Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Thực hư tin đồn Kim Yoo Jung và Kim Do Hyun hẹn hò tại Việt Nam

Thu Trang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Hình ảnh Kim Yoo Jung và Kim Do Hyun cùng xuất hiện tại sân bay Cam Ranh (Việt Nam) bất ngờ làm dấy lên tin đồn hẹn hò giữa hai ngôi sao.

Mới đây, mạng xã hội rầm rộ lan truyền loạt ảnh chụp Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon tại khu vực lấy hành lý sân bay Cam Ranh (Việt Nam) làm bùng lên tin đồn cả hai hẹn hò. Trong những bức ảnh, cặp đôi không chỉ xuất hiện chung khung hình mà còn có tương tác thân thiết.

549523505-1320196296147180-3298260099293671226-n.jpg
Bức ảnh hai diễn viên Hàn Quốc xuất hiện tại khu vực lấy hành lý sân bay Cam Ranh.

Ngay sau đó, cư dân mạng tinh ý phát hiện trong loạt ảnh du lịch được Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon đăng tải trên Instagram cá nhân có nhiều chi tiết trùng khớp từ chiếc đĩa ăn đến phong cách chụp hình, càng làm dấy lên nghi vấn cả hai đang hẹn hò.

515437166-1320194889480654-6141149900264127407-n.jpg

Ngay khi tin đồn nổ ra, công ty quản lý của cả hai diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng phủ nhận: "Tin đồn hẹn hò là không đúng sự thật. Đây chỉ là chuyến đi du lịch cùng đoàn làm phim sau khi quay Dear X."

Dear X là bộ phim truyền hình Hàn Quốc thuộc thể loại kinh dị - tâm lý, được chuyển thể từ webtoon cùng tên của tác giả Vanziun. Trong phim, Kim Yoo Jung đảm nhận vai nữ chính Baek Ah Jin còn Kim Do Hoon thủ vai nam phụ Kim Jae Oh. Bộ phim dự kiến sẽ chính thức lên sóng vào ngày 6/11.

g1mh9bzaqaikppn.jpg
Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon là bạn diễn hợp tác trong Dear X.

Tin đồn hẹn hò "chớp ngoáng" lần này khiến nhiều người "hú hồn". Có ý kiến cho rằng cả hai diễn viên vẫn còn rất trẻ, nên tập trung phát triển sự nghiệp thay vì vướng vào chuyện tình cảm. Tuy nhiên, cũng không ít khán giả tỏ ra tiếc nuối khi tin hẹn hò bị phủ nhận, bởi Kim Yoo Jung và Kim Do Hoon thực sự đẹp đôi khi xuất hiện cùng nhau.

z7016648628124-bcf71de2f5c89ce154d1fba1176991de.jpg
Thu Trang
#Kim Yoo Jung #Kim Do Hyun #tin đồn hẹn hò #Kim Yoo Jung hẹn hò

Xem thêm

Cùng chuyên mục