Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Nhóm fan phim Khom Lưng ngưng hoạt động, là do tin đồn mới về Tống Tổ Nhi?

Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Việc nhóm fan chính thức của phim Khom Lưng thông báo ngừng hoạt động vào đúng lúc này đã khiến nhiều người chú ý.

Khom Lưng là một trong những phim cổ trang ăn khách nhất của phim Hoa ngữ trong năm nay, giúp cho Lưu Vũ Ninh một bước thành sao còn Tống Tổ Nhi lấy lại được danh tiếng sau hai năm đóng băng sự nghiệp vì ồn ào trốn thuế. Khom Lưng dù đã kết thúc phát sóng được vài tháng nhưng khán giả vẫn nhắc nhiều về phim, nhất là khi dự án phim ngắn Khom Lưng đang được khởi động.

tong-to-nhi-3.jpg
Khom Lưng là phim cổ trang ăn khách năm 2025.

Mới đây, nhóm fan chính thức của phim Khom Lưng đã thông báo ngừng hoạt động với lý do phim phát sóng xong đã lâu, đến lúc giải tán nhóm để mọi người có thể dành thời gian cho những bộ phim khác của Lưu Vũ Ninh, Tống Tổ Nhi. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nhóm fan đóng cửa vì Tống Tổ Nhi đang vướng tin đồn trốn thuế một lần nữa.

tong-to-nhi-2.jpg
Nhóm fan chính thức của phim bất ngờ dừng hoạt động.

Một tài khoản tự xưng là người tố cáo Tống Tổ Nhi trốn thuế từ nhiều năm trước vừa mới tiết lộ anh ta đã nộp hồ sơ cho cơ quan thuế để chứng minh Tống Tổ Nhi tiếp tục có hành vi gian lận thuế. Cụ thể thì cô chi tiêu nhiều khoản cho cá nhân nhưng lại kê khai thành chi phí công ty để được giảm thuế.

tong-to-nhi-7.jpg
Đúng thời điểm này, Tống Tổ Nhi lại vướng tin đồn gian lận thuế.

Năm 2023, Tống Tổ Nhi từng bị phát hiện trốn thuế, phải nộp phạt khoản tiền lớn và tạm ngưng hoạt động gần hai năm, các phim cô đóng trước khi vướng bê bối cũng phải xếp kho. Đến giữa 2025, Tống Tổ Nhi mới được trở lại, phim cũ lên sóng trong khi nữ diễn viên cũng tham gia nhiều dự án mới. Chính vì thế, nhiều người lo lắng nếu Tống Tổ Nhi vướng ồn ào một lần nữa, sự nghiệp của cô sẽ gặp nguy hiểm.

tong-to-nhi-5.jpg
Nữ diễn viên đang đóng phim Biểu Muội Vạn Phúc.

Tuy nhiên, fan của Tống Tổ Nhi cho rằng bài đăng tố cáo kia không đáng tin cậy, không có thông tin rõ ràng. Thêm nữa, nhóm fan phim Khom Lưng bị chính nhà sản xuất quyết định đóng cửa vì nhiều lần công kích, chê bai các diễn viên trong phim chứ không liên quan gì đến tin đồn về Tống Tổ Nhi cả.

qc.jpg
Trí Anh - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Khom Lưng #Tống Tổ Nhi #Lưu Vũ Ninh #Tống Tổ Ni trốn thuế #Tống Tổ Nhi ồn ào

Xem thêm

Cùng chuyên mục