Nhóm fan phim Khom Lưng ngưng hoạt động, là do tin đồn mới về Tống Tổ Nhi?

HHTO - Việc nhóm fan chính thức của phim Khom Lưng thông báo ngừng hoạt động vào đúng lúc này đã khiến nhiều người chú ý.

Khom Lưng là một trong những phim cổ trang ăn khách nhất của phim Hoa ngữ trong năm nay, giúp cho Lưu Vũ Ninh một bước thành sao còn Tống Tổ Nhi lấy lại được danh tiếng sau hai năm đóng băng sự nghiệp vì ồn ào trốn thuế. Khom Lưng dù đã kết thúc phát sóng được vài tháng nhưng khán giả vẫn nhắc nhiều về phim, nhất là khi dự án phim ngắn Khom Lưng đang được khởi động.

Khom Lưng là phim cổ trang ăn khách năm 2025.

Mới đây, nhóm fan chính thức của phim Khom Lưng đã thông báo ngừng hoạt động với lý do phim phát sóng xong đã lâu, đến lúc giải tán nhóm để mọi người có thể dành thời gian cho những bộ phim khác của Lưu Vũ Ninh, Tống Tổ Nhi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nhóm fan đóng cửa vì Tống Tổ Nhi đang vướng tin đồn trốn thuế một lần nữa.

Nhóm fan chính thức của phim bất ngờ dừng hoạt động.

Một tài khoản tự xưng là người tố cáo Tống Tổ Nhi trốn thuế từ nhiều năm trước vừa mới tiết lộ anh ta đã nộp hồ sơ cho cơ quan thuế để chứng minh Tống Tổ Nhi tiếp tục có hành vi gian lận thuế. Cụ thể thì cô chi tiêu nhiều khoản cho cá nhân nhưng lại kê khai thành chi phí công ty để được giảm thuế.

Đúng thời điểm này, Tống Tổ Nhi lại vướng tin đồn gian lận thuế.

Năm 2023, Tống Tổ Nhi từng bị phát hiện trốn thuế, phải nộp phạt khoản tiền lớn và tạm ngưng hoạt động gần hai năm, các phim cô đóng trước khi vướng bê bối cũng phải xếp kho. Đến giữa 2025, Tống Tổ Nhi mới được trở lại, phim cũ lên sóng trong khi nữ diễn viên cũng tham gia nhiều dự án mới. Chính vì thế, nhiều người lo lắng nếu Tống Tổ Nhi vướng ồn ào một lần nữa, sự nghiệp của cô sẽ gặp nguy hiểm.

Nữ diễn viên đang đóng phim Biểu Muội Vạn Phúc.

Tuy nhiên, fan của Tống Tổ Nhi cho rằng bài đăng tố cáo kia không đáng tin cậy, không có thông tin rõ ràng. Thêm nữa, nhóm fan phim Khom Lưng bị chính nhà sản xuất quyết định đóng cửa vì nhiều lần công kích, chê bai các diễn viên trong phim chứ không liên quan gì đến tin đồn về Tống Tổ Nhi cả.