Nguồn: @justbananaaaaaaa

Danh tiếng của Lâm Thanh Nhã được nâng lên tầm cao mới nhờ diễn xuất chân thật, cảm xúc trong Mưa Đỏ. Hình ảnh chàng sinh viên Bình ban đầu nhút nhát, nhưng càng về sau lại càng quả cảm khiến người xem không khỏi xúc động. Chưa kể, tình bạn thân thiết giữa anh và bạn diễn Huy Tít cũng trở thành điểm nhấn trong thời gian qua, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trong buổi fan meeting tới, hai anh em hứa hẹn sẽ có nhiều khoảnh khắc tương tác thú vị, nhất là khi cậu em tinh nghịch là người dẫn chương trình, thừa dịp "gài hàng" người anh của mình.

lam-thanh-nha-mua-do-fan-meeting-5.jpg
Lâm Thanh Nhã và Huy Tít thân thiết sau Mưa Đỏ. Nguồn: @tittintit.mov
535069587-2515819325457367-81352.jpg
Thiện Dư
#fan meeting #Mưa Đỏ #phim Mưa Đỏ #Lâm Thanh Nhã #Huy Tít #Quân AP

Xem thêm

Cùng chuyên mục