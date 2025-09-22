Duyên nợ thú vị giữa Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không: Hứa Vĩ Văn gặp Thanh Sơn

HHTO - Trong khi Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không là hai phim Việt khuynh đảo phòng vé những ngày này thì Thanh Sơn và Hứa Vĩ Văn đã có dịp đóng chung trong một dự án khác.

Mới đây, dự án Thơ Tình Gởi Ma Sơ đã làm lễ khai máy với dàn diễn viên khá thú vị: Hoa hậu Đoàn Thiên Ân, Thanh Sơn, Hứa Vĩ Văn, NSND Lê Khanh, Lâm Vỹ Dạ … Phim thuộc thể loại tình cảm hài kể về mối tình lãng mạn của cô ca viên trong ca đoàn nhà thờ tại một vùng quê duyên hải miền Trung. Đoàn làm phim dự tính ghi hình tại Gia Lai và Khánh Hòa, hứa hẹn sẽ đưa thật nhiều cảnh đẹp miền Trung lên màn ảnh.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân có vai chính tiếp theo.

Sau vai nữ chính của Nụ Hôn Bạc Tỷ, đã hơn một năm Hoa hậu Đoàn Thiên Ân mới trở lại trường quay. Nhân vật của cô trong Thơ Tình Gửi Ma Sơ cũng tên Thiên Ân và có nhiều điểm tương đồng với nàng hậu. Nhưng khán giả lại chú ý nhất đến màn kết hợp giữa Hứa Vĩ Văn và Thanh Sơn, hai nam diễn viên xuất hiện trong Mưa Đỏ và Tử Chiến Trên Không.

Cuộc hội ngộ thú vị của Hứa Vĩ Văn và Thanh Sơn.

Hứa Vĩ Văn chính là bác sĩ Lê, người luôn tận tình cứu chữa các chiến sĩ trong suốt 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị, nhân vật có trái tim ấm áp nhưng lối nói chuyện có chút lạnh lùng. Dù chỉ là vai phụ, bác sĩ Lê được khán giả yêu thích không kém gì dàn diễn viên chính, Hứa Vĩ Văn từ đó cũng nổi tiếng hơn.

Hứa Vĩ Văn đóng vai bác sĩ Lê trong Mưa Đỏ.

Còn Thanh Sơn thì đảm nhận vai cảnh vệ bảo đảm an toàn cho chuyến bay trong Tử Chiến Trên Không. Thời gian qua, Thanh Sơn ít xuất hiện trên phim VTV mà tập trung phát triển sự nghiệp điện ảnh. Sau hai dự án Yêu Nhầm Bạn Thân, Tử Chiến Trên Không thì Thanh Sơn đã nhanh chóng có mặt trong Thơ Tình Gửi Ma Sơ.

Thanh Sơn làm cảnh vệ chuyến bay trong Tử Chiến Trên Không.

Nam diễn viên thừa nhận rất lâu rồi mới gặp một kịch bản lãng mạn như phim này, thích sự khác biệt từ tên phim và hy vọng sự lãng mạn ngọt ngào của phim sẽ chạm tới trái tim những người đang yêu.