Từ Chấn Hiên - Phản diện không nỡ ghét của Phó Sơn Hải có "siêu năng lực cuốn cực"

HHTO - Đa phần khán giả mới biết đến Từ Chấn Hiên với vai Liễu Tùy Phong trong "Phó Sơn Hải" đều "giật mình" khi biết anh sinh năm 2002. Cuối năm ngoái, nam diễn viên từng gieo thương nhớ với cái kết bi thương của "tiểu Sơn thần" Anh Lỗi trong "Đại Mộng Quy Ly".

Dù Phó Sơn Hải không tạo được tiếng vang như mức độ đầu tư và kỳ vọng, nhưng độ thảo luận vẫn cao. Là vai phụ nhưng Liễu Tùy Phong cũng được "ồn" nhiều trong cộng đồng fan phim. Từ tiểu thuyết gốc đến bản truyền hình, xây dựng của nhân vật này đều được làm chặt chẽ, thú vị. Khó phủ nhận góc máy của đạo diễn tệ, nhưng nhìn chung, Từ Chấn Hiên cân tốt các góc độ để khiến khán giả mê mẩn phong thái của "phó chủ tịch" Quyền Lực Bang.

Ngay những khung hình đầu tiên, anh đã cho khán giả dễ dàng cảm nhận được một Liễu Tùy Phong tên sao thì người vậy: Bề ngoài là công tử thanh tao, trang nhã như cây liễu, bên trong là tâm tư khó đoán, xoay chuyển cục diện linh động như gió.

Liễu Tùy Phong có lý do để tàn sát khắp nơi, có quá khứ đáng thương, có khía cạnh của chính nhân quân tử, lại trung thành tuyệt đối với người có ơn - Lý Trầm Chu. Vì thế, khán giả không nỡ ghét vai phản diện này, thậm chí còn đau lòng nếu anh thực sự mất mạng như bản gốc.

Các động tác võ thuật, nhất là khi dùng quạt của Từ Chấn Hiên được khen. "Phản ứng hóa học" với bạn diễn tốt, không chỉ với Lưu Mộng Nhuế (vai cánh tay đắc lực Tống Minh Châu) mà với Thành Nghị cũng tốt. Nhờ đó, Phong - Thủy là một trong những chiếc "thuyền ma" mạnh nhất của Phó Sơn Hải. Những tập đầu là Tùy Phong giả danh "túi may mắn", vừa thăm dò, nghe lời vừa trêu chọc Thu Thủy. Đến giữa chặng, khi các bên đã "lật bài ngửa", khán giả lại thích thú khi "phó chủ tịch" Liễu bị "Tiêu tam công tử" "phản dame".

Video: quynhnguyen168

Cuối năm ngoái, Từ Chấn Hiên từng gây sốt cõi mạng nhờ vẻ ngoài xinh yêu, lý lắc cùng diễn xuất tròn trịa trong Đại Mộng Quy Ly - vai Anh Lỗi. Sự hi sinh của tiểu Sơn Thần đã lấy đi không ít nước mắt của những khán giả có trái tim mong manh. Biết thêm Từ Chấn Hiên sinh năm 2002, không ít khán giả bất ngờ với khả năng "hack giao diện".

Nhờ đó, anh lại có thêm điểm cộng vì chọn vai khéo. Mỗi bộ phim Từ Chấn Hiên tham gia là một tạo hình khác, dạng vai khác, có dấu ấn rõ ràng. Nam diễn viên không đóng khung mình trong một hình tượng, chứng minh được bản thân có kỹ năng và tiềm năng phát triển tốt trong nghiệp diễn.

﻿ ﻿ ﻿ Vai sau khác biệt vai trước đến mức khiến non-fan "ngớ người" khi biết đều do Từ Chấn Hiên đảm nhận trở thành "siêu năng lực cực cuốn" của anh.

Từ Chấn Hiên trong Đại Mộng Quy Ly lém lỉnh, tinh nghịch. Qua Phó Sơn Hải, vẻ "nít ranh" hoàn toàn biến mất, cũng là nụ cười đó nhưng anh lại cho khán giả cảm giác trưởng thành hơn. Anh trông dạn dày và "trên cơ" hơn hẳn "đồng niên" Lưu Mộng Nhuế, không lệch nhiều so với "đàn anh" Thành Nghị (sinh năm 1990). Vừa trở lại với vai Ngô Tà trong Bút Ký Tư Gia Của Ngô Tà, Từ Chấn Hiên đốn tim khán giả theo kiểu khác - ngây ngô nhưng nhanh nhạy, thông minh, "láo xinh" và "chúa meme".

Từ Chấn Hiên từng vào vai Ngô Tà thời thiếu niên trong Tạng Hải Hoa (2024) - một bộ phim khác dựa theo "vũ trụ" Đạo Mộ Bút Ký của Nam Phái Tam Thúc. Đây cũng là vai diễn giúp anh tạo được mốc son đầu tiên trong nghiệp diễn.

Từ Chấn Hiên ra mắt màn ảnh nhỏ vào năm 2018. Năm 2020, anh rẽ hướng vào con đường thần tượng, tham gia Thiếu Niên Chi Danh, dừng chân ở Top 14. Anh từng thể hiện một OST của Đại Mộng Quy Ly. Một số tác phẩm anh góp mặt chờ trình làng có: Hồ Sơ Nam Bộ (vai khách mời, đóng máy tháng 4/2025), Nhất Âu Xuân (vai Lý Tòng Tâm), Giây Phút Ấy Vượt Quá Giới Hạn (vai Lý Bách Tắc, đang quay).