"Mưa Đỏ" xuất sắc lọt Top doanh thu toàn cầu, lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu

HHTO - Thành tích của "Mưa Đỏ" tiếp tục khiến khán giả phải trầm trồ khi chính thức góp mặt trong bảng xếp hạng phim có doanh thu cao nhất toàn cầu năm 2025, và lần đầu tiên thị trường điện ảnh Việt Nam có phim 600 tỷ.

Vào trưa ngày 11/9, Mưa Đỏ chính thức trở thành phim Việt Nam đầu tiên đạt cột mốc doanh thu 600 tỷ đồng. Dự án phim lịch sử của Đặng Thái Huyền trở thành cơn sốt toàn quốc kể từ khi trình chiếu trong khuôn khổ dịp lễ 2/9, và đã "xô đổ" nhiều kỷ lục để trở thành dự án ăn khách nhất điện ảnh Việt Nam từ trước đến nay.

Mưa Đỏ vượt mốc doanh thu 600 tỷ đồng. Ảnh: Box Office Vietnam

Chưa dừng lại ở đó, Mưa Đỏ còn chính thức được Box Office Mojo - chuyên trang thống kê doanh thu phim hàng đầu thế giới liệt kê vào danh sách xếp hạng doanh thu toàn cầu năm 2025. Đây là phim Việt Nam duy nhất của năm nay có thể lọt vào bảng xếp hạng nhờ thành tích khủng. Tính đến ngày 11/9, Mưa Đỏ đang đứng trong Top 70 với doanh thu hiển thị trên 20 triệu USD (hơn 550 tỷ đồng), và tất nhiên con số này sẽ còn tăng cao khi phim nay đã vượt qua 600 tỷ đồng nội địa.

Mưa Đỏ góp mặt trong bảng xếp hạng doanh thu toàn cầu 2025. Ảnh: Box Office Mojo

Ở bảng doanh thu tính riêng quốc tế (tức ngoài Bắc Mỹ), Việt Nam là thị trường có doanh thu phim đứng thứ năm - duy nhất của Đông Nam Á với 3,1 triệu USD (hơn 81 tỷ đồng) nhờ doanh thu Mưa Đỏ trong tuần qua. Điều này cho thấy sức hút của Mưa Đỏ đang dần nhận được sự chú ý lớn từ quốc tế.

Mưa Đỏ giúp Việt Nam đứng hạng 5 doanh thu thị trường ngoài Bắc Mỹ. Ảnh: Box Office Mojo

Hiện tại sau xấp xỉ 3 tuần ra rạp, Mưa Đỏ vẫn đứng hạng 1 doanh thu ngày tại Việt Nam với hơn 4000 suất chiếu, chặn đứng mọi cơ hội của các dự án khác dù là trong nước hay quốc tế. Một số phim Việt khác vừa ra mắt như Cô Dâu Ma, Khế Ước Bán Dâu... đang đứng trước thử thách lớn với suất chiếu ít ỏi. Mặt khác dù chỉ có hơn 100 suất mỗi ngày nhưng đến nay, Thanh Gươm Diệt Quỷ: Vô Hạn Thành vẫn bám trụ ổn định trong Top 5, dần thu hẹp khoảng cách với phim anime đang đứng hạng 1 doanh thu là Thám Tử Lừng Danh Conan: Dư Ảnh Của Độc Nhãn.