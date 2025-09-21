Tạo hình của Điền Hi Vi trong phim mới bị chê vừa lỗi mốt vừa nhạt nhòa

Điền Hi Vi hiện đang quay Bạn Gái Thiên Tài và nhận vai Lâm Tri Hạ, một cô gái sở hữu trí thông minh vượt trội. Từ 5 tuổi, Tri Hạ đã có chỉ số IQ cao ngất, 9 tuổi bắt đầu nghiên cứu khoa học, 15 tuổi giành giải thưởng quốc tế, 22 tuổi đã nhận bằng tiến sĩ và trở thành giáo sư đại học. Trong học thuật, Lâm Tri Hạ tài giỏi bao nhiêu thì ở cuộc sống bình thường, cô lại gặp nhiều khó khăn bấy nhiêu khi không biết cách kết nối với mọi người.

May mắn làm sao, Lâm Tri Hạ luôn có cậu bạn cùng bàn Giang Du Bạch ở bên. Du Bạch là kiểu người hướng ngoại, quen biết rất nhiều nên đã giúp Lâm Tri Hạ mở rộng vòng kết nối, có thêm những người bạn thân thiết. Nhưng chuyện tình của hai người đã gặp trắc trở khi gia đình Giang Du Bạch gặp biến cố, khiến anh chọn cách rời đi thay vì bày tỏ tình cảm với cô bạn gái thiên tài.

Ngay từ khi Bạn Gái Thiên Tài khởi quay, khán giả đã chú ý vì Điền Hi Vi đóng cùng Hồ Nhất Thiên, nam diễn viên đã vắng bóng gần hai năm mới trở lại làng giải trí. Hai người có ngoại hình tương xứng, gương mặt đẹp trong trẻo với nụ cười bừng sáng càng khiến netizen mong chờ phim.

Nhưng sau khi Bạn Gái Thiên Tài quay được một tháng, cộng đồng mạng đã lên tiếng chỉ trích stylist của phim khi để Điền Hi Vi mặc đồ quá tệ. Nữ diễn viên có gương mặt xinh xắn, vóc dáng cao ráo nhưng lại mặc trang phục lỗi mốt, từ kiểu dáng lụng thụng đến màu sắc buồn tẻ, khiến cô không tạo được điểm nhấn trên phim.

Chưa kể qua bao nhiêu cảnh quay, Điền Hi Vi vẫn chỉ để một kiểu tóc xõa càng khiến tạo hình nhân vật bị nhàm chán. Trong khi phim ngôn tình hiện đại luôn đề cao diện mạo diễn viên, khán giả luôn thích xem nhân vật mặc đẹp, có thể không cần lộng lẫy cầu kỳ nhưng vẫn phải ấn tượng, hợp mốt thì Điền Hi Vi lại không có được điều ấy.