Rating phim Hàn: "Ngự Trù Của Bạo Chúa" phá băng, Yoona - Chae Min dẫn đầu

HHTO - Sau loạt phim chiếu cuối tuần được quảng bá rầm rộ nhưng chỉ đạt hiệu ứng trung bình khá, tvN đang trỗi dậy trở lại với "Ngự Trù Của Bạo Chúa" (Bon Appétit, Your Majesty). "Beyond The Bar" cũng vừa có một pha bùng nổ với tập mới nhất.

Tình tiết Ngự Trù Của Bạo Chúa ngày càng hấp dẫn hơn với "cuộc chiến sinh tồn" ở hoàng cung của Ji Young (Yoona). Nụ hôn đầu bất ngờ của "bạo chúa" Lee Heon (Lee Chae Min) ở cuối tập 4 đã đẩy rating "chạm nóc". Tỉ suất người xem của phim lần đầu tiên đạt mốc 2 chữ số với 11,1%, tăng 3,5% so với tập 3. Biểu đồ rating của tác phẩm này đang một đường đi thẳng với các bước nhảy lớn sau từng tập.

Rating 3 tập đầu của phim lần lượt là: 4,9%, 6,6% và 7,6%.

Hiệu quả phát sóng của Ngự Trù Của Bạo Chúa đã thổi bùng sinh lực, phá băng cho đài tvN. Những tựa phim chiếu cùng khung giờ trước đó được công chúng đón nhận, nhưng về mặt số liệu chỉ mức trung bình khá, rating tăng mạnh ở những tập đầu, sau đó đi ngang, giữ ổn định trong khoảng 5 - 8%.

Không chỉ dẫn đầu tỉ suất người xem trung bình toàn quốc trên tất cả các kênh trong khung giờ phát sóng, Ngự Trù Của Bạo Chúa cũng giữ ngôi vương trong Top 10 phim được quan tâm nhất tuần qua. Cặp đôi chính Yoona và Lee Chae Min cũng lần lượt giữ vị trí 1 và 2 ở bảng diễn viên có phim đang chiếu, theo thống kê của Good Data Corporation.

Vượt qua những "xì xào", Beyond The Bar đang có cú bật trở lại với tập 10 khi phim chạm mốc rating 9,1%. Tỉ suất người xem tập 9 là 7,1%, không lệch nhiều so với 4 tập trước. Các vụ kiện qua từng tuần đủ sức hấp dẫn. Tuy nhiên, tuyến tình cảm vẫn không nhận được phản hồi tích cực và diễn xuất của Chae Yeon là điểm trừ lớn.

Có lợi thế chiếu trên đài Trung ương - KBS 2TV, Twelve khởi đầu với rating ấn tượng - 8,1%. Tuy nhiên, nội dung khó xem và nặng nề đã khiến phim đuối sức nhanh chóng khi cạnh tranh trực tiếp với Ngự Trù Của Bạo Chúa. Tập 2 và 3 có rating giảm mạnh, lần lượt còn 5,9% và 4,2%.

Our Golden Days - tác phẩm khác chiếu cuối tuần (khác khung giờ) của đài KBS 2TV vẫn giữ "sức chiến" ổn định. Tỉ suất lượt xem tập mới nhất là 15,9% - cao nhất trong các chương trình chiếu cuối tuần qua. The Winning Try (SBS) khép lại với rating 6,4%.