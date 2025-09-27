Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Ryn Lee hé lộ bị Quang Hùng MasterD "ăn hiếp", một Anh trai đứng ra bảo vệ

Thiện Dư
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Trong tập 2 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Ryn Lee đã mạnh dạn hơn để "thoại", thậm chí nhắc đến anh trai Quang Hùng MasterD.

Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chính thức bước vào vòng Live Stage 1, với 6 đội thi đấu theo hình thức bắt cặp, đại diện cho 2 Liên quân trước đó. Lần này, đội có Ryn Lee thi đấu trực tiếp với đội "khủng long" có Karik, Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Negav... nhưng anh chàng vẫn tranh thủ có khoảnh khắc "quăng miếng" đắt giá của mình.

555593974-1382003663596089-6035502553514931641-n.jpg

Khi được Trấn Thành hỏi chuyện, Ryn Lee đã hài hước than thở rằng ở nhà, nam ca sĩ hay bị anh trai Quang Hùng MasterD "ăn hiếp". Ngoài ra, về công việc làm nhạc thì Ryn Lee tự lực cánh sinh thay vì nhờ đến sự hỗ trợ của Quang Hùng MasterD. Những chia sẻ của Ryn Lee đã khiến các Anh trai khác và khán giả đều bật cười vì dễ thương.

6251515609217092007.jpg
6251515609217092008.jpg

Sau khi nghe Ryn Lee nhắc đến anh trai, Negav đã ngay lập tức lên tiếng. Anh chàng hỏi lại Ryn Lee chuyện bị "ăn hiếp", và khẳng định từ giờ sẽ chăm sóc cậu em này. Khi nhận được câu hỏi "Vì sao" đầy hoang mang của Trấn Thành, Negav đáp rằng đây là chuyện chỉ anh chàng và Ryn Lee hiểu mà thôi.

Màn chia sẻ hài hước của Ryn Lee trong tập 2 Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Trước kia trong mùa 1, Negav và Quang Hùng MasterD có cơ hội hợp tác trong tiết mục Catch Me If You Can, cũng là bài hát đầu tiên của Anh Trai "Say Hi" đạt vị trí top 1 trending trên YouTube. Sau đó, cả hai trở nên thân thiết và thành lập "team tiểu học". Bản thân Negav cũng thường xuyên hỗ trợ Quang Hùng MasterD "quăng miếng", ngày càng mạnh dạn hơn. Chính vì vậy, khi thấy Ryn Lee rụt rè và có khởi đầu giống anh trai lúc xưa, thành viên GERDNANG cũng chủ động giúp đỡ anh chàng.

anh-trai-say-hi-1-5935-172084207.jpg
Negav và Quang Hùng MasterD từng chung nhóm Catch Me If You Can.

Tuy vậy vào thời điểm đó, đội của Negav và Ryn Lee vẫn đang ở thế đối đầu. Nếu đội của Ryn Lee gồm đội trưởng Khoi Vu, B Ray, Phạm Đình Thái Ngân và Bùi Duy Ngọc mang đến một Thiêu Thân gợi cảm, cuốn hút thì đội của Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy, Negav và Jey B chọn hướng đi Ballad, mang đến câu chuyện tình yêu xúc động và nuối tiếc trong Người Như Anh Chỉ Xứng Đáng Cô Đơn.

556319797-1382003703596085-65543805425755796-n.jpg
555126216-1382038070259315-1276088213348011577-n.jpg
437128a6-55b1-4e76-9246-b2bc00d6335f.jpg
Thiện Dư
#Anh Trai "Say Hi" mùa 2 #Anh Trai "Say Hi" #Ryn Lee #Quang Hùng MasterD #Negav

Xem thêm

Cùng chuyên mục