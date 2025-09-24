Hứa Quang Hán đến Việt Nam trong "biển fan", "bờ vai Thái Bình Dương" gây xao xuyến

Rạng sáng 24/9, Hứa Quang Hán đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong sự chờ đón của hàng trăm người hâm mộ Việt Nam. Dù khá mệt mỏi sau chuyến bay và lịch trình dày đặc, nam diễn viên vẫn ghi điểm với hình ảnh thân thiện, liên tục mỉm cười và vẫy tay chào người hâm mộ giữa biển fan đông kín.
Lần ghé Việt Nam này, Hứa Quang Hán tham dự hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh Năm Của Anh, Ngày Của Em. Ngay khi xuất hiện, anh khiến đám đông vỡ òa bởi vóc dáng cao ráo cùng "bờ vai Thái Bình Dương" rắn rỏi, nam tính. Dù đeo khẩu trang che nửa mặt, visual điển trai và thần thái rạng rỡ của nam tài tử vẫn khiến người hâm mộ "đổ gục".
Sau khi đến Việt Nam, Hứa Quang Hán sẽ có vài giờ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch trình giao lưu, quảng bá phim. Theo một số nguồn tin, anh còn tham dự suất chiếu đặc biệt để trực tiếp gặp gỡ cùng khán giả Việt.