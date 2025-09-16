BIGBANG trình diễn tại Coachella 2026, dàn sao K-Pop còn một nhóm nữ từ HYBE

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

HHTO - Từng phải lỡ hẹn ở Coachella 2020 vì lý do bất khả kháng, BIGBANG được xác nhận trở lại với Coachella 2026. Dàn nghệ sĩ biểu diễn cho mùa đại nhạc hội sắp tới còn gọi tên Sabrina Carpenter, Justin Bieber...

Tại Coachella 2025, 2 mảnh ghép của BLACKPINK là Lisa và Jennie chiếm trọn truyền thông trong lần đầu tiên đem đến "full set" với tư cách nghệ sĩ solo. Ban tổ chức của Coachella 2026 đã công bố danh sách nghệ sĩ biểu diễn, không có thành viên nào của nhà "Hắc Hường" góp mặt trong năm tới. Đại diện K-Pop sẽ là BIGBANG, Taemin (SHINee) và KATSEYE. Ba nghệ sĩ đảm nhận vị trí headliner của Coachella 2026 là: Sabrina Carpenter, Justin Bieber và Karol G.

coachella-6.jpg

Taemin sẽ biểu diễn vào ngày 11 - 18/4 (theo giờ địa phương). Khả năng trình diễn của nam thần nhà SM đã quá rõ. Vũ đạo mang vẻ đẹp phi giới tính của Taemin dự đoán sẽ hớp hồn khán giả. "Đặc sản múi sầu riêng" chắc chắn sẽ được anh chiêu đãi tại đại nhạc hội này.

Đến từ công ty con tại Mỹ của tập đoàn HYBE - KATSEYE cũng được kỳ vọng sẽ mang đến set diễn bùng nổ. Sân khấu gần nhất thuộc VMAs 2025, đám đông lớn cuồng nhiệt tại Lollapalooza 2025 tháng trước là những minh chứng rõ nhất cho thấy tiềm năng phát triển của KATSEYE. Các bản hit như Gabriela, Gnarly, Touch... được đoán chắc sẽ nằm trong danh sách trình diễn.

kateyes.jpg
KATSEYE sẽ biểu diễn vào ngày 10 - 17/4 (theo giờ địa phương).

Đang khiến fan K-Pop phấn khích nhất là sự xuất hiện của BIGBANG. Nhóm từng xác nhận tham gia đại nhạc hội này tại mùa Coachella 2020. Tuy nhiên, vì dịch COVID-19, sự kiện phải hủy bỏ. Năm 2026, "huyền thoại của K-Pop" xác nhận tham gia, người hâm mộ càng phấn khích khi phát hiện 3 "con tướng mạnh nhất" của YG đều trình diễn tại nhạc hội này: BLACKPINK, 2NE1, BIGBANG.

bigbang-1.jpg
BIGBANG sẽ biểu diễn vào ngày 12 - 19/4 (theo giờ địa phương).

Việc BIGBANG xác nhận tham gia Coachella 2026 còn làm các VIP (cộng đồng fan của nhóm) có thêm hy vọng về một màn trở lại hoành tráng với ít nhất là một đĩa đơn mới với đúng danh nghĩa nhóm, thay vì chỉ kết hợp nhẹ như Home Sweet Home (G-Dragon feat Taeyang và Daesung).

cover-new.jpg
Sam
