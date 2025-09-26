Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

Quan Hiểu Đồng mất điểm vì diện đồ hiệu như hàng chợ tại Milan Fashion Week

Huỳnh Linh

HHTO - Xuất hiện tại show Prada thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week Spring - Summer 2026, Quan Hiểu Đồng mất điểm vì cách phối đồ trông kém sang.

Quan Hiểu Đồng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi tham dự show Prada thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week tại Milan (Ý). Tưởng chừng nữ nghệ sĩ đã định hình được phong cách sau thời gian dài "chinh chiến" tại các thảm đỏ, sự kiện thời trang đình đám, nhưng loạt ảnh sự kiện mới đây lại khiến cộng đồng mạng không khỏi lắc đầu ngao ngán.

554094295-1224415026383330-3291436891654144013-n.jpg
Tạo hình gây thất vọng của Quan Hiểu Đồng ngay tại show Prada - Milan Fashion Week gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Cô bị chê diện đồ cao cấp mà trông như "hàng chợ", không thể hiện được vibe cao cấp của nhà mốt.

Quan Hiểu Đồng khoác lên mình chiếc áo nỉ màu đỏ mận, phối cùng chân váy lụa satin ngắn màu xanh nhạt, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ về chất liệu và màu sắc. Điểm gây chú ý nhất là cách cô lựa chọn đôi tất nhún cao cổ màu xám kết hợp giày cao gót màu đen mũi nhọn. Tổng thể bộ đồ này được đánh giá là một nỗ lực thử nghiệm giúp Quan Hiểu Đồng thoát ly khỏi hình ảnh công chúa quen thuộc, nhưng chưa thành công, khiến nữ diễn viên bị "dìm dáng" và già đi trông thấy.

end1.jpg

Việc đeo tất cao cổ kết hợp cùng giày cao gót không những không tạo được điểm nhấn mà còn phản chủ, khiến tổng thể trang phục trở nên lạc quẻ và kém tinh tế, thiếu tính chất của thời trang cao cấp cần có. Tạo hình quá đỗi thất vọng đã khiến stylist của Quan Hiểu Đồng trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ khi họ không đưa ra lựa chọn phù hợp và căn chỉnh thiết kế sao cho hợp với ngôi sao.

555440291-122150964452661636-311046218354580929-n.jpg

Bên cạnh đó, phong cách trang điểm và kiểu tóc dài rẽ ngôi giữa, uốn cụp mà stylist chọn cho Quan Hiểu Đồng khiến cho cô già dặn hơn trông thấy. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt thon gọn cùng ngũ quan sắc sảo của Quan Hiểu Đồng sẽ được tôn lên rõ nét nhất khi cô áp dụng cách trang điểm tông lạnh và để mái tóc xõa dài phủ kín lưng.

Đây không phải lần đầu tiên Quan Hiểu Đồng bị "dìm hàng" bởi những lựa chọn trang phục rườm rà, nuốt dáng, khiến cô trông thấp hẳn đi dù thực tế sở hữu chiều cao vượt trội 1m73, tỉ lệ cơ thể đẹp cùng đôi chân thon dài miên man. Đội ngũ stylist dường như đã bỏ phí hoàn toàn lợi thế hình thể đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên.

ekgi7thumm1-drun61ds122-c09wgirgut3.jpg
g2zqhuxmmg1-dzz189sk1l2-74ulhhthmv3.jpg
Quan Hiểu Đồng từng nhiều lần gây thất vọng với những bộ cánh rườm rà, sến súa tại các sự kiện lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai, một số ý kiến khác lại bảo vệ sự lựa chọn này, cho rằng đây là một nỗ lực nhằm tạo nên một cái nhìn mới mẻ, độc đáo pha lẫn hoài cổ cho Quan Hiểu Đồng. Nhiều người đánh giá đây là một sự mạo hiểm cần thiết, thể hiện tinh thần phá cách của nhà mốt Prada.

553495375-785598417546009-1200030401740545745-n.jpg
Huỳnh Linh
#Quan Hiểu Đồng #Milan Fashion Week #Prada #Quan Hiểu Đồng Prada

Xem thêm

Cùng chuyên mục