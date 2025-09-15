Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Rating phim Hàn: Ngự Trù Của Bạo Chúa lập kỷ lục mới, Kim Da Mi nhập cuộc "trộm vía"

HHTO - "Ngự Trù Của Bạo Chúa" (Bon Appétit, Your Majesty) vừa chính thức gia nhập Top 10 phim truyền hình có rating cao nhất đài tvN nhờ cột mốc mới ở tập 6. "Trăm Mảnh Ký Ức" (A Hundred Memories) do Kim Da Mi, Shin Ye Eun đóng chính có khởi đầu khả quan.

Điểm sáng của màn ảnh nhỏ cuối tuần vẫn thuộc về Ngự Trù Của Bạo Chúa. Theo Nielsen Korea, tỉ suất người xem trung bình toàn quốc tập 7 của phim đạt 12.6%. Tập 8 tăng mạnh, đạt 15.4% - lập đỉnh mới.

Không chỉ giúp Ngự Trù Của Bạo Chúa giữ vững ngôi vương khi đối đầu với các chương trình phát sóng cùng khung giờ, rating tập 8 còn đưa tác phẩm này lọt vào Top 10 phim truyền hình có tỉ suất lượt xem cao nhất lịch sử đài tvN.

bon-appetit-your-majesty-2.jpg

Ngự Trù Của Bạo Chúa đã giành lấy vị trí từng thuộc về Vincenzo. Fan phấn khích còn đùa rằng Yoona hẳn đang "cười khà khà" vì cô từng nói có thói quen tỉnh dậy thì việc đầu tiên là ngồi kiểm tra rating. Ngự Trù Của Bạo Chúa gồm 12 tập và với đà tăng như hiện tại, tác phẩm này sẽ còn lập nhiều kỷ lục mới.

twelve-1.jpg
Đối thủ trực diện với phim của Yoona - Lee Chae Min là "Twelve" (KBS 2TV) kết thúc với rating 2 tập cuối là 3.0% và 2.4%.

Confidence Queen (TV Chosun) đuối sức thấy rõ. Hai tập mới có sự xuất hiện của Lee Yi Kyung - "chồng cũ" của Park Min Young trong Cô Đi Mà Lấy Chồng Tôi. Một màn lừa tình hài hước và "chồng cũ" vẫn bị "ăn đắng" từ Min Young nhưng khán giả đã không chọn ở lại với Confidence Queen. Rating tập 3 và 4 lần lượt là 1% và 0.9%, giảm rất mạnh so với khởi đầu. Tình tiết cường điệu biến nội dung trở nên hài nhảm nhiều hơn là trông đợi của khán giả về những cú lừa triệu đô của thiên tài IQ 165.

Trăm Mảnh Ký Ức có khởi đầu "trộm vía" với tỉ suất lượt xem hai tập đầu là 3.3% và 3.6%. Lấy bối cảnh những năm 1980, bộ phim đem lại không khí lãng mạn của tuổi mới lớn đầy hoài niệm, về tình bạn giữa hai nhân viên xe buýt trẻ tuổi, Go Young Rye (Kim Da Mi) - Seo Jong Hee (Shin Ye Eun), và mối tình đầu của họ - Han Jae Pil (Heo Nam Jun).

kim-da-mi-shin-ye-eun-2.jpg

Queen Mantis chiếu vào khung giờ tối thứ Sáu - thứ Bảy, cho thấy bước đi vững chắc. Phim khởi đầu với rating 7.1% và hiện tại, tập 3 - 4 đạt 7.3% và 7.5% nhờ những cú twist đắt giá và diễn xuất xuất thần của dàn diễn viên.

cover-new.jpg
Sam
