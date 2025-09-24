Hứa Quang Hán đến Việt Nam trong "biển fan", "bờ vai Thái Bình Dương" gây xao xuyến

HHTO - Hàng trăm người hâm mộ đã tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) lúc nửa đêm để chào đón Hứa Quang Hán trong chuyến sang Việt Nam công tác lần đầu.

Rạng sáng 24/9, Hứa Quang Hán đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) trong sự chờ đón của hàng trăm người hâm mộ Việt Nam. Dù khá mệt mỏi sau chuyến bay và lịch trình dày đặc, nam diễn viên vẫn ghi điểm với hình ảnh thân thiện, liên tục mỉm cười và vẫy tay chào người hâm mộ giữa biển fan đông kín.

Đây là lần đầu tiên Hứa Quang Hán có lịch trình công khai tại Việt Nam nên sự xuất hiện của anh càng được khán giả mong chờ. - Video: ET Todays

Nam diễn viên sinh năm 1990 không giấu được sự bất ngờ trước biển người hâm mộ đứng kín chờ đón tại sảnh sân bay. - Ảnh: Anh Khoa 28 News

Lần ghé Việt Nam này, Hứa Quang Hán tham dự hoạt động quảng bá cho bộ phim điện ảnh Năm Của Anh, Ngày Của Em. Ngay khi xuất hiện, anh khiến đám đông vỡ òa bởi vóc dáng cao ráo cùng "bờ vai Thái Bình Dương" rắn rỏi, nam tính. Dù đeo khẩu trang che nửa mặt, visual điển trai và thần thái rạng rỡ của nam tài tử vẫn khiến người hâm mộ "đổ gục".

Vóc dáng cao lớn nổi bật của nam tài tử xứ Đài. - Ảnh: Anh Khoa 28 News

Diện áo phông đen ôm dáng kết hợp cùng quần jeans dài, "chồng quốc dân" Hứa Quang Hán toát lên sức hút nam tính khó rời mắt. - Ảnh: Anh Khoa 28 News

Sau khi đến Việt Nam, Hứa Quang Hán sẽ có vài giờ nghỉ ngơi trước khi bắt đầu lịch trình giao lưu, quảng bá phim. Theo một số nguồn tin, anh còn tham dự suất chiếu đặc biệt để trực tiếp gặp gỡ cùng khán giả Việt.