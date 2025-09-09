Mưa Đỏ: Loạt khoảnh khắc "tình thương mến thương" của bộ đôi Gia Huy - Thanh Nhã

Với doanh thu Top 1 lịch sử phòng vé Việt Nam, Mưa Đỏ trở thành bệ phóng đưa tên tuổi của dàn diễn viên trẻ đến gần hơn với khán giả đại chúng. Lâm Thanh Nhã và Huy Tít đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ quan hệ anh em thân thiết từ hậu trường đến các buổi cinetour. Cả hai chăm sóc lẫn nhau, tương tác hài hước trên mạng xã hội.

Trong "Mưa Đỏ", Lâm Thanh Nhã vào vai Bình và Huy Tít vào vai Tấn - những người lính trẻ lần lượt được bổ sung vào lực lượng chiến đấu của Tiểu đội 1 trong 81 ngày đêm chiến đấu khốc liệt tại Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Ngoài đời, sự khác biệt về tính cách giữa anh lớn Lâm Thanh Nhã và cậu em út Huy Tít tạo nên nhiều khoảnh khắc dễ thương. Trong một buổi livestream, Huy Tít hóm hỉnh chia sẻ rằng ban đầu Lâm Thanh Nhã dường như không ưa anh vì tính "nhây" của mình. Tuy nhiên, chính sự kiên trì và "nhây" không ngừng của Huy Tít đã khiến Lâm Thanh Nhã "chịu thua", dần mở lòng và trở thành người anh luôn quan tâm cậu em nhỏ.

Những khoảnh khắc thân thiết của cả hai không chỉ xuất hiện trong các hoạt động hậu trường mà còn được ghi lại trong nhiều video TikTok do Huy Tít khởi xướng. "Nhóc Tấn" thường xuyên rủ rê Lâm Thanh Nhã quay những clip hài hước. Thậm chí, những video do các bạn diễn khác như Đỗ Nhật Hoàng hay Đình Khang đăng tải cũng thường xuyên bắt gặp hình ảnh Lâm Thanh Nhã và Huy Tít đối xử ân cần với nhau, khiến khán giả càng thêm yêu mến tình anh em thân thiết của hai người.

Tình anh em thân thiết của Lâm Thanh Nhã và Huy Tít khiến netizen thêm yêu mến.

Trong Mưa Đỏ, Lâm Thanh Nhã thủ vai Bình, trước khi nhập ngũ là sinh viên Mỹ thuật. Anh từ một con người nhút nhát, sợ bom đạn trở thành người lính quả cảm. Vai diễn này đòi hỏi Lâm Thanh Nhã phải thể hiện sự phức tạp trong tâm lý, nhất là ánh mắt khi thì sợ sệt, lúc lại bản lĩnh, giai đoạn hóa điên đến khi bừng tỉnh. Nhiều khán giả khen ngợi anh có sự tiến bộ vượt bậc, nhất là nếu so với vai con trai của Thái Hòa trong Cái Giá Của Hạnh Phúc.

Huy Tít đảm nhận vai Tấn, người lính cuối cùng được bổ sung vào Tiểu đội 1 và là người duy nhất còn sống. Vai diễn này xuất hiện ở phần sau phim, nhưng vẫn gây thương nhớ không kém cạnh. Anh sở hữu một cảnh ăn rắn sống vì quá đói gây ấn tượng. Để nhập vai, Huy Tít đã vượt qua nỗi sợ bò sát để thể hiện một khoảnh khắc lí trí bị mờ đi vì cái đói tột cùng trong những ngày cuối của trận chiến. Trước Mưa Đỏ, anh từng tham gia các dự án truyền hình như Tình Trạng Đã Ly Hôn, Không Thời Gian, Những Chặng Đường Bụi Bặm...