Quan Hiểu Đồng mất điểm vì diện đồ hiệu như hàng chợ tại Milan Fashion Week

Quan Hiểu Đồng trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông khi tham dự show Prada thuộc khuôn khổ Milan Fashion Week tại Milan (Ý). Tưởng chừng nữ nghệ sĩ đã định hình được phong cách sau thời gian dài "chinh chiến" tại các thảm đỏ, sự kiện thời trang đình đám, nhưng loạt ảnh sự kiện mới đây lại khiến cộng đồng mạng không khỏi lắc đầu ngao ngán.

Tạo hình gây thất vọng của Quan Hiểu Đồng ngay tại show Prada - Milan Fashion Week gây nên nhiều ý kiến trái chiều. Cô bị chê diện đồ cao cấp mà trông như "hàng chợ", không thể hiện được vibe cao cấp của nhà mốt.

Quan Hiểu Đồng khoác lên mình chiếc áo nỉ màu đỏ mận, phối cùng chân váy lụa satin ngắn màu xanh nhạt, tạo nên sự đối lập mạnh mẽ về chất liệu và màu sắc. Điểm gây chú ý nhất là cách cô lựa chọn đôi tất nhún cao cổ màu xám kết hợp giày cao gót màu đen mũi nhọn. Tổng thể bộ đồ này được đánh giá là một nỗ lực thử nghiệm giúp Quan Hiểu Đồng thoát ly khỏi hình ảnh công chúa quen thuộc, nhưng chưa thành công, khiến nữ diễn viên bị "dìm dáng" và già đi trông thấy.

Việc đeo tất cao cổ kết hợp cùng giày cao gót không những không tạo được điểm nhấn mà còn phản chủ, khiến tổng thể trang phục trở nên lạc quẻ và kém tinh tế, thiếu tính chất của thời trang cao cấp cần có. Tạo hình quá đỗi thất vọng đã khiến stylist của Quan Hiểu Đồng trở thành mục tiêu chỉ trích của người hâm mộ khi họ không đưa ra lựa chọn phù hợp và căn chỉnh thiết kế sao cho hợp với ngôi sao.

Bên cạnh đó, phong cách trang điểm và kiểu tóc dài rẽ ngôi giữa, uốn cụp mà stylist chọn cho Quan Hiểu Đồng khiến cho cô già dặn hơn trông thấy. Nhiều ý kiến cho rằng gương mặt thon gọn cùng ngũ quan sắc sảo của Quan Hiểu Đồng sẽ được tôn lên rõ nét nhất khi cô áp dụng cách trang điểm tông lạnh và để mái tóc xõa dài phủ kín lưng.

Đây không phải lần đầu tiên Quan Hiểu Đồng bị "dìm hàng" bởi những lựa chọn trang phục rườm rà, nuốt dáng, khiến cô trông thấp hẳn đi dù thực tế sở hữu chiều cao vượt trội 1m73, tỉ lệ cơ thể đẹp cùng đôi chân thon dài miên man. Đội ngũ stylist dường như đã bỏ phí hoàn toàn lợi thế hình thể đáng ngưỡng mộ của nữ diễn viên.

Quan Hiểu Đồng từng nhiều lần gây thất vọng với những bộ cánh rườm rà, sến súa tại các sự kiện lớn.

Tuy nhiên, bên cạnh những lời chê bai, một số ý kiến khác lại bảo vệ sự lựa chọn này, cho rằng đây là một nỗ lực nhằm tạo nên một cái nhìn mới mẻ, độc đáo pha lẫn hoài cổ cho Quan Hiểu Đồng. Nhiều người đánh giá đây là một sự mạo hiểm cần thiết, thể hiện tinh thần phá cách của nhà mốt Prada.