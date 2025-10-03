Ngự Trù Của Bạo Chúa: Cười xỉu khi fan “viết lại” chuyện xuyên không cho Lee Heon

HHTO - Khi nhà sản xuất “Ngự Trù Của Bạo Chúa” cắt bỏ cảnh xuyên không của “bạo chúa” Lee Heon đến thời hiện đại trong tập cuối, các fan quyết định “sáng tạo” lại cảnh này với nhiều tình huống hợp lý nhưng cũng rất hài hước.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Bộ phim truyền hình Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) đã khép lại viên mãn với tập cuối là “bạo chúa” Lee Heon (Lee Chae Min) xuất hiện ở thời hiện đại và đoàn tụ với “ma nữ” Yeon Ji Young (Yoona). Cả hai sống cùng nhau, buổi sáng Lee Heon cặm cụi nấu món cơm trộn bibimbap cho Ji Young như đã hứa, vui vẻ, ngọt ngào.

Một số nhân vật quen thuộc khác như các ngự trù ở thời Joseon cũng xuất hiện ở thời hiện đại; nhưng họ không còn ký ức nào về thời Joseon, cũng như có một cái tên mới - cho thấy họ là kiếp sau hoặc là hậu duệ của những người mà Ji Young quen ở thời Joseon. Khác với họ, Lee Heon lại nhớ tất cả các ký ức.

Cách Lee Heon nói chuyện, hay việc “bạo chúa” xa lạ với ngôn ngữ hiện đại, tất cả đều cho thấy Lee Heon xuất hiện trước mặt Ji Young là Lee Heon thời Joseon. Bằng cách nào đó, "bạo chúa" đã xuyên không đến thời hiện đại, cũng như ở đầu phim Ji Young đã xuyên không về thời Joseon.

Đáng tiếc, chi tiết Lee Heon đã xuyên không như thế nào lại không được kể chi tiết trong phim. Nam diễn viên chính Lee Chae Min đã tiết lộ rằng trong quá trình hậu kỳ, anh có thu âm một số phiên bản khác nhau của lời dẫn phim để cho thấy Lee Heon đã đến được hiện tại như thế nào. Trong đó có cảnh trang giấy rơi từ cuốn Vọng Vân Lục, hoặc trang phục của nhà vua mờ dần. Nhưng những chi tiết này đã bị bỏ trong bản dựng cuối cùng.

Tuy nhiên, điều đó không làm khó được các fan phim Ngự Trù Của Bạo Chúa. Các fan quyết định "viết lại" tình tiết xuyên không này với những sáng tạo vô biên. Theo đó, một số bám sát vào cuốn sách Vọng Vân Lục - thứ đã đưa Ji Young xuyên không ở đầu phim. Sau khi đưa Ji Young trở về thời đại của mình, một trang giấy rơi ra từ cuốn sách cũng thực hiện phép màu riêng, đưa Lee Heon đến thời hiện đại.

Ngoài ra, cũng có fan “sáng tác” rằng nhà phát minh thiên tài có phần lập dị Jang Chun Saeng (Go Chang Seok) - người đã làm giúp Ji Young chiếc nồi áp suất - đã tạo ra cỗ máy thời gian và đưa Lee Heon “vi vu” đến hiện tại. Trong số đó, giả thuyết khiến nhiều fan cười nghiêng ngả nhất là sự xuất hiện của Doraemon và Nobita - cả hai cho Lee Heon “quá giang” cỗ máy thời gian đến thời hiện đại.

Một số fan còn “thêu dệt” thêm một số tình tiết về những khoảnh khắc ban đầu của Lee Heon khi đến thời hiện đại. Khác với vẻ bảnh trai và tự tin khi gặp Ji Young ở nhà hàng trong phim, trong các đoạn video “cây nhà lá vườn” do fan làm, khi mới đến hiện tại “bạo chúa” có phần hoang mang trước nhà cửa san sát, siêu thị đầy ắp cũng như giao thông tấp nập nơi đây.

Ngoài thắc mắc Lee Heon đã xuyên không như thế nào, một chủ đề khác cũng được nhiều khán giả bàn tán sau khi phim kết thúc là “bạo chúa” sẽ làm nghề gì để mưu sinh trong thời hiện đại. Theo đó, nhiều fan “hiến kế” cho Lee Heon một số nghề nghiệp phù hợp với kỹ năng của anh như: Dịch tài liệu cổ, blogger ẩm thực, streamer mukbang, phê bình ẩm thực, làm việc ở nhà hàng của Ji Young…

Đa số các ý kiến đều đồng ý rằng với tính tình kiêu ngạo vốn đã quen khi làm vua, Lee Heon khó làm các công việc đòi hỏi phải vào “khuôn khổ” hay dưới trướng người khác, nên sẽ thích hợp các nghề nghiệp tự do hơn. Có fan hài hước bình luận: "Lee Heon mà làm phục vụ ở nhà hàng của Ji Young có khi cãi nhau với khách và nhà hàng bị chấm 1 sao haha".

Hiếm hoi có fan bình luận với gương mặt điển trai của Lee Heon, chắc chắn “bạo chúa” dù chỉ đi dạo trên đường thôi cũng sẽ được các công ty giải trí săn đón và debut làm người nổi tiếng.

Qua các video được fan “dựng lại” trên TikTok cũng như các đề tài được bàn tán sôi nổi trên MXH, có thể thấy dù Ngự Trù Của Bạo Chúa đã chiếu tập cuối nhưng dư âm của phim vẫn chưa phai nhạt. Theo đó, nhu cầu được biết Lee Heon đã xuyên không như thế nào, cuộc sống của “bạo chúa” và “ma nữ” sẽ tiếp diễn ra sao ở thời hiện đại vẫn là rất lớn. Dù biết khó có khả năng xảy ra, nhưng nhiều fan mong muốn phim sẽ có phần 2 và lúc này câu chuyện sẽ được kể trong bối cảnh hiện đại.

Ngự Trù Của Bạo Chúa gồm có 12 tập, đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.