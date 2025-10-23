Shin Ye Eun được khuyên đi thi Hoa hậu, bị "dìm" trong kịch bản phim thiếu logic

HHTO - Nữ diễn viên Shin Ye Eun, người từng gây chấn động màn ảnh với vai ác nữ Park Yeon Jin thời trẻ đầy ám ảnh trong "The Glory" (Vinh Quang Trong Thù Hận) tiếp tục nhận được sự chú ý khi tham gia bộ phim lấy bối cảnh thập niên 1980, "Trăm Mảnh Ký Ức" (A Hundred Memories).

Trong Trăm Mảnh Ký Ức, Shin Ye Eun vào vai Seo Jong Hee, một cô gái trẻ cá tính, mạnh mẽ, và có tư tưởng tiến bộ, làm việc cùng bạn thân Go Young Rye (Kim Da Mi) tại công ty vận tải.

Nếu như ở những tập đầu, Seo Jong Hee xuất hiện với hình ảnh cô nàng phụ xe trẻ tuổi xinh đẹp, tự tin, đầy sức sống, thì khi trưởng thành, đặc biệt là khi lộ thân phận tiểu thư, nhan sắc của Shin Ye Eun càng trở nên rạng ngời. Cô được khán giả nhận xét là sở hữu vẻ đẹp "hoàn hảo 360 độ", đúng chất một quý cô chính hiệu.

Sau khi lộ thân phận tiểu thư, Seo Jong Hee đã thay đổi phong cách ăn mặc, nhan sắc thăng hạng hơn.

Sự thăng hoa về ngoại hình, đặc biệt là hình ảnh rạng rỡ sau khi đăng quang Hoa hậu Hàn Quốc ở cái kết đã khiến nhiều người phải thốt lên rằng cô nên đi thi Hoa hậu thật. Nhan sắc quyến rũ, ngọt ngào của mỹ nhân sinh năm 1998 này được xem là một trong những điểm thu hút lớn nhất của tác phẩm. Cô cũng từng được các tạp chí hàng đầu săn đón, xuất hiện trên trang bìa của Dazed hay Marie Claire...

Nhan sắc quá mức xinh đẹp của Shin Ye Eun được fan khuyên nên thi Miss Korea.

Trái ngược hoàn toàn với vai phản diện đáng sợ trong The Glory, Shin Ye Eun được biết đến là "nữ thần thanh xuân" với tính cách ngoài đời vô cùng tươi tắn, đáng yêu, "tẻn tẻn" và siêu nhoi. Gần đây nhất là tại Liên hoan phim quốc tế Busan, sự xuất hiện của cô đã kèm theo rất nhiều meme được cộng đồng mạng yêu thích. Thậm chí, còn có lời nói đùa rằng công ty không cho Shin Ye Eun đi show tạp kỹ là để giữ hình tượng cho cô.



Nếu Shin Ye Eun không xấu hổ, thì người xấu hổ sẽ là bạn diễn.

Khoảnh khắc tạo dáng trên màn hình lớn của nữ diễn viên viral trên các trang mạng xã hội.

Mặc dù Shin Ye Eun liên tục chứng minh khả năng hóa thân đa dạng, luôn cố gắng làm tốt nhất mọi vai diễn được giao, nhưng đáng tiếc, tài năng của cô lại bị cho là lãng phí trong Trăm Mảnh Ký Ức. Kim Da Mi cũng tương tự.

Dù có sự góp mặt của cả Shin Ye Eun và Kim Da Mi cùng rating tập cuối đạt 8,1%, bộ phim lại vấp phải nhiều chỉ trích gay gắt về nội dung, bị nhận xét là "đầu voi đuôi chuột". Ban đầu, tác phẩm được khen ngợi vì khắc họa chân thật tình bạn "girls support girls" đầy ấm áp, bối cảnh thập niên 80 hoài niệm và các mâu thuẫn hấp dẫn.

Tuy nhiên, nội dung càng về sau lại càng khiên cưỡng và gây ức chế. Khán giả thất vọng vì sự thay đổi tính cách nhân vật một cách vô lý khi Seo Jong Hee từ hào sảng, sẵn sàng hy sinh lại trở nên đố kỵ, trong khi Go Young Rye sau 7 năm che giấu lại bất ngờ bảo vệ tình yêu đơn phương. Thêm vào đó, vai nam chính Han Jae Pil bị xây dựng mờ nhạt, chỉ là nguyên nhân khiến tình bạn rạn nứt.