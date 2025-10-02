Jisoo tại show Dior: Hớn hở ôm "chị Tư" Wednesday, không mặc váy xanh là "chiêu PR"?

HHTO - Không xuất hiện với hình ảnh công chúa trong chiếc váy nơ xanh như đoạn video thử đồ trước đó, Jisoo tại show Dior thuộc Paris Fashion Week lần này lại chọn đổi tạo hình vào "phút chót", khiến công chúng không khỏi bất ngờ.

Tối 1/10 (giờ Việt Nam), đại sứ toàn cầu của Dior - Jisoo (BLACKPINK) đã xuất hiện tại Tuần lễ Thời trang Paris, thu hút sự chú ý của truyền thông và người hâm mộ ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên.

Giám đốc quan hệ công chúng của Dior - bà Mathilde như thường lệ đã đích thân ra đón Jisoo vào sự kiện.

Nữ thần tượng xuất hiện trong bộ trang phục mang hai gam màu trung tính đen - trắng, toát lên vẻ sắc sảo và quyền lực. Đây cũng là bảng màu quen thuộc, thường gắn liền với hình ảnh Jisoo trong mỗi lần góp mặt tại các sự kiện của nhà mốt nước Pháp.

Tham dự show diễn ra mắt bộ sưu tập Dior Xuân Hè 2026 lần này, Jisoo lựa chọn áo gile kết hợp cùng sơ-mi dài tay với điểm nhấn là chiếc nơ trắng, phối cùng chân váy bí trendy màu đen. Mái tóc xoăn được buộc cao gọn gàng, khoe trọn gương mặt được ví như "Hoa hậu" của giới thần tượng.

Tạo hình của Jisoo tại sự kiện của Dior.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là trang phục lần này hoàn toàn khác so với video fitting đồ cho Dior trước đó. Trong đó, Jisoo xuất hiện trong mẫu đầm quây xanh nhạt với phom dáng bồng bềnh, điểm nhấn là chiếc nơ rủ khổng lồ ở hông. Kiểu tóc vấn thấp tạo hình nơ càng khiến cô trông như một nàng công chúa. Người hâm mộ sau khi xem video đã không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của Jisoo, đồng thời kỳ vọng được chiêm ngưỡng cô xuất hiện với tạo hình mới lạ này tại Paris Fashion Week.

Đoạn video thử đồ dài vỏn vẹn 15 giây của Jisoo gây sốt những ngày qua, được Dior sử dụng để quảng bá cho show diễn lần này trên tất cả các nền tảng.

Nhan sắc Jisoo "gánh còng lưng" set đồ.

Fan đùa rằng chiếc đầm xanh đã "biến hình" thành chiếc túi xách trên tay Jisoo. Tạo hình của nữ ca sĩ không được đánh giá cao vì "nuốt dáng". Tuy nhiên, với một buổi ra mắt bộ sưu tập ready-to-wear, trang phục của Jisoo lại phù hợp vì có tính ứng dụng. Có thể nhà mốt muốn dùng sức mạnh của nàng đại sứ giúp set đồ này trở thành xu hướng.

Cư dân mạng đặt nghi vấn liệu Dior có đang tung chiêu bài truyền thông khi hình ảnh thực tế của Jisoo khác xa tạo hình fitting được tung ra, chẳng khác nào "một cú lừa" với người hâm mộ nhưng lại thu về lượng bàn luận lớn. Nếu Jisoo xuất hiện với bộ váy xanh, có thể công chúng sẽ không còn bất ngờ và nếu hiệu ứng thị giác thực tế kém hơn với video thử đồ thì phản ứng tích cực trước đó cũng sẽ tiêu tan.

Khác với Jisoo, đại sứ toàn cầu khác của Dior là Địch Lệ Nhiệt Ba cũng có video thử đồ, nhưng được tung ra sát giờ show diễn và cô vẫn giữ nguyên trang phục khi xuất hiện tại sự kiện.

Dù tạo hình thực tế chưa thật sự đáp ứng kỳ vọng, nhưng sức hút của Jisoo tại sự kiện vẫn không hề thuyên giảm. Cô tiếp tục trở thành tâm điểm khi được truyền thông săn đón nồng nhiệt và còn ghi điểm bởi những khoảnh khắc tương tác thân thiện, vui vẻ cùng dàn khách mời.

Jisoo liên tục được các đơn vị truyền thông mời phỏng vấn và chụp ảnh.

Nữ thần tượng sinh năm 1995 chụp ảnh cùng tân giám đốc sáng tạo của Dior - Jonathan Anderson, nhà thiết kế này cũng từng dành nhiều đãi ngộ đặc biệt cho nàng đại sứ.

Màn tương tác của Jisoo với CEO của Parfums Christian Dior - Véronique Courtois, đánh dấu thêm khoảnh khắc cô chụp ảnh cùng các cấp cao của Dior﻿ tại mỗi sự kiện.

Giọng ca Earthquake được sắp xếp ngồi tại hàng ghế đầu cùng Mikey Madison, Jennifer Lawrence và Greta Lee, tạo nên bộ tứ tương tác vui vẻ.

Jisoo cho thấy khả năng "hướng ngoại" cùng tinh thần giao lưu đáng nể khi không chỉ tương tác thân thiết với dàn lãnh đạo cấp cao của Dior mà còn trò chuyện tự nhiên, cởi mở với dàn sao từ châu Á đến phương Tây.

Phản ứng cực đáng yêu của Anya Taylor-Joy và Willow Smith khi gặp Jisoo chẳng khác nào hội ngộ cùng hội chị em thân thiết.