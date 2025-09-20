Halsey than thở bị hãng đĩa "cấm" ra nhạc mới vì áp lực doanh số quá lớn

HHTO - Halsey tiết lộ cô hiện không được phép thực hiện album mới do hãng đĩa quá thất vọng với doanh số của dự án âm nhạc The Great Impersonator (2024). Nữ ca sĩ khẳng định dự án này vẫn là thành công với cô khi vừa thử nghiệm đa thể loại, vừa phản ánh hành trình vượt qua bệnh tật và khủng hoảng cá nhân.

Ngày 18/9, trong buổi trò chuyện cùng Zane Lowe trên Apple Music, Halsey khiến người hâm mộ bất ngờ khi cho biết cô đang bị ngăn cản thực hiện album mới sau kết quả thương mại chưa xứng đáng với kỳ vọng của album The Great Impersonator (2024).

Kết quả thương mại của album The Great Impersonator chưa đạt kỳ vọng.

Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ: “Hiện tại tôi không thể thực hiện album mới. Tôi không được phép. Đó là thực tế vì 'The Great Impersonator' không đạt được mà hãng mong muốn. Nếu tôi thành thật, album này đã bán được 100.000 bản ngay tuần đầu tiên, một con số không hề nhỏ với một nghệ sĩ đã lâu không có bất kỳ bản hit nào. Tour diễn đi kèm cũng là tour thành công nhất trong sự nghiệp của tôi nhưng họ lại muốn những con số thời kỳ album 'Manic' (2020), điều mà tôi không thể lặp lại mỗi lần ra mắt.”

Halsey trò chuyện cùng Zane Lowe trên Apple Music.

Bên cạnh đó, Halsey thẳng thắn cho rằng việc so sánh thành tích của cô với những ngôi sao Pop bây giờ như Ariana Grande hay Taylor Swift là khập khiễng, bởi cô không còn là một nghệ sĩ nhạc Pop thuần túy mà đang tập trung vào các dòng nhạc thể nghiệm. “Điều khó nhất khi từng là một ngôi sao Pop là giờ tôi không còn ở vị trí đó nữa, nhưng các con số của tôi vẫn bị đem ra so với những người mà tôi không coi là đồng hạng”, nữ ca sĩ chia sẻ.

Halsey nhấn mạnh rằng cô đã không còn là một nghệ sĩ nhạc Pop nữa.

Ngoài ra, Halsey khẳng định The Great Impersonator vẫn là một dự án thành công, bởi album vừa mang tính thử nghiệm đa thể loại, vừa tái hiện hành trình nữ ca sĩ đối diện với bệnh tật và khủng hoảng cá nhân, đồng thời vẫn đạt kết quả ổn định dù không có hit lớn hay chiến dịch quảng bá rầm rộ. Album cũng nhận về nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia âm nhạc.

Album nhận về nhiều đánh giá tích cực từ các chuyên gia âm nhạc.

Halsey từng là một trong những giọng ca nhạc Pop nổi bật với các bản hit Closer, Without Me và album Manic. Những năm gần đây, nữ ca sĩ phải chiến đấu với lupus và rối loạn tủy xương, khiến cô thường xuyên nhập viện và điều trị. Tuy nhiên, từ giữa năm 2024, Halsey cho biết tình trạng đã dần ổn định nhờ sự hỗ trợ của các bác sĩ và cô cảm thấy biết ơn khi âm nhạc vẫn là điểm tựa tinh thần lớn nhất.