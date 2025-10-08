Huening Kai TXT gây sốc với video thân thiết cùng cô gái lạ, netizen bênh vực

HHTO - Đoạn video cho thấy cảnh Huening Kai (TXT) có những cử chỉ thân thiết với một cô gái trước quán bar đã nhanh chóng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Tuy nhiên, sự việc này lại khiến cộng đồng mạng lại chú ý đến hiện trạng nhức nhối đang xảy ra trong làng giải trí.

Mới đây, một tài khoản X đã khiến dư luận xôn xao khi đăng tải hàng loạt video có cảnh Huening Kai (TXT) bước ra từ một quán bar, trong đó khoảnh khắc đáng chú ý nhất là lúc anh đang có những cử chỉ đỡ, ôm và dìu một người nữ đang có dấu hiệu say xỉn lên taxi ra về.

Ban đầu, nhiều bình luận tỏ ra hoài nghi vì các nhân vật trong đoạn clip đều có trang phục "kín cổng cao tường", cộng thêm góc quay và độ phân giải video thấp nên không thể xác thực đây có đúng là Huening Kai hay không. Tuy nhiên, chủ tài khoản đã đáp trả những nghi vấn này bằng nhiều bức ảnh so sánh quần áo, giày dép và điện thoại cá nhân của nam idol để xác minh chính chủ.

Đoạn video nhanh chóng "viral" trên nền tảng X, thu hút gần 10 triệu lượt xem chỉ sau 12 tiếng đăng tải. Bên cạnh những cư dân mạng cho rằng Huening Kai và cô gái trong clip đang hẹn hò, một số người hâm mộ của nam idol đã tìm ra những bằng chứng và đưa ra những phán đoán khác.

Cụ thể, các fan đã dẫn lại tin nhắn trên nền tảng Bubble của LEA - chị gái của Heuning Kai. Cô nói rằng mình và gia đình đã có một kế hoạch đoàn viên nhân dịp lễ Chuseok. Có thể sau buổi hội họp, LEA, Huening Kai và các thành viên khác trong gia đình đã đi uống tại quán bar. Điều này đồng nghĩa, cô gái trong video có thể chỉ là người thân của chàng em út nhà TXT.

Đoạn tin nhắn của LEA tiết lộ về kế hoạch gặp mặt gia đình nhân dịp lễ Chuseok được người hâm mộ bình luận dưới video.

Chủ tài khoản đã bình luận rằng người này đã thấy được mặt của cô gái và chắc chắn đó không phải người thân của Huening Kai. Ngoài ra, người này còn tiết lộ đã nghe được những cuộc nói chuyện của cả hai và xác nhận rằng giọng điệu của cuộc hội thoại "không phải là kiểu người thân nói chuyện".

Tuy nhiên, phản ứng của cư dân mạng cho sự việc này lại rất cởi mở. Nhiều người cho rằng, mặc dù là em út của TXT, Huening Kai đã 23 tuổi và có quyền được tụ tập, uống rượu cùng bạn bè. Chưa kể, kể cả việc anh có mối quan hệ tình cảm lãng mạn với một ai đó cũng không phải là một vấn đề, bởi đó là chuyện cá nhân của mỗi thần tượng.

Nhiều netizen cho rằng chỉ cần giữ thái độ kính nghiệp, danh tiếng của Huening Kai vẫn sẽ không bị ảnh hưởng trong chuyện này.

Ngược lại, thứ được nhiều người quan tâm và khiến cho những người hâm mộ của Huening Kai và TXT phải "nổi đóa" chính là vấn đề về quyền riêng tư của nghệ sĩ. Chủ tài khoản X đăng tải các đoạn video là một tài khoản ẩn danh, có nhiều tư liệu về hình ảnh của Huening Kai để so sánh. Bên cạnh đó, việc tự thừa nhận bản thân đã "nghe" các cuộc trò chuyện cá nhân của Huening Kai khiến tài khoản này bị nghi ngờ là một tài khoản sasaeng fan (fan cuồng) chuyên bám đuôi thần tượng.

Việc chủ tài khoản cố gắng canh chừng từng động tĩnh của Huening Kai và quay lén nhiều đoạn video khiến nhiều người "sởn da gà" vì hành động bám đuôi nghiêm trọng này.

Hiện tại, Huening Kai và công ty chủ quản BIGHIT Music vẫn chưa có bất kỳ phát ngôn chính thức nào cho sự việc này. Cộng đồng người hâm mộ của anh đã tiến hành thực hiện các thủ tục báo cáo đến công ty chủ quản về hành vi quay lén của tài khoản này đã ảnh hưởng đến không gian riêng tư của nam nghệ sĩ.