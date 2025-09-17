Coachella 2026: Sabrina Carpenter sẵn sàng “quậy banh nóc”, Justin Bieber tái xuất

Ngày 16/9, ban tổ chức Coachella – một trong những lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới đã chính thức công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn vào năm 2026. Ba cái tên giữ vai trò headliner là Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G. Sự kiện sẽ diễn ra tại Indio, California, trong hai cuối tuần liên tiếp: ngày 10 - 12/4 và 17 - 19/4/2026.

Coachella chính thức công bố dàn nghệ sĩ biểu diễn.

Sau lần ra mắt ấn tượng ở Coachella 2024, Sabrina Carpenter đã có cú bứt phá ngoạn mục với loạt bản hit đình đám. Việc được nâng cấp lên vị trí headliner cho thấy sự công nhận vị thế toàn cầu của nữ ca sĩ. Hai album phòng thu gần nhất của cô, Short n’ Sweet (2024) và Man’s Best Friend (2025) cùng hàng loạt ca khúc viral hứa hẹn biến sân khấu Coachella 2026 thành “sân chơi riêng” của nữ ca sĩ Gen Z.

Sabrina Carpenter đã có màn ra mắt ấn tượng ở Coachella 2024.

Hoàng tử nhạc Pop - Justin Bieber cũng sẽ lần đầu xuất hiện ở vị trí headliner cho lễ hội Coachella 2026. Chỉ trong năm 2025, nam ca sĩ đã phát hành liên tiếp hai album SWAG và SWAG II, đánh dấu hành trình âm nhạc mới. Coachella 2026 cũng là sân khấu lớn đầu tiên của anh kể từ khi chuyến lưu diễn Justice World Tour bị hủy bỏ giữa chừng. Người hâm mộ đang háo hức chờ đợi màn tái xuất hoành tráng này.

Coachella 2026 cũng là sân khấu lớn đầu tiên của anh kể từ khi chuyến lưu diễn Justice World Tour bị hủy bỏ giữa chừng.

“Cô gái vàng” của làn sóng nhạc Latin toàn cầu, Karol G sẽ là người kết màn ở các đêm Chủ Nhật. Karol G vừa ra mắt album Tropicoqueta vào tháng 6/2025 và Coachella 2026 sẽ là dịp để cô giới thiệu những ca khúc mới nhất trước hàng chục nghìn khán giả quốc tế.

Karol G hứa hẹn sẽ làm bùng nổ sân khấu Coachella 2026.

Ngoài ba headliner đình đám, Coachella 2026 còn chào đón nhiều cái tên hứa hẹn khuấy động bầu không khí như Addison Rae, sombr, KATSEYE hay Laufey. Đặc biệt, cộng đồng người yêu nhạc K-Pop chắc chắn sẽ bùng nổ với sự góp mặt của nhóm nhạc huyền thoại BIGBANG.