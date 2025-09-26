ENHYPEN - Karina aespa chung khung hình tại sự kiện Prada, vì sao Sana vắng mặt?

Tối 25/9 (giờ Việt Nam), Prada chính thức ra mắt bộ sưu tập Xuân Hè 2026 dành cho phái nữ tại Milan Fashion Week, dưới bàn tay thiết kế của Miuccia Prada và Raf Simons. Bộ sưu tập hướng đến thông điệp "đơn giản là một hành động táo bạo trong thế giới phức tạp", với những thiết kế không cầu kỳ, tập trung vào cảm giác tự do và thư thái. Sự kiện còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ sự góp mặt của hai đại diện K-Pop đình đám - Karina (aespa) và nhóm ENHYPEN.
Xuất hiện tại Milan Fashion Week lần này, Karina mang đến diện mạo khác biệt so với những lần đến show Prada trước đây. Nữ thần tượng chọn phong cách tối giản với blazer đen kết hợp quần jeans, tạo điểm nhấn bằng chiếc túi bucket mini Petit Sac Noir của Prada với giá khoảng hơn 50 triệu đồng. Để hoàn thiện set đồ, Karina chọn kiểu tóc buộc gọn thả mái chéo kết hợp với lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn lên những đường nét trên gương mặt.
Về phía ENHYPEN, 7 chàng trai khoác lên mình những bộ vest với thiết kế khác nhau, toát lên cá tính riêng biệt của từng thành viên nhưng vẫn có sự đồng bộ. Xuất hiện cùng nhau, các đại sứ được đánh giá cao về visual lẫn thần thái ngày càng trưởng thành và cuốn hút.
Một đại sứ K-Pop khác của Prada là Sana (TWICE) vắng mặt tại sự kiện do lịch trình bận rộn. Dù vậy, cô vẫn kịp cập nhật hình ảnh check-in với trang phục của nhà mốt.