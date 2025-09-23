Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Phim y khoa “Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương” của Joo Ji Hoon sẽ có hai phần mới?

HẢI ĐƯỜNG
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Bộ phim y khoa Hàn Quốc gây sốt hồi đầu năm “Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương” với sự tham gia diễn xuất của Joo Ji Hoon, Choo Young Woo sẽ có hẳn hai phần phim mới.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc đăng tin bộ phim y khoa gây sốt hồi đầu năm Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương (The Trauma Code: Heroes On Call) sẽ có phần 2 và phần 3. Không những vậy, cả hai phần này sẽ được sản xuất cùng lúc. Được biết, phim đang trong quá trình chuẩn bị, quá trình sản xuất sẽ được khởi động vào cuối năm nay và mùa hè năm sau sẽ bắt đầu ghi hình.

trauma-code-5.jpg

Lên sóng Netflix vào cuối tháng 1/2025, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương nhanh chóng gây sốt không chỉ ở Hàn Quốc mà còn ở nhiều quốc gia và khu vực khác bởi cốt truyện quá hấp dẫn, kịch tính, vừa nhân văn vừa hài hước. “Điểm trừ” duy nhất có lẽ là phim quá ngắn, chỉ có 8 tập, nhiều khán giả “phàn nàn” là “xem không đã”. Bởi vậy, khi biết phim sẽ có phần mới, nhiều fan vô cùng phấn khích.

trauma-code-19.jpg

Lấy bối cảnh bệnh viện Đại học Quốc gia Hàn Quốc, nơi chưa có trung tâm chấn thương chuyên dụng, Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương xoay quanh bác sĩ mới được bổ nhiệm Baek Kang Hyuk (Joo Ji Hoon). Với kỹ năng phẫu thuật thần sầu và “mỏ hỗn” trứ danh, bác sĩ Baek Kang Hyuk đã “quậy tung” nơi đây: cứu bệnh nhân, “xử đẹp” bác sĩ xấu, chỉ dạy các bác sĩ trẻ...

Đồng hành cùng “bác sĩ điên” Baek Kang Hyuk trong Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương là những bác sĩ, y tá trẻ nhưng tràn đầy nhiệt huyết: “Số Một” Yang Jae Won (Choo Young Woo), “Y tá giang hồ” Cheon Jang Mi (Ha Young), “gián điệp” Park Gyeong Won (Jeong Jae Kwang)... Mỗi một nhân vật đều có cá tính và câu chuyện riêng, giúp bộ phim thêm phong phú, nhiều màu sắc.

trauma-code-8.jpg
trauma-code-20.jpg

Xuyên suốt các tập phim của Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương, bác sĩ Baek Kang Hyuk cùng với “đồng bọn” liên tục chạy đua với thời gian; thậm chí nhảy qua vách núi, đu trực thăng… để cấp cứu kịp thời các bệnh nhân bị rách gan, vỡ tim, ổ bụng bị đâm xuyên… Không những thế, bác sĩ Baek Kang Hyuk còn phải đối phó với những đấu đá nội bộ, âm mưu làm khó dễ ngay trong chính bệnh viện của mình.

trauma-code-21.jpg

Dù truyền thông Hàn đưa tin Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương sẽ sớm tiến hành sản xuất phần 2 và 3, Netflix vẫn chưa xác nhận thông tin chính thức nào. Tuy nhiên, trước đó, Netflix có thông báo rằng họ đang xem xét việc sản xuất phần tiếp theo của bộ phim y khoa rất được yêu thích này nên khả năng “đèn xanh” được bật là khá cao.

Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương phần 1 gồm có 8 tập, tất cả đã phát sóng trọn bộ trên Netflix.

cover-new.jpg
HẢI ĐƯỜNG
#Trung Tâm Chăm Sóc Chấn Thương #The Trauma Code Heroes On Call #Joo Ji Hoon #Choo Young Woo #Ha Young #Yoon Kyung Ho #Jeong Jae Kwang #Netflix #Phim y khoa #Phim Hàn trên Netflix

