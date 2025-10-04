Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Song Hye Kyo gây sốt với thần thái và lời thoại chất trong "Genie, Make A Wish"

Thu Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Lần đầu xuất hiện với với vai khách mời, Song Hye Kyo ngay lập tức khiến khán giả thích thú bởi tạo hình mới lạ. Không chỉ gây choáng ngợp với nhan sắc chuẩn "công chúa Disney", nữ diễn viên còn khiến người xem phấn khích khi có màn đối thoại cực chất cùng Suzy và Kim Woo Bin.

Ngày 3/10, bộ phim Genie, Make A Wish (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) đã chính thức "hạ cánh" trên Netflix, thu hút sự chú ý của cộng đồng mê phim Hàn. Tác phẩm này không chỉ đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi Kim Woo Bin (trong vai Thần Đèn Iblis) - Suzy (Ga Young) mà còn mang đến một kịch bản có "một không hai" dưới ngòi bút sáng tạo của biên kịch Kim Eun Sook.

genie-make-a-wish-2-1.jpg

Bên cạnh nội dung mới lạ và chemistry của cặp đôi chính, điểm nhấn bất ngờ trong Genie, Make A Wish chính là cameo (vai khách mời) đầy ấn tượng của Song Hye Kyo. Ở tập 8, nữ diễn viên xuất hiện trong vai bạn gái cũ của Thần đèn Iblis, được ví như nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích trong "Nghìn lẻ một đêm".

Diện chiếc váy xanh nhạt bồng bềnh, khoác khăn voan mỏng cùng hiệu ứng cánh bướm xanh lấp lánh, Song Hye Kyo mang đến khung hình huyền ảo khiến khán giả không khỏi trầm trồ.

Màn góp mặt đặc biệt của Song Hye Kyo trong phim cũng đánh dấu lần đầu tiên sau gần 30 năm ra mắt, cô nhận lời trở thành diễn viên khách mời trong một dự án phim ảnh.
z7077951177194-baa4e01928dcd312e4929554b3dbee8e.jpg
z7077953185717-7c08c81c9ac0630ecf1d9710cb5f0324.jpg
Đôi mắt kẻ viền đen giúp Song Hye Kyo toát lên nét quyến rũ và bí ẩn.

Phân cảnh "vị thần" Jinniya (Song Hye Kyo) cất lời làm khán giả bật cười thích thú. Nói với Ga Young về lý do xuất hiện trong diện mạo này, Jinniya dí dỏm giải thích rằng mình đã chọn gương mặt của ngôi sao Hàn Quốc yêu thích nhất trên Netflix để hiện diện trước hai người.

558050833-1251979176969064-614781500727434981-n.jpg
Lời thoại "flex" dí dỏm của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội. - Nguồn ảnh: Cuồng Cine.
z7077952438132-0edf91de63c2a1af4a7c85b33ac16c54.jpg
Song Hye Kyo vừa hài hước vừa kiêu kỳ trong "Genie, Make A Wish" - một kiểu nhân vật hiếm hoi mà cô ít khi thể hiện trong suốt sự nghiệp diễn xuất.

Theo truyền thông Hàn Quốc, để thực hiện phân cảnh đặc biệt này, nữ diễn viên 8X đã lặng lẽ bay hơn 10 tiếng sang Dubai với sự bảo mật nghiêm ngặt. Thông tin cô xuất hiện trong Genie, Make A Wish chỉ được tiết lộ vào 1 ngày trước khi phim chiếu. Sau 29 năm hoạt động nghệ thuật, quyết định lần đầu nhận lời đóng vai khách mời của Song Hye Kyo bắt nguồn từ tình cảm và sự tin tưởng đặc biệt dành cho biên kịch Kim Eun Sook, người đã cùng cô tạo nên dấu ấn qua hai tác phẩm đình đám Hậu Duệ Mặt TrờiVinh Quang Trong Thù Hận (The Glory).

gyo4-j2ayaavgmc.jpg
gyo4-djaaaacvvl.jpg
Ngoài mối gắn kết với biên kịch Kim Eun Sook, Song Hye Kyo còn duy trì tình bạn thân thiết với nữ chính Suzy khi cả hai không ít lần chia sẻ hình ảnh hẹn hò riêng tư trên mạng xã hội.

Với nhan sắc mặn mà ở tuổi 44 cùng nét diễn xuất mới lạ, màn cameo này được xem như "gia vị đặc biệt" giúp Genie, Make A Wish tăng sức hút.

553495375-785598417546009-1200030401740545745-n.jpg
Thu Trang
