Săn vé concert G-Dragon đợt 1: Fan Hà Nội lội ngập "đi net", cẩn thận web vé giả

HHTO - Đây mới chỉ là đợt mở bán đầu tiên dành cho người hâm mộ mua gói hội viên membership. Khán giả vẫn còn 2 cơ hội mua vé nữa, nên đừng vì FOMO vội tìm mua vé nhượng lại với giá "trên trời" bởi rất có thể bạn sẽ trở thành "mồi thơm" của "đào lửa".

10h sáng 7/10, concert G-Dragon tại Ocean City bước vào đợt mở bán vé đầu tiên, chỉ dành cho thành viên đã mua gói membership và điền khảo sát đúng quy định. Mỗi mã membership được mua 2 vé. Được coi là đợt bán chỉ dành cho fandom, nhưng cuộc đua săn vé vẫn căng như dây đàn. Lượt chờ được fan chia sẻ trên mạng xã hội lên đến con số hàng trăm nghìn.

Hệ thống mở cửa phòng chờ vào 1 tiếng trước giờ mở bán, sau đó sẽ quay ngẫu nhiên những tài khoản trong phòng chờ để xếp hàng vào mua vé. "Những người đến trước" này lên đến hàng chục nghìn.

Fan huy động toàn bộ thiết bị và tài khoản để tăng cơ hội.

Trời Hà Nội hôm nay (7/10) mưa và nhiều khu vực bị ngập nặng nhưng cũng không thể cản bước một số fan "chạy ù" ra quán net gần nhà để có đường truyền tốt hơn.

Tuy nhiên, như đã dự đoán, cuộc đua săn vé concert G-Dragon tại Ocean City không chỉ có fan Việt mà còn người hâm mộ từ các quốc gia lân cận.

Chỉ khoảng 20 phút sau khi mở bán, hạng vé VVIP đã hiển thị trạng thái "hết veo", nối tiếp là VIP. Sau hơn 1 tiếng, khu vực ghế ngồi vẫn "dễ thở". Trên mạng xã hội, không ít người hâm mộ của G-Dragon "flex" đã săn được hạng vé ưng ý.

﻿ ﻿ Trong luồng "flex" vé concert có cả những người hâm mộ Hàn, Trung, Thái...

Trên mạng xã hội đang có nhiều tài khoản rao bán vé VVIP và VIP với giá gấp đôi thậm chí là 4 - 5 lần giá gốc. Khán giả không nên vội mua vé từ bên thứ ba vì còn đến 2 đợt mở bán nữa. Đợt 2 sẽ bắt đầu vào 10h ngày 8/10 dành cho khách hàng đáp ứng điều kiện từ nhà tài trợ chính của concert. Đợt 3 sẽ là mở bán chính thức cho toàn bộ khán giả, bắt đầu vào 10h ngày 9/10.

Bên cạnh đó, người hâm mộ cũng cần cẩn thận kiểm tra kỹ đường link đăng nhập mua vé. Bởi hiện tại, đã có website bán vé giả xuất hiện. Fan hãy vào trang truyền thông chính thức của ban tổ chức và nhấn trực tiếp vào đường dẫn do ban tổ chức cung cấp.

Trang web giả mạo danh hệ thống của Vin Wonders nhưng hiển thị là giao diện Ticketbox, trong khi thực tế, 2 đợt mở bán đầu không bán trên nền tảng của Ticketbox.

Việc mua vé từ bên thứ 3 chỉ nên cân nhắc khi toàn bộ vé trên hệ thống đã được bán hết. Cẩn thận vì sốt ruột, FOMO (sợ bỏ lỡ) mà để bản thân trở thành nạn nhân của "đào lửa".

Trong trường hợp vé concert của G-Dragon tại Ocean City (lịch diễn ngày 8/11) được bán hết nhanh chóng, có khả năng phía nam rapper sẽ bổ sung đêm thứ hai - điều từng xảy ra với nhiều chặng trước.