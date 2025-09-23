Hậu trường thú vị sau màn mai mối của Việt Hoa trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh

HHTO - Chỉ là một cảnh quay nhỏ trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh nhưng khán giả đã phát hiện ra chi tiết cực thú vị liên quan đến diễn viên Việt Hoa.

Trong phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, Việt Hoa đóng vai Kim Ngân, cô gái duy nhất còn độc thân trong bộ ba Mỹ Anh, Trúc Lam, Kim Ngân. Xinh đẹp, thông minh, khéo léo, sự nghiệp cũng ổn định nhưng lại lận đận đường tình duyên. Dù đã qua mai mối rồi gặp gỡ nhiều chàng trai nhưng suốt những tập đầu phim, Kim Ngân vẫn không “chốt đơn” được đối tượng nào.

Trong số các chàng trai được giới thiệu cho Kim Ngân có một người tên Trọng Trí. Dù nhân vật này chỉ xẹt qua màn ảnh nhưng netizen lại đặc biệt chú ý, bởi Trọng Trí chính là ông xã của Việt Hoa ngoài đời. Ngay từ khi Việt Hoa bắt đầu nổi tiếng trong vũ trụ phim VTV, cô đã không hề giấu diếm chuyện đã có bạn trai lâu năm.

Hai người đã hẹn hò 7 năm trước khi đăng ký kết hôn vào năm 2021. Vì vướng dịch COVID-19 nên thời điểm đó, cặp đôi chưa thể làm đám cưới. Sau đó, cả hai cùng cuốn theo công việc nên một hôn lễ ngoài trời lãng mạn vẫn nằm trong kế hoạch tương lai.

Nửa kia của Việt Hoa cũng là diễn viên, có ngoại hình cao ráo ấn tượng nhưng tiếc là đến bây giờ anh vẫn chưa có vai diễn nổi bật trên sóng VTV. Tuy vậy, Trọng Trí không hề buồn khi kém nổi tiếng hơn Việt Hoa mà luôn ủng hộ vợ phát triển sự nghiệp. Bản thân Việt Hoa thấy may mắn khi có bạn đời cùng nghề nên rất thấu hiểu, chia sẻ các khó khăn khúc mắc trong công việc. Mỗi khi nhận kịch bản mới, cô có thể thoải mái trao đổi chia sẻ với Trọng Trí để cùng phân tích tâm lý nhân vật.

Có một điều thú vị là vợ chồng Việt Hoa từng đóng chung phim Trở Về Giữa Yêu Thương, Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc nhưng nhân vật của Việt Hoa lại sánh đôi cùng người khác. Biết đâu trong thời gian tới, Việt Hoa và Trọng Trí sẽ có dịp đóng cặp trong một dự án nào đó.