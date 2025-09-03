Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa học trò

Giải trí

Google News

Rating phim Hàn: "Ngự Trù Của Bạo Chúa" phá băng, Yoona - Chae Min dẫn đầu

Sam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

HHTO - Sau loạt phim chiếu cuối tuần được quảng bá rầm rộ nhưng chỉ đạt hiệu ứng trung bình khá, tvN đang trỗi dậy trở lại với "Ngự Trù Của Bạo Chúa" (Bon Appétit, Your Majesty). "Beyond The Bar" cũng vừa có một pha bùng nổ với tập mới nhất.

Tình tiết Ngự Trù Của Bạo Chúa ngày càng hấp dẫn hơn với "cuộc chiến sinh tồn" ở hoàng cung của Ji Young (Yoona). Nụ hôn đầu bất ngờ của "bạo chúa" Lee Heon (Lee Chae Min) ở cuối tập 4 đã đẩy rating "chạm nóc". Tỉ suất người xem của phim lần đầu tiên đạt mốc 2 chữ số với 11,1%, tăng 3,5% so với tập 3. Biểu đồ rating của tác phẩm này đang một đường đi thẳng với các bước nhảy lớn sau từng tập.

yoona.jpg
Rating 3 tập đầu của phim lần lượt là: 4,9%, 6,6% và 7,6%.

Hiệu quả phát sóng của Ngự Trù Của Bạo Chúa đã thổi bùng sinh lực, phá băng cho đài tvN. Những tựa phim chiếu cùng khung giờ trước đó được công chúng đón nhận, nhưng về mặt số liệu chỉ mức trung bình khá, rating tăng mạnh ở những tập đầu, sau đó đi ngang, giữ ổn định trong khoảng 5 - 8%.

Không chỉ dẫn đầu tỉ suất người xem trung bình toàn quốc trên tất cả các kênh trong khung giờ phát sóng, Ngự Trù Của Bạo Chúa cũng giữ ngôi vương trong Top 10 phim được quan tâm nhất tuần qua. Cặp đôi chính Yoona và Lee Chae Min cũng lần lượt giữ vị trí 1 và 2 ở bảng diễn viên có phim đang chiếu, theo thống kê của Good Data Corporation.

beyond-the-bar-2-2.jpg

Vượt qua những "xì xào", Beyond The Bar đang có cú bật trở lại với tập 10 khi phim chạm mốc rating 9,1%. Tỉ suất người xem tập 9 là 7,1%, không lệch nhiều so với 4 tập trước. Các vụ kiện qua từng tuần đủ sức hấp dẫn. Tuy nhiên, tuyến tình cảm vẫn không nhận được phản hồi tích cực và diễn xuất của Chae Yeon là điểm trừ lớn.

Có lợi thế chiếu trên đài Trung ương - KBS 2TV, Twelve khởi đầu với rating ấn tượng - 8,1%. Tuy nhiên, nội dung khó xem và nặng nề đã khiến phim đuối sức nhanh chóng khi cạnh tranh trực tiếp với Ngự Trù Của Bạo Chúa. Tập 2 và 3 có rating giảm mạnh, lần lượt còn 5,9% và 4,2%.

Our Golden Days - tác phẩm khác chiếu cuối tuần (khác khung giờ) của đài KBS 2TV vẫn giữ "sức chiến" ổn định. Tỉ suất lượt xem tập mới nhất là 15,9% - cao nhất trong các chương trình chiếu cuối tuần qua. The Winning Try (SBS) khép lại với rating 6,4%.

1464-cover.jpg
Sam
#Ngự Trù Của Bạo Chúa #Yoona #Chae Min #rating phim Hàn #Beyond the bar #rating Ngự Trù Của Bạo Chúa #Chae Yeon #Twelve

Xem thêm

Cùng chuyên mục