Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Hậu trường SHOWBIZ

Google News

Duyên nợ thú vị giữa Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không: Hứa Vĩ Văn gặp Thanh Sơn

Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn

HHTO - Trong khi Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không là hai phim Việt khuynh đảo phòng vé những ngày này thì Thanh Sơn và Hứa Vĩ Văn đã có dịp đóng chung trong một dự án khác.

Mới đây, dự án Thơ Tình Gởi Ma Sơ đã làm lễ khai máy với dàn diễn viên khá thú vị: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn, NSND Lê Khanh, Lâm Vỹ Dạ … Phim thuộc thể loại tình cảm hài kể về mối tình lãng mạn của cô ca viên trong ca đoàn nhà thờ tại một vùng quê duyên hải miền Trung. Đoàn làm phim dự tính ghi hình tại Gia Lai và Khánh Hòa, hứa hẹn sẽ đưa thật nhiều cảnh đẹp miền Trung lên màn ảnh.

ma-so-9.jpg
Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có vai chính tiếp theo.

Sau vai nữ chính của Nụ Hôn Bạc Tỷ, đã hơn một năm Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mới trở lại trường quay. Nhân vật của cô trong Thơ Tình Gửi Ma Sơ cũng tên Thiên Ân và có nhiều điểm tương đồng với nàng hậu. Nhưng khán giả lại chú ý nhất đến màn kết hợp giữa Hứa Vĩ Văn và Thanh Sơn, hai nam diễn viên xuất hiện trong Mưa Đỏ Tử Chiến Trên Không.

ma-so-2.jpg
ma-so-6.jpg
Cuộc hội ngộ thú vị của Hứa Vĩ Văn và Thanh Sơn.

Hứa Vĩ Văn chính là bác sĩ Lê, người luôn tận tình cứu chữa các chiến sĩ trong suốt 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nhân vật có trái tim ấm áp nhưng lối nói chuyện có chút lạnh lùng. Dù chỉ là vai phụ, bác sĩ Lê được khán giả yêu thích không kém gì dàn diễn viên chính, Hứa Vĩ Văn từ đó cũng nổi tiếng hơn.

ma-so-8.jpg
Hứa Vĩ Văn đóng vai bác sĩ Lê trong Mưa Đỏ.

Còn Thanh Sơn thì đảm nhận vai cảnh vệ bảo đảm an toàn cho chuyến bay trong Tử Chiến Trên Không. Thời gian qua, Thanh Sơn ít xuất hiện trên phim VTV mà tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh. Sau hai dự án Yêu Nhầm Bạn Thân, Tử Chiến Trên Không thì Thanh Sơn đã nhanh chóng có mặt trong Thơ Tình Gửi Ma Sơ.

ma-so-13.jpg
Thanh Sơn làm cảnh vệ chuyến bay trong Tử Chiến Trên Không.

Nam diễn viên thừa nhận rất lâu rồi mới gặp một kịch bản lãng mạn như phim này, thích sự khác biệt từ tên phim và hy vọng sự lãng mạn ngọt ngào của phim sẽ chạm tới trái tim những người đang yêu.

qc.jpg
Sơn Vũ - Ảnh tổng hợp từ nhiều nguồn
#Hứa Vĩ Văn #Thanh Sơn #Thơ Tình Gởi Ma Sơ #Mưa Đỏ #Tử Chiến Trên Không

Xem thêm

Cùng chuyên mục