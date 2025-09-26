Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Đẹp hơn mỗi ngày

Google News

ENHYPEN - Karina aespa chung khung hình tại sự kiện Prada, vì sao Sana vắng mặt?

Thu Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Màn hội ngộ của Karina (aespa) và ENHYPEN tại Milan Fashion Week gợi nhớ lại khoảnh khắc "công chúa và 7 hoàng tử" từng làm dậy sóng trong show Prada.

Tối 25/9 (giờ Việt Nam), Prada chính thức ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 dành cho phái nữ tại Milan Fashion Week, dưới bàn tay thiết kế của Miuccia Prada và Raf Simons. Bộ sưu tập hướng đến thông điệp "đơn giản là một hành động táo bạo trong thế giới phức tạp", với những thiết kế không cầu kỳ, tập trung vào cảm giác tự do và thư thái. Sự kiện còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự góp mặt của hai đại diện K-Pop đình đám - Karina (aespa) và nhóm ENHYPEN.

g1sukpkxeaaser8.jpg
g1ssuo2agaa8oox.jpg
Với vai trò đại sứ thương hiệu, Karina đã thể hiện trọn vẹn tinh thần của nhà mốt.

Xuất hiện tại Milan Fashion Week lần này, Karina mang đến diện mạo khác biệt so với những lần đến show Prada trước đây. Nữ thần tượng chọn phong cách tối giản với blazer đen kết hợp quần jeans, tạo điểm nhấn bằng chiếc túi bucket mini Petit Sac Noir của Prada với giá khoảng hơn 50 triệu đồng. Để hoàn thiện set đồ, Karina chọn kiểu tóc buộc gọn thả mái chéo kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét trên gương mặt.

g1squs4aqaahxpw.jpg
Ngay khi xuất hiện tại sự kiện, Karina gây ấn tượng mạnh với thần thái khiến nhiều người liên tưởng đến hình ảnh một nữ tổng tài quyền lực.
g1sukmswgaaidl1.jpg
g1ssuoyaaamb9th.jpg
Lớp trang điểm mỏng nhẹ kết hợp với kiểu tóc gọn gàng giúp tôn lên các đường nét sắc sảo trên gương mặt nữ thần tượng sinh năm 2000.
Hình ảnh trưởng nhóm aespa ga-lăng đỡ một nhân viên suýt vấp ngã ngay tại sự kiện cũng khiến trái tim các fan "tan chảy".

Về phía ENHYPEN, 7 chàng trai khoác lên mình những bộ vest với thiết kế khác nhau, toát lên cá tính riêng biệt của từng thành viên nhưng vẫn có sự đồng bộ. Xuất hiện cùng nhau, các đại sứ được đánh giá cao về visual lẫn thần thái ngày càng trưởng thành và cuốn hút.

g1ssqadwaaewgtt.jpg
g1ssp-5wmaaxq6b.jpg
7 chàng đại sứ toàn cầu tại sự kiện.
553885612-1324566729043470-7248954040257708504-n.jpg
552539882-1324566989043444-7544264018328520878-n.jpg
g1suhy4xmaaqzn.jpg
g1sfwjowgaaafov.jpg
g1sae8owuaaxmqi.jpg
g1swx6uaaaguvgt.jpg
g1snp9abeaa6dpc.jpg
Cận cảnh ngoại hình điển trai và thần thái nổi bật của từng thành viên nhóm ENHYPEN.
Màn hội ngộ của hai đại diện K-pop tại sự kiện nhanh chóng thu hút sự chú ý và khiến công chúng thích thú.
g1szedabmaeysj2.jpg
Nhiều cư dân mạng nhớ tới bức ảnh Karina chụp cùng ENHYPEN tại Milan Fashion Week 2024, từng khiến công chúng "phát sốt" với vẻ ngoài chẳng khác gì thành viên của hoàng thất.

Một đại sứ K-Pop khác của Prada là Sana (TWICE) vắng mặt tại sự kiện do lịch trình bận rộn. Dù vậy, cô vẫn kịp cập nhật hình ảnh check-in với trang phục của nhà mốt.

g1sassva4aavt3u.jpg
g1sasqraiaacrmg.jpg
g1sasr-bwaahcvc.jpg
g1saspkaaaqbcc6.jpg
Sự vắng mặt của Sana khiến nhiều người tiếc nuối vì không được thấy cô trực tiếp "lên đồ" tại sự kiện.
553495375-785598417546009-1200030401740545745-n.jpg
Thu Trang
#ENHYPEN #Karina #Milan Fashion Week #Prada #Sana vắng mặt #aespa #show thời trang

Xem thêm

Cùng chuyên mục