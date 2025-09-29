Khung hình "vía" Quán quân: Phương Mỹ Chi - Tóc Tiên có duyên nợ từ 10 năm trước

Gần đây, chương trình ca nhạc V Fest đã khiến khán giả phấn khích khi có sự góp mặt của nhiều ca sĩ đình đám. Trong đó, màn tái hợp của Tóc Tiên và Phương Mỹ Chi khiến nhiều cư dân mạng thích thú, thậm chí còn có khoảnh khắc chung khung hình quý giá.

Phương Mỹ Chi và Tóc Tiên diễn chung sự kiện V Fest.

Cụ thể trên trang cá nhân của mình, Tóc Tiên đã chia sẻ hình ảnh cô chụp cùng Phương Mỹ Chi tại hậu trường V Fest. Cô còn đính kèm chú thích "chị chị em em" thân thiết, và được đàn em đăng lại hài hước "Mình là cơ bụng của chị Tóc Tiên". Khoảnh khắc này không chỉ đánh dấu kỷ niệm dễ thương của Chị đẹp và Em xinh, mà còn là khung hình đậm chất Quán quân. Bởi lẽ, cả Tóc Tiên và Phương Mỹ Chi đều đã vươn lên ngôi vị cao nhất của hai chương trình thực tế gây sốt nêu trên.

Tương tác chung khung hình dễ thương của Tóc Tiên và Phương Mỹ Chi.

Thực chất đây không phải là lần đầu tiên mà Phương Mỹ Chi và Tóc Tiên chụp chung ảnh, thậm chí có cơ hội diễn cùng một sự kiện. Trở về 10 năm trước, cả hai nữ ca sĩ từng cùng nhau lưu diễn tại nước ngoài.

Đó cũng là lần đầu tiên mà Tóc Tiên diễn cùng Phương Mỹ Chi, hiếm hoi làm việc chung với đồng nghiệp nhỏ tuổi hơn mình. Cô còn chia sẻ nhiều hình ảnh hậu trường dễ thương, giúp giọng ca Vũ Trụ Có Anh trang điểm, làm tóc trước giờ diễn.

Tóc Tiên và Phương Mỹ Chi từng đi diễn chung 10 năm trước.

Hiện tại, cả Phương Mỹ Chi và Tóc Tiên đều là những nữ ca sĩ hàng đầu, được săn đón của Việt Nam. Sau khi trở thành Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió 2024, Tóc Tiên càng chứng minh thực lực đa năng của mình, sau đó trở thành giám khảo bên cạnh SOOBIN và Kay Trần trong chương trình Tân Binh Toàn Năng. Nữ ca sĩ gây sốt khi không chỉ đưa ra nhiều lời khuyên, mà còn quan tâm, hỗ trợ các thí sinh hết mực.

Tóc Tiên là Chị đẹp có điểm số hoa sóng cao nhất chương trình, giành giải Quán quân Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Còn với Phương Mỹ Chi, năm 2025 đích thị là năm "chín muồi" về sự nghiệp của nữ ca sĩ. Cô nàng liên tiếp có những sản phẩm thành công, từ ca hát đến diễn xuất. Phim Nhà Gia Tiên mà cô đóng chính cùng Huỳnh Lập thu về 242 tỷ đồng, lọt top 10 ăn khách nhất mọi thời đại tại Việt Nam. Ngoài ra, cô nàng tham gia Em Xinh "Say Hi" và bỏ túi ngôi Quán quân cùng nhiều ca khúc đạt Top 1 Music trending như AAA, Cầm Kỳ Thi Họa, Hề, và gần đây nhất là Ếch Ngoài Đáy Giếng. Thêm vào đó, Phương Mỹ Chi còn thí đấu trong chương trình Sing!Asia tại Trung Quốc, xuất sắc lọt vào vòng Chung kết.