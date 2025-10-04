Song Hye Kyo gây sốt với thần thái và lời thoại chất trong "Genie, Make A Wish"

Ngày 3/10, bộ phim Genie, Make A Wish (Thần Đèn Ơi, Ước Đi) đã chính thức "hạ cánh" trên Netflix, thu hút sự chú ý của cộng đồng mê phim Hàn. Tác phẩm này không chỉ đánh dấu màn tái hợp của bộ đôi Kim Woo Bin (trong vai Thần Đèn Iblis) - Suzy (Ga Young) mà còn mang đến một kịch bản có "một không hai" dưới ngòi bút sáng tạo của biên kịch Kim Eun Sook.
Bên cạnh nội dung mới lạ và chemistry của cặp đôi chính, điểm nhấn bất ngờ trong Genie, Make A Wish chính là cameo (vai khách mời) đầy ấn tượng của Song Hye Kyo. Ở tập 8, nữ diễn viên xuất hiện trong vai bạn gái cũ của Thần đèn Iblis, được ví như nàng công chúa bước ra từ những câu chuyện cổ tích trong "Nghìn lẻ một đêm".
Diện chiếc váy xanh nhạt bồng bềnh, khoác khăn voan mỏng cùng hiệu ứng cánh bướm xanh lấp lánh, Song Hye Kyo mang đến khung hình huyền ảo khiến khán giả không khỏi trầm trồ.
Phân cảnh "vị thần" Jinniya (Song Hye Kyo) cất lời làm khán giả bật cười thích thú. Nói với Ga Young về lý do xuất hiện trong diện mạo này, Jinniya dí dỏm giải thích rằng mình đã chọn gương mặt của ngôi sao Hàn Quốc yêu thích nhất trên Netflix để hiện diện trước hai người.
Theo truyền thông Hàn Quốc, để thực hiện phân cảnh đặc biệt này, nữ diễn viên 8X đã lặng lẽ bay hơn 10 tiếng sang Dubai với sự bảo mật nghiêm ngặt. Thông tin cô xuất hiện trong Genie, Make A Wish chỉ được tiết lộ vào 1 ngày trước khi phim chiếu. Sau 29 năm hoạt động nghệ thuật, quyết định lần đầu nhận lời đóng vai khách mời của Song Hye Kyo bắt nguồn từ tình cảm và sự tin tưởng đặc biệt dành cho biên kịch Kim Eun Sook, người đã cùng cô tạo nên dấu ấn qua hai tác phẩm đình đám Hậu Duệ Mặt Trời và Vinh Quang Trong Thù Hận (The Glory).
Với nhan sắc mặn mà ở tuổi 44 cùng nét diễn xuất mới lạ, màn cameo này được xem như "gia vị đặc biệt" giúp Genie, Make A Wish tăng sức hút.