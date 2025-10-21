Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rating phim Hàn: Lee Junho và "Typhoon Family" vững ngôi vương, sát mốc 2 chữ số

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Rất có thể chưa cần đến nửa chặng đường, "Typhoon Family" (Gia Đình Bão Tố) cùng Lee Junho sẽ chạm mốc rating 10% và sẽ xô đổ kha khá kỷ lục của đài tvN. "A Hundred Memories" (Trăm Mảnh Ký Ức) kết thúc với rating cao nhưng chìm trong chê trách. "Would You Mary Me" lùi về vạch xuất phát.

Tuần qua có 2 phim Hàn kết thúc là My Youth A Hundred Memories. Bộ phim lãng mạn của Song Joong Ki và Chun Woo Hee kết thúc với rating 2.1%, không đến nỗi bết bát nhưng là hành trình nhạt nhòa trong mắt khán giả.

a-hundred-memories-9-10-6.png

Trăm Mảnh Ký Ức (JTBC) có 2 tuần cuối phát sóng đầy ồn ào. Nửa sau của phim không giữ được tính nhân văn hay chặt chẽ như những tập đầu. Phim có một happy ending (kết thúc viên mãn) cho nhóm bạn, ai cũng có đôi có cặp nhưng cách đẩy cao trào và đưa họ đến với nhau của biên kịch khiến khán giả tức giận vì xây dựng tính cách nhân vật xấu xí, khó chịu. Rating hai tập cuối của phim lần lượt là 6.7% và 8.1%.

choi-woo-shik-jung-so-min-3.jpg

Would You Marry Me (Làm Chồng Em Nhé) có bước ngoặt nhỏ ở tập 3, khi Kim Wooju và Mery (Choi Woo Shik - Jung So Min) có nụ hôn đầu nhẹ nhàng để tránh sự chú ý của đồng nghiệp ở cửa hàng chụp ảnh. Đến tập 4, "chế độ rung động" của đôi vợ chồng giả này bắt đầu hoạt động mạnh hơn. Và Wooju khác - chồng cũ của Mery bắt đầu "có không giữ mất tức ghê" khi thấy cô đang ngọt ngào bên người khác.

Rating trung bình toàn quốc tập 3 của Làm Chồng Em Nhé giảm nhẹ so với tập 2, còn 6.1%, sau đó sụt mạnh còn 5.6% - bằng mức xuất phát ở tập 1. Những diễn biến mới kịch tính hơn nhưng khá gượng ép và thiếu mới lạ là lý do tỉ suất lượt xem giảm nhẹ.

jun-ho.jpg

Sáng giá nhất màn ảnh Hàn hiện tại là Typhoon Family (Gia Đình Bão Tố). Đây là chương trình có tỉ suất lượt xem cao nhất trong khung giờ phát sóng. Những diễn biến mới kịch tính hơn trong hành trình vực dậy công ty của Tae Poong (Lee Junho) bắt đầu khiến khán giả không thể rời mắt. Phim đạt rating 7.4% ở tập 3 và tăng vọt lên mốc 9% ở tập 4.

Với đà tăng mạnh hiện tại, tập 6 của phim có thể sẽ đạt đến 10% khi phim còn chưa đi được nửa hành trình. Đây là khởi đầu vô cùng khả quan. Với bước tiến hiện tại, chỉ cần kịch bản không "đầu voi đuôi chuột", không loại trừ khả năng Gia Đình Bão Tố sẽ thiết lập kỷ lục trong bảng phim truyền hình của đài tvN.

jun-ho-1.jpg

Hai bộ phim của KBS 2TV có bước đi ổn định. Walking on Thin Ice vừa đạt mốc 3.7% trước tuần phát sóng cuối cùng. Our Golden Days tiếp tục thống trị danh hiệu chương trình được xem nhiều nhất vào Chủ nhật với mức rating trung bình toàn quốc là 15.2%.

Sam
