Một diễn viên phim "Mưa Đỏ" tổ chức fan meeting, khán giả phản ứng ra sao?

Trong 3 tuần vừa qua, Mưa Đỏ đã tạo nên cơn sốt toàn quốc với doanh thu kỷ lục, những cột mốc chưa từng có với điện ảnh Việt Nam. Dự án của đạo diễn Đặng Thái Huyền còn đưa tên tuổi dàn diễn viên trẻ đến gần hơn với công chúng. Trong số đó, diễn viên Lâm Thanh Nhã gây chú ý với vai Bình - chàng sinh viên Mỹ thuật, và giờ đây trở thành người đầu tiên trong Tiểu đội 1 tổ chức fan meeting tri ân khán giả.

Ngày 28/9 tới đây, Lâm Thanh Nhã sẽ tổ chức fan meeting đầu tiên mang tên Bees Meeting tại TP.HCM, đánh dấu cột mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất. Sự kiện có mức giá vé từ 390.000 đến 990.000 VND, chia thành nhiều hạng với các phúc lợi hấp dẫn. Điểm nhấn của chương trình còn có sự xuất hiện của bạn diễn Huy Tít với vai trò MC dẫn dắt chương trình, cùng hai khách mời nổi bật đã công bố là Anh tài Neko Lê và Anh trai Quân A.P.

Dàn khách mời trong fan meeting của Lâm Thanh Nhã.

Giá vé và quyền lợi dành cho khán giả đi kèm.

Sau khi chính thức được công bố, buổi fan meeting của Lâm Thanh Nhã chóng trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội. Đa phần, khán giả dành lời khen cho sự chỉn chu trong khâu tổ chức, truyền thông, cùng với mức giá vé đi kèm quyền lợi hợp lý, nhất là với đối tượng khán giả trẻ tuổi. Đặc biệt, Lâm Thanh Nhã còn ghi điểm khi chủ động tương tác qua nhóm chat riêng cùng người hâm mộ, tích cực lắng nghe ý kiến và điều chỉnh để mang đến trải nghiệm tốt nhất.

Lâm Thanh Nhã chủ động lắng nghe ý kiến khán giả. Nguồn: @justbananaaaaaaa

Danh tiếng của Lâm Thanh Nhã được nâng lên tầm cao mới nhờ diễn xuất chân thật, cảm xúc trong Mưa Đỏ. Hình ảnh chàng sinh viên Bình ban đầu nhút nhát, nhưng càng về sau lại càng quả cảm khiến người xem không khỏi xúc động. Chưa kể, tình bạn thân thiết giữa anh và bạn diễn Huy Tít cũng trở thành điểm nhấn trong thời gian qua, khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trong buổi fan meeting tới, hai anh em hứa hẹn sẽ có nhiều khoảnh khắc tương tác thú vị, nhất là khi cậu em tinh nghịch là người dẫn chương trình, thừa dịp "gài hàng" người anh của mình.