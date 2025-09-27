Ryn Lee hé lộ bị Quang Hùng MasterD "ăn hiếp", một Anh trai đứng ra bảo vệ

HHTO - Trong tập 2 của Anh Trai "Say Hi" mùa 2, Ryn Lee đã mạnh dạn hơn để "thoại", thậm chí nhắc đến anh trai Quang Hùng MasterD.

Anh Trai "Say Hi" mùa 2 chính thức bước vào vòng Live Stage 1, với 6 đội thi đấu theo hình thức bắt cặp, đại diện cho 2 Liên quân trước đó. Lần này, đội có Ryn Lee thi đấu trực tiếp với đội "khủng long" có Karik, Ngô Kiến Huy, Vũ Cát Tường, Negav... nhưng anh chàng vẫn tranh thủ có khoảnh khắc "quăng miếng" đắt giá của mình.

Khi được Trấn Thành hỏi chuyện, Ryn Lee đã hài hước than thở rằng ở nhà, nam ca sĩ hay bị anh trai Quang Hùng MasterD "ăn hiếp". Ngoài ra, về công việc làm nhạc thì Ryn Lee tự lực cánh sinh thay vì nhờ đến sự hỗ trợ của Quang Hùng MasterD. Những chia sẻ của Ryn Lee đã khiến các Anh trai khác và khán giả đều bật cười vì dễ thương.

Sau khi nghe Ryn Lee nhắc đến anh trai, Negav đã ngay lập tức lên tiếng. Anh chàng hỏi lại Ryn Lee chuyện bị "ăn hiếp", và khẳng định từ giờ sẽ chăm sóc cậu em này. Khi nhận được câu hỏi "Vì sao" đầy hoang mang của Trấn Thành, Negav đáp rằng đây là chuyện chỉ anh chàng và Ryn Lee hiểu mà thôi.

Màn chia sẻ hài hước của Ryn Lee trong tập 2 Anh Trai "Say Hi" mùa 2.

Trước kia trong mùa 1, Negav và Quang Hùng MasterD có cơ hội hợp tác trong tiết mục Catch Me If You Can, cũng là bài hát đầu tiên của Anh Trai "Say Hi" đạt vị trí top 1 trending trên YouTube. Sau đó, cả hai trở nên thân thiết và thành lập "team tiểu học". Bản thân Negav cũng thường xuyên hỗ trợ Quang Hùng MasterD "quăng miếng", ngày càng mạnh dạn hơn. Chính vì vậy, khi thấy Ryn Lee rụt rè và có khởi đầu giống anh trai lúc xưa, thành viên GERDNANG cũng chủ động giúp đỡ anh chàng.

Negav và Quang Hùng MasterD từng chung nhóm Catch Me If You Can.

Tuy vậy vào thời điểm đó, đội của Negav và Ryn Lee vẫn đang ở thế đối đầu. Nếu đội của Ryn Lee gồm đội trưởng Khoi Vu, B Ray, Phạm Đình Thái Ngân và Bùi Duy Ngọc mang đến một Thiêu Thân gợi cảm, cuốn hút thì đội của Vũ Cát Tường, Karik, Ngô Kiến Huy, Negav và Jey B chọn hướng đi Ballad, mang đến câu chuyện tình yêu xúc động và nuối tiếc trong Người Như Anh Chỉ Xứng Đáng Cô Đơn.