Rating phim Hàn: Choi Woo Shik, Lee Junho "nổ đùng", Min Young kết thúc đáng buồn

HHTO - Đường đua phim Hàn tuần qua đã nhộn nhịp trở lại với một loạt tác phẩm mới. "Typhoon Family" (Gia Đình Bão Tố) nối sóng "Ngự Trù Của Bạo Chúa" đang có khởi đầu rực sáng với tỉ suất lượt xem tăng vọt ở tập 2.

Typhoon Family (Gia Đình Bão Tố) và Would You Marry Me (Làm Chồng Em Nhé) nối sóng Ngự Trù Của Bạo Chúa và Queen Mantis (Sát Nhân Bọ Ngựa). Tập 1 có thể coi là rating được kế thừa từ thành công của hai tác phẩm trước nhờ tệp khán giả quen giờ "hóng phim". Nhưng nếu nội dung không đủ đô thì tỉ suất lượt xem ở tập 2 sẽ sụt giảm thấy rõ. Với tăng trưởng hiện có, cả hai tác phẩm này đang chứng minh sức chiến đáng gờm trong thời gian tới.

Lee Junho có một màn trở lại đẹp nao lòng với hình tượng thiếu gia vô lo, từ "boy phố" chuyển thành "boy nghiêm túc" gây dựng sự nghiệp của Typhoon Family. Cảnh khóc khi bố mất, gia đình sụp đổ và lần theo những ký ức, kỷ vật cha để lại của anh cũng khiến khán giả nghẹn lòng. Những khung hình chung của anh và Kim Min Ha trong hai tập đầu dễ chịu. Rating của Typhoon Family khởi động với 5.9% và tăng nhẹ lên mốc 6.8% ở tập 2 - dẫn đầu khung giờ phát sóng trong tất cả chương trình truyền hình cáp.



Would You Marry Me đi theo mô-típ cưới trước yêu sau quen thuộc. Khởi đầu nhẹ nhàng, hài hước giúp phim mang về rating hai tập đầu lần lượt là 5.6% và 6.4%. Các tình huống chéo ngoe dày đặc ở cuối tập 2 khiến khán giả tò mò Mery (Jung So Min) và Wooju (Choi Woo Shik) sẽ giải quyết ra sao khi đang đóng giả vợ chồng với đại diện công ty sở hữu căn hộ lại gặp trúng mẹ con cô ruột của Wooju. "Phản ứng hóa học" của bộ đôi chưa quá bùng nổ ở khởi đầu, preview tập tiếp theo có nhiều cảnh thân mật và các tình huống dở khóc dở cười hơn.

A Hundred Memories (Trăm Mảnh Ký Ức) vừa có một tuần chiếu đầy tranh cãi. Han Jae Pil (Heo Nam Jun) và Go Young Rye (Kim Da Mi) chính thức trở thành một đôi trong sự vỡ òa của khán giả. Tuy nhiên, nhiều người không thích xây dựng này và tuyên bố dừng xem phim do xây dựng nhân vật mâu thuẫn, biến tình bạn của Young Rye và Seo Jong Hee (Shin Ye Eun) thành "trò hề". Nhất là Jong Hee - nàng tiểu thư lo nghĩ rất nhiều cho các bạn nhưng cuối cùng chỉ là người làm nền.

Dù vậy, A Hundred Memories lại phá kỷ lục chính mình khi ghi nhận tỉ suất người xem trung bình toàn quốc tăng vọt ở tập 10 là 7.5%, tăng 2% so với tập trước (5.5%). Đây cũng là cột mốc cao nhất mà phim đạt được đến hiện tại. Tuần này, phim sẽ phát sóng hai tập cuối.

Confidence Queen kết thúc lặng lẽ với rating 1.4%, trở thành đợt tái xuất "bom tấn hóa bom xịt" của Park Min Young. Từ bộ phim được chọn chiếu giờ vàng buộc phải đổi giờ chiếu để tránh đụng đối thủ mạnh, nhưng Confidence Queen vẫn không thể níu chân khán giả. Kịch bản "ố dề", phi lí và diễn xuất cường điệu của Park Min Young trở thành điểm trừ lớn.

Với đài KBS 2TV, Walking on Thin Ice đạt rating 4% cho tập phim mới nhất và Our Golden Days duy trì tỉ suất lượt xem 15%.