Mỹ nam “One Piece” Mackenyu đi học trường phép thuật trong phim mới

Trong một "vũ trụ live-action" khác, Mackenyu không còn cầm ba thanh kiếm đến Đại Hải Trình mà cầm đũa phép thẳng tiến nhập học trường phép thuật.

Trong lúc đợi One Piece mùa 2 lên sóng, các fan Mackenyu hào hứng với dự án live-action mới mà mỹ nam Nhật Bản này sẽ đóng vai chính. Đó là live-action của bộ manga/anime MASHLE. Trong nhiều năm, bộ manga/anime này đã được so sánh với Harry Potter khi khai thác một thế giới phép thuật, nhưng theo một cách hài hước và “lật ngược” so với truyện của J.K. Rowling.

Truyện tranh MASHLE đã được xuất bản ở Việt Nam.

Câu chuyện của MASHLE kể về một thế giới nơi phép thuật thống trị. Ở đây, phép thuật được phân tầng, người có phép thuật càng mạnh vị trí trong xã hội càng cao, người không có phép thuật dĩ nhiên bị coi là “lạc loài”, bị cô lập, kỳ thị, có cuộc sống khó khăn và phải đối mặt với nguy hiểm.

Nhân vật chính của MASHLE là Mash - một chàng trai không có phép thuật, nhưng có sức mạnh cơ bắp đáng kinh ngạc. Trong thế giới nơi phép thuật thống trị, Mash lại dùng sức mạnh “thuần tuý” đó để "đánh bật" mọi loại bùa phép và thần chú - theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

MASHLE đã được chuyển thể thành anime.

Sở dĩ nhiều fan so sánh MASHLE với Harry Potter là bởi manga/anime này khai thác thế giới phép thuật, có nhân vật chính cũng đi học trường phép thuật, trong trường cũng phân chia các nhóm học sinh theo phẩm chất riêng, thậm chí môn thể thao trong đây phải dùng chổi bay để chơi… Nhưng MASHLE được xem là phiên bản “nhại lại” của Harry Potter khi có những “xào nấu” riêng, pha trộn cân bằng các yếu tố phép thuật với hành động cơ bắp một cách bất ngờ và hài hước.

Mackenyu trong Rurouni Kenshin.

Mackenyu trong One Piece mùa 1.

Gần đây, có thông tin cho biết MASHLE sắp được chuyển thể thành live-action, với sự tham gia của mỹ nam Mackenyu trong vai nam chính. Điều này khiến nhiều fan vô cùng tò mò. Bởi các cảnh hành động là quá “dễ xơi” với Mackenyu, điều đó đã được chứng minh qua một số phim trước đây của nam diễn viên, nổi trội có Rurouni Kenshin hay One Piece; nhưng các cảnh “tấu hề” thực sự gây tò mò.

Gintama bản live-action.

Bản live-action của MASHLE được cho là sẽ do đạo diễn Fukuda Yuichi cầm trịch - người đã từng chuyển thể Gintama bản live-action. Đây là một phim cân bằng tốt các cảnh hành động và các tình huống hài hước siêu lầy, thậm chí “ố dề”, khiến khán giả cười ngả nghiêng. Với kinh nghiệm này, đạo diễn được tin tưởng sẽ chuyển thể tốt MASHLE.

Hiện tại, đại diện của Mackenyu vẫn chưa có phản hồi chính thức nào về thông tin anh sẽ đóng chính MASHLE phiên bản live-action. Khán giả có thể thưởng thức bản anime trên Netflix.