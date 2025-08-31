Ngự Trù Của Bạo Chúa tập 3: Lưỡi nai nướng chinh phục bạo chúa, ma nữ thăng tiến

Nhờ tài nấu ăn đỉnh chóp, Yeon Ji Young đã thoát khỏi nhà tù, lại còn được "bạo chúa" Lee Heon phong cho một chức cao trong cung. Nhưng kiếp nạn vẫn chưa buông tha "ma nữ", nhăm nhe đòi lấy mất một cánh tay của nàng.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 3 Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) tiếp nối những gì khép lại ở tập trước, khi Yeon Ji Young (Yoona) bị Lee Heon (Lee Chae Min) áp giải về cung. “Bạo chúa” nói với cô rằng sẽ đưa cô đến một nơi đặc biệt. Hoá ra đó là một nhà tù được xây ngay bên trong cung điện. Quả đúng là “đặc biệt”, chỉ không theo cách Ji Young nghĩ tới mà thôi.

Đêm đến, bỗng có một người đàn ông đeo mặt nạ đánh gục lính gác và thả Yeon Ji Young cùng Gil Geum (Yoon Seo Ah) ra khỏi tù. Cả hai chạy theo người đó, tưởng là chạy trốn khỏi hoàng cung, ai ngờ lại chạy vào một nơi rất lạ, ở đó có một nhóm người đeo mặt nạ đang nhảy múa và ca hát. Một trong số họ tháo mặt nạ, danh tính khiến người khác khiếp đảm, chẳng phải ai khác chính là “bạo chúa” Lee Heon.

Nhà vua “rung cây nhát khỉ” dọa sẽ đóng dấu sắt lên người Gil Geum khiến Yeon Ji Young khiếp đảm. Cô cầu xin tha cho người bạn mới quen, hứa sẽ không bỏ trốn khỏi hoàng cung nữa. Lee Heon liền nói rằng anh đói rồi và lệnh cho Ji Young nấu một bữa.

Lúc này, trong Thủy Lạt gian - nhà bếp hoàng gia, được biết Đại nhiệm ngự trù - chức vụ tương đương bếp trưởng - đã qua đời. Các ngự trù khác đang cạnh tranh cho vị trí đó, nổi bật có ngự trù Eom Bong Sik và ngự trù Maeng Man Soo. Không đồng ý cho phụ nữ bước vào bếp nấu ăn, tất cả các ngự trù nam ở Thủy Lạt gian đều giũ tạp dề bỏ đi để tỏ ý phản đối.

Không hề nao núng, Yeon Ji Young xem xét một vòng bếp, kiểm tra dụng cụ lẫn nguyên liệu. Bếp hừng lửa, dao bén sắc, nhưng lại không có nhiều lựa chọn về nguyên liệu. Nhờ chiếc mũi thính của Gil Geum, cả hai tìm ra được thịt nai để nấu món chính.

Cuối cùng, Yeon Ji Young dọn lên một mâm thức ăn mà cô giới thiệu là “ẩm thực cao cấp” của Pháp, là bữa ăn mà hoàng gia Pháp hay dùng. Bữa ăn gồm ba món và Lee Heon thích tất cả. Đặc biệt, món chính lưỡi nai nướng khiến anh vừa ăn vừa hồi tưởng lại những bữa ăn cùng mẹ thời thơ ấu, khiến cảm xúc trong anh vỡ òa.

Trong lúc dùng bữa, khi nghe Yeon Ji Young giới thiệu món ăn, cô dùng những từ ngữ hiện đại lạ lẫm với người thời Joseon nên Lee Heon không khỏi “ngáo ngơ”. Lee Heon hỏi vì sao cô lại biết nấu những món này, một lần nữa cô nhắc lại mình đến từ tương lai, và một lần nữa nhà vua thở dài tội nghiệp bởi cô gái này nấu ăn ngon mà bị “tẻn tẻn”.

Bữa ăn suýt bị phá đám khi Kang Mok Ju (Kang Han Na) xông thẳng đến phòng của Lee Heon. Dù đã bị ngăn lại nhưng cô ta vẫn làm ầm ĩ, cuối cùng hé được cánh cửa chỉ để nhìn thấy nhà vua và “ma nữ” đang nói chuyện vui vẻ. Sủng phi còn sốc hơn khi ngay sau đó đích thân Lee Heon ra lệnh cho cô ta lui về tẩm cung của mình. Đây là lần đầu tiên Kang Mok Ju phải chịu cảnh bẽ bàng như vậy.

Trong phòng, khi Yeon Ji Young ngỏ ý cũng muốn rời đi, Lee Heon nắm lấy tay cô kéo lại. Nhà vua nói cô không phải là một cô gái bình thường, do đó anh chọn cô. Đầu Ji Young liên tục “nhảy số”. Tại sao phải dí sát vào mặt cô để nói cô không giống những người con gái khác? Và “bạo chúa” chọn cô cho việc gì? Chẳng lẽ là "ban ân sủng"? Nghĩ đến đó tự dưng Ji Young thấy đau đầu.

Những ngày sau đó, cuộc sống ở Thủy Lạt gian khiến Yeon Ji Young mệt lả tả tơi bởi các trò phá hoại. Các ngự trù nam cố tình làm củi ướt, bỏ rắn vào hũ gạo, thả gián chạy khắp bếp… để làm khó cô.

“Kiếp nạn” vẫn chưa hết. Các quan đại thần cho rằng Ji Young chính là ma nữ đã xui khiến nhà vua, gây ra chuyện Giám sát sứ Hong bị lưu đày, do đó họ yêu cầu nhà vua phải trừng phạt cô. Chính Kang Mok Ju là người đã phát tán những tin đồn xấu về Ji Young. Nhưng Lee Heon không những không phạt mà còn “phong chức” cho cô. Yeon Ji Young trở thành Đại nhiệm ngự trù.

Các hoạt động phá hoại ở Thủy Lạt gian lại càng trở nên quá đà hơn, với muối trộn lẫn với bột mì, dao bị làm cùn đến mức đến cắt đậu phụ còn không xong. Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Yeon Ji Young tỏ ra mình đủ bản lĩnh làm chủ căn bếp hoàng gia.

Yeon Ji Young lừa các ngự trù nam, nói với họ rằng tạm thời cô chỉ quan sát chứ không làm bếp, và nhà vua đã đồng ý. Do đó, nếu thức ăn có vấn đề gì chính họ phải là người chịu trách nhiệm chứ không phải cô. Thế là các ngự trù nam vội vã mài lại dao, mang các nguyên liệu thượng hạng ra nấu nếu không muốn ngày này năm sau trở thành ngày giỗ.

Rắp tâm hãm hại Ji Young, Kang Mok Ju đến gặp Đại vương Đại phi, nhỏ to rằng Ji Young là mối đe dọa đối với Lee Heon. Cô ta đề nghị Đại vương Đại phi nên tự mình kiểm tra kỹ năng nấu ăn của Ji Young. Thế là một cuộc thi nấu ăn giữa Ji Young và các ngự trù cao cấp ở Thủy Lạt gian được diễn ra. Nếu thua, Ji Young sẽ bị chặt tay.

Hay tin, Lee Heon lập tức đến ngay nơi cuộc thi nấu ăn đang diễn ra, nhưng không phải để ngăn nó lại hay giải cứu "ma nữ" của mình. "Bạo chúa" chỉ bá đạo nói rằng cuộc thi cần phải công bằng, do đó nếu các ngự trù nam thua cuộc họ cũng phải chịu hình phạt chặt tay.

Tập 3 Ngự Trù Của Bạo Chúa chứng kiến Yeon Ji Young nhờ bản lĩnh nấu bếp của mình mà "thăng quan tiến chức". Với cuộc thi nấu ăn, dường như Lee Heon không quá lo lắng. “Bạo chúa” nhìn "ma nữ" của mình bằng ánh mắt tin tưởng, dường như muốn nói rằng cô dư sức vượt qua "kiếp nạn" này.

Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện đang phát sóng trên Netflix.