Genie Make A Wish: Lý giải Ka Young - Suzy hóa thần đèn, Iblis - Woo Bin hồi sinh

HHTO - Để ý kỹ các chi tiết ở những tập cuối, bạn sẽ nhận ra biên kịch/ đạo diễn đã ám chỉ về sự việc Ki Ka Young trở thành thần đèn. Và nếu lật lại một câu thoại của nữ chính, thì "Genie, Make A Wish" (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) đang dùng chung một quy luật với thế giới quan của "Goblin" (Yêu Tinh) - tác phẩm giả tưởng khác của biên kịch Kim Eun Sook.

*Lưu ý bài viết có tiết lộ nội dung

Trong Yêu Tinh, Ji Eun Tak từng nói, mỗi con người có 4 kiếp sống: Kiếp gieo hạt, kiếp tưới nước cho hạt giống, kiếp thu hoạch và cuối cùng là kiếp sống tận hưởng thành quả. Ở Genie, Make A Wish, trước khi chết, cô gái Goryeo (Suzy) đã nói với Iblis (Kim Woo Bin): "Con người có 4 kiếp sống, dù ở kiếp nào thì chàng cũng đến gặp em một lần nhé". "Mẹ đẻ" của hai bộ phim đều là Kim Eun Sook nên có thể dựa vào quy luật luân hồi của Yêu Tinh giải thích cho Thần Đèn Ơi, Ước Đi.

3 kiếp trước, Ka Young đều sống chính trực, bao dung và hi sinh vì người khác. Ở kiếp thứ 4 - tận hưởng thành quả, cô là người thái nhân cách, không có cảm xúc, không có khả năng thấu cảm nên sẽ không vì hi sinh bản thân vì bất cứ ai. Ka Young là tỷ phú ngầm, đi xe sang, mặc đồ hiệu, làm sửa xe cho bớt chán, chơi cổ phiếu "trúng mánh" từ khi học trung học - cuộc sống vật chất dư giả dễ dàng này có thể coi là hồi đáp của 3 kiếp khổ sở trước.

Ki Ka Young chết, đồng thời chấm dứt vòng luân hồi của mình. Tập 13 Genie, Make A Wish đã đặc tả cảnh đưa tang của cô: Ka Young được hỏa táng, trên cáo phó ghi "thứ 5" - tất cả trùng khớp với nguồn gốc về sự ra đời của thần đèn - "tinh linh được sinh ra từ ngọn lửa không khói, vào thứ Năm, một ngày sau khi thiên thần ra đời". Thời điểm trùng hợp là một chuyện, việc Ka Young trở thành thần đèn Jinniya còn có thể giải thích là một ân huệ của đấng tối cao sau khi cô và Iblis cùng trải qua trừng phạt.

Linh hồn anh trai ở kiếp đầu tiên của Ka Young đã nói với Iblis -"hình phạt của ngài chưa kết thúc đâu" sau khi giúp thần đèn lấy lại ký ức. Điều này có nghĩa là điều ước thứ ba của cô gái Goryeo vẫn chưa hoàn thành. Iblis và Ki Ka Young gặp lại, yêu nhau sau 1000 năm, tiếp tục bị ràng buộc bởi 3 điều ước - tất cả là hình phạt cuối cùng.

Giống kiếp đầu tiên, chuyện tình của hai người không có kết thúc viên mãn ở kiếp sống này. Ka Young đã ước điều thứ 3 là có được cảm xúc, ước nguyện dành cho chính mình này được cho là điều ước ích kỉ (đồng nghĩa với việc sinh linh thuần khiết đã sa đọa). Tuy nhiên, Iblis đã tự nguyện cúi đầu trước sinh linh mà Chúa tạo ra nên anh vẫn phải chịu phạt.

Ki Ka Young - người thái nhân cách, vô cảm lại mất đi do quá đau khổ. Điều ước thứ 3 của cô là ích kỉ nhưng xét về bản chất, đó là ước nguyện chính trực đến từ lòng chân thành muốn thấu hiểu bà, muốn cứu người mình yêu. Vì cả hai đều chọn hi sinh để bảo vệ đối phương nên kết thúc hình phạt cuối cùng của Iblis và Ka Young bi thương nhưng cũng đẹp đẽ và xứng đáng có được ân huệ để tái ngộ.

Nếu Ka Young làm thiên thần thì không hợp với "bản chất xấu xa từ khi sinh ra", cũng tức là cô về cùng phe với những người nghe lệnh "Ngài" tàn sát thần đèn ở trận chiến 300 năm.

Ka Young sinh ra xấu xa nhưng đã chọn sống một cuộc đời chính nghĩa, thấu hiểu bản chất của 3 điều ước. Bởi vậy, cô được trở thành Jinniya (Satan) tương tự như Iblis - họ có thể tàn nhẫn nhưng lý trí, khôn ngoan để phân định đúng sai. Ka Young làm thần đèn cũng sẽ "môn đăng hộ đối" khi sánh đôi nghìn năm bên Iblis hơn. Còn anh được trở lại không chỉ nhờ bà của Ka Young hăm dọa, van xin mà còn nhờ điều ước của Choi Min Ji khi mong cho bạn thân Ka Young gặp lại người cô thương nhớ.