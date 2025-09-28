Tình hình vé concert "Em xinh" D-2: Mở thêm nhiều hạng, fan kêu gọi nhiệt tình

Sau thành công của D-1, Em Xinh "Say Hi" sắp sửa tổ chức concert D-2 tại Hà Nội vào ngày 11/10. Được tổ chức tại sân vận động Mỹ Đình, concert Em Xinh "Say Hi" D-2 thực chất đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội bởi yếu tố bán vé. Với việc còn trống nhiều hạng vé, đêm diễn đang khiến khán giả hâm mộ các Em xinh lo lắng.

Khán giả quan tâm concert Em Xinh "Say Hi" D-2 tại Hà Nội.

Tính đến 12h00 ngày 28/9, concert Em Xinh "Say Hi" D-2 tại Hà Nội vẫn đang có nhiều hạng vé chưa bán hết. Duy nhất chỉ có khu vực VIP B (mức giá 3 triệu đồng) đã "sold out". Còn lại, khán giả đều đang có nhiều cơ hội sở hữu mức vé mà mình mong muốn.

Tình hình vé concert Em Xinh "Say Hi" D-2 tại Hà Nội vào lúc 12h00 ngày 28/9. Nguồn: Ticketbox

Đây là tình hình bán vé của concert Em Xinh "Say Hi" D-2 sau gần 2 tuần kể từ khi mở bán chính thức. Nhiều khán giả đang bắt đầu lo lắng khi D-2 vẫn đang có tốc độ bán vé từ tốn. Một số ý kiến cho rằng việc tổ chức concert tại sân vận động Mỹ Đình vốn là thử thách lớn, không dễ để có thể "cháy vé", huống chi là với cấu trúc sân khấu ngang khác với D-1 thế này. Vì vậy, đêm diễn đang rất cần truyền thông bài bản nhằm thu hút khán giả.

Cư dân mạng phân tích lý do concert D-2 bán vé từ tốn.

Dù vậy, vẫn có không ít người hâm mộ hy vọng tình hình bán vé sẽ lạc quan hơn trong thời điểm cận kề concert, giống với D-1 trước đó. Ngoài ra trước đó, vốn dĩ một vài khu như CAT 1 hay CAT 3 đã "cháy vé" nhưng được mở thêm, chứng tỏ tình hình bán vé vẫn ổn nhưng rất cần đẩy nhanh tiến độ. Nhiều khán giả đang kêu gọi nhau trên Threads để "ồn" thêm về concert D-2, từ đó góp phần giúp tình hình bán vé khả quan hơn với hy vọng Em Xinh "Say Hi" sẽ có thêm các D-3, D-4... trong tương lai.

Khán giả kêu gọi mua vé Em Xinh "Say Hi" D-2.

Cho đến ngày 28/9, Em Xinh "Say Hi" vẫn chưa hé lộ dàn khách mời sẽ diễn trong concert D-2. Đây là yếu tố đang được khán giả kêu gọi để tạo hiệu ứng, trước mắt sẽ có các Anh trai khách mời trong vòng Live Stage 3 như Dương Domic, WEAN, JSOL, Quang Hùng MasterD... Chưa kể, đêm diễn thứ 2 tại Hà Nội còn có tiết mục dance battle vốn không có trong đêm 1 tại TP.HCM, cũng là yếu tố đáng trông chờ. Vì lẽ đó, đây hứa hẹn sẽ là đêm diễn hoành tráng, chứa đựng nhiều bất ngờ lớn khác biệt so với đêm diễn TP.HCM.

Khán giả trông đợi MOPIUS tái hợp trên sân khấu D-2 của concert Em Xinh "Say Hi".