ENHYPEN - Karina aespa chung khung hình tại sự kiện Prada, vì sao Sana vắng mặt?

HHTO - Màn hội ngộ của Karina (aespa) và ENHYPEN tại Milan Fashion Week gợi nhớ lại khoảnh khắc "công chúa và 7 hoàng tử" từng làm dậy sóng trong show Prada.

Tối 25/9 (giờ Việt Nam), Prada chính thức ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 dành cho phái nữ tại Milan Fashion Week, dưới bàn tay thiết kế của Miuccia Prada và Raf Simons. Bộ sưu tập hướng đến thông điệp "đơn giản là một hành động táo bạo trong thế giới phức tạp", với những thiết kế không cầu kỳ, tập trung vào cảm giác tự do và thư thái. Sự kiện còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự góp mặt của hai đại diện K-Pop đình đám - Karina (aespa) và nhóm ENHYPEN.

Với vai trò đại sứ thương hiệu, Karina đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của nhà mốt.

Xuất hiện tại Milan Fashion Week lần này, Karina mang đến diện mạo khác biệt so với những lần đến show Prada trước đây. Nữ thần tượng chọn phong cách tối giản với blazer đen kết hợp quần jeans, tạo điểm nhấn bằng chiếc túi bucket mini Petit Sac Noir của Prada với giá khoảng hơn 50 triệu đồng. Để hoàn thiện set đồ, Karina chọn kiểu tóc buộc gọn thả mái chéo kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét trên gương mặt.

Ngay khi xuất hiện tại sự kiện, Karina gây ấn tượng mạnh với thần thái khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một nữ tổng tài quyền lực.

Lớp trang điểm mỏng nhẹ kết hợp với kiểu tóc gọn gàng giúp tôn lên các đường nét sắc sảo trên gương mặt nữ thần tượng sinh năm 2000.

Hình ảnh trưởng nhóm aespa ga-lăng đỡ một nhân viên suýt vấp ngã ngay tại sự kiện cũng khiến trái tim các fan "tan chảy".

Về phía ENHYPEN, 7 chàng trai khoác lên mình những bộ vest với thiết kế khác nhau, toát lên cá tính riêng biệt của từng thành viên nhưng vẫn có sự đồng bộ. Xuất hiện cùng nhau, các đại sứ được đánh giá cao về visual lẫn thần thái ngày càng trưởng thành và cuốn hút.

7 chàng đại sứ toàn cầu tại sự kiện.

Cận cảnh ngoại hình điển trai và thần thái nổi bật của từng thành viên nhóm ENHYPEN.

Màn hội ngộ của hai đại diện K-pop tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến công chúng thích thú.

Nhiều cư dân mạng nhớ tới bức ảnh Karina chụp cùng ENHYPEN tại Milan Fashion Week 2024, từng khiến công chúng "phát sốt" với vẻ ngoài chẳng khác gì thành viên của hoàng thất.

Một đại sứ K-Pop khác của Prada là Sana (TWICE) vắng mặt tại sự kiện do lịch trình bận rộn. Dù vậy, cô vẫn kịp cập nhật hình ảnh check-in với trang phục của nhà mốt.