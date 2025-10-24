Thịnh Điển Vogue: Âu Dương Na Na đẹp tựa nàng tiên lấy cảm hứng từ phim Atonement

HHTO - Từ chỗ bị xem là "mất điểm", Thịnh điển Vogue 2025 lại bất ngờ "bùng nổ" nhờ bộ hình demo mang đậm hơi thở mơ mộng, cổ điển của Âu Dương Na Na. Qua đó, "công chúa cello" không chỉ khắc họa nét đẹp từ dung nhan mà còn là dấu ấn đặc sắc trong nội tâm của những người phụ nữ.

Ngày 23/10, "sân chơi" thời trang đáng mong đợi nhất của làng giải trí Trung Quốc hàng năm - Thịnh điển Vogue 2025 đã diễn ra tại Thượng Hải. So với các năm trước, đêm hội năm nay của tạp chí Vogue từng bị cho là "thiếu chất" vì vắng bóng rất nhiều cái tên sừng sỏ đã làm nên tên tuổi của làng giải trí Hoa Ngữ.

Dù vậy, sự kiện năm nay lại "bùng nổ" bất ngờ nhờ bộ ảnh demo tạo hình mang đậm khí chất cổ điển, thanh thoát, bay bổng của Âu Dương Na Na. Bám sát chủ đề sự kiện “trăm hoa đua nở”, cô được cho là đã lấy cảm hứng từ hai tác phẩm điện ảnh kinh điển là The Hours và Atonement để truyền tải dấu ấn đặc sắc từ dung mạo đến nội tâm của những người phụ nữ.

Bộ ảnh gây sốt của Âu Dương Na Na tại Thịnh điển Vogue 2025.

Cả bối cảnh đồng cỏ và tạo hình tóc tết búi lơi của Âu Dương Na Na đều phảng phất hơi thở mơ mộng, u sầu của điện ảnh Âu - Mỹ đầu thế kỷ 20, mà tiêu biểu là Atonement. Không chỉ vậy, vẻ đẹp thuần khiết của cô còn góp phần hoàn thiện cảm xúc sâu lắng, khiến mỗi một khung hình đều mang dáng dấp của một bức tranh sơn dầu hoài cổ.

Chiếc váy lụa xanh cùng phân cảnh cầm hoa chạy được truyền cảm hứng bởi hình tượng kinh điển của minh tinh Keira Knightley trong Atonement.

Hơn cả tạo hình demo, Âu Dương Na Na còn gây sốt khi quyết định chạy trên thảm đỏ bằng chân trần. Hình ảnh tà váy lụa màu xanh tung bay trong gió, hòa cùng nhan sắc của "công chúa Cello" đã trở thành điểm nhấn đặc sắc nhất cho khung cảnh mở màn của Thịnh điển Vogue năm nay.

Âu Dương Na Na thậm chí còn được ví như "chú nai lạc đang chạy khỏi khu rừng", nhờ vào khí chất thanh thoát đầy rạng rỡ.

Những thước ảnh thơ mộng ghi lại cảnh Âu Dương Na Na chạy chân trần trên thảm đỏ.

Kết hợp cùng nhan sắc nên thơ trong ảnh demo, màn chạy chân trần phóng khoáng và táo bạo của Âu Dương Na Na đã hình thành nên ý nghĩa hoàn chỉnh cho tinh thần mà cô muốn mang đến Thịnh điển Vogue 2025. “Trăm hoa đua nở” không chỉ là bức tranh rực rỡ được vẽ nên bởi dung nhan kiều diễm của những người phụ nữ, mà còn là biểu tượng cho vẻ đẹp nội tâm, khát vọng sống tự do và tinh thần độc lập đáng quý của họ.

Âu Dương Na Na sinh ngày 15/6/2000, cô là một nghệ sĩ Cello, diễn viên và người mẫu Đài Loan. Năm 12 tuổi, cô chính thức trở thành nghệ sĩ trẻ tuổi nhất từng được biểu diễn tại National Concert Hall của Đài Loan và được vinh danh như là "thần đồng Cello". Về sau, sự nghiệp diễn xuất tại Trung Quốc của Âu Dương Na Na không ghi được nhiều dấu ấn song cô vẫn có một chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí và được mệnh danh là "công chúa showbiz".