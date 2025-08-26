Ngự Trù Của Bạo Chúa tập 2: Bạo chúa như miếng thịt dai, nấu đúng cách cũng phải mềm

HHTO - Dù thiếu thốn nguyên liệu và món chính lại là một tảng thịt cứng như đá, nữ đầu bếp đến từ tương lai vẫn xoay xở làm ra một món ăn khiến bạo chúa cũng phải thấy các gai vị giác trên lưỡi mình như bùng nổ bởi hương vị lần đầu được nếm.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Tập 2 Ngự Trù Của Bạo Chúa (Bon Appétit, Your Majesty) mở đầu với cảnh Yeon Ji Young (Yoona) vừa gội đầu xong, ngồi hong tóc bên bờ suối thì bị lính bắt. Cô và Gil Geum (Yoon Seo Ah) cùng bị áp giải đến phủ của Quan sát sứ họ Hong.

Vì đã 27 tuổi, Yeon Ji Young bị xếp vào nhóm “gái già”, không bị đưa vào Thái Hồng - hoạt động tuyển chọn các cô gái phù hợp trên khắp Joseon để đem vào cung. Không bị đưa đến gặp vua nhưng Yeon Ji Young bị đẩy xuống bếp. Ở đó, cô cùng với các cô, các dì bị bắt khác phải nấu một bữa ăn thịnh soạn dành cho bốn người.

Nhiệm vụ nghe tưởng dễ xơi nhưng hóa ra lại không, bởi nguyên liệu rất khan hiếm, những người phụ bếp trước đó đều đã bỏ trốn. Các cô, các dì hiện tại đều không có kinh nghiệm trong việc nấu tiệc, còn khách lại vô cùng khó chiều.

Yeon Ji Young được biết khách đến dùng bữa là cha con Đô thừa chỉ Im Song Jae (Oh Eui Sik) - chồng của công chúa, quan thân cận với “bạo chúa” Lee Heon (Lee Chae Min). Họ là những kẻ luôn bới lông tìm vết các món ăn, lấy cớ đó để vòi tiền đút lót hoặc bắt con gái của nhà nào xui xẻo họ ghé qua nộp cho Thái Hồng.

Tin tưởng vào tay nghề của mình, Yeon Ji Young giao kèo với con trai của Quan sát sứ rằng nếu món cô nấu làm hài lòng khách, cô và mọi người ở đây sẽ được thả đi. Con trai Quan sát sứ đồng ý, nữ đầu bếp xuyên không liền bắt tay vào việc.

Thử thách lớn nhất của Yeon Ji Young lúc này không phải là nguyên liệu thiếu thốn mà là thịt - món chính - quá dai. Không thể chế biến theo cách thông thường, Yeon Ji Young áp dụng kỹ thuật sous vide nấu chậm để làm mềm thịt. Đồng thời, cô còn hướng dẫn mọi người dùng các nguyên liệu khác như mắm tép, cá khô, nấm… để làm ra “bột ngọt” thời Joseon.

Hai cha con Đô thừa chỉ đã đến, bàn ăn được dọn ra. Ban đầu, họ phàn nàn chê bai bữa ăn không có mâm cỗ ê hề mà chỉ có vài lát thịt mỏng. Khi Yeon Ji Young đề nghị họ hãy ăn thử trước, cả hai dùng dằng một lúc mới chịu động đũa. Rõ ràng hương vị của món steak ngon đến mức khiến hai cha con Đô thừa chỉ mê mẩn, nhưng cả hai vẫn mặt dày nói dối rằng món ăn chả ra làm sao.

Ngay khi Yeon Ji Young suýt bị xử phạt vì tội nấu dở, Lee Heon xuất hiện đòi tự mình thử món steak. Bạo chúa đã theo dấu sợi dây buộc tóc cô đánh rơi bên bờ suối đuổi theo đến đây.

Sự xuất hiện của Lee Heon khiến Yeon Ji Young khiếp đảm, bởi lúc này cô đã chắc chắn mình thực sự xuyên không, anh thực sự là vua, thậm chí còn là bạo chúa nổi tiếng trong lịch sử. Cách đó chỉ mấy tiếng đồng hồ trước, cô tưởng anh là tên “tẻn tẻn” nghiện hóa trang, đã chĩa súng điện vào anh, mắng anh, thậm chí còn trói anh lại… Nhưng đồng thời, Yeon Ji Young cũng nhận ra rằng đây là cơ hội để cô thoát nạn, bởi Lee Heon nổi tiếng là kẻ sành ăn.

Không hổ danh, Lee Heon hoàn toàn mê đắm món steak và cho nó sự công nhận xứng đáng, gọi nó là món ăn "đệ nhất thiên hạ". Bạo chúa còn nhận ra được sự đặc biệt từ loại phụ gia mà Yeon Ji Young tạo ra để mô phỏng bột ngọt. Nữ đầu bếp xuyên không tránh được kiếp nạn bị phạt, nhưng vẫn bị nhốt lại để mai phải vào cung.

Tuy nhiên, con trai của Quan sát sứ giữ lời hứa, lén thả Yeon Ji Young đi. Nghĩ rằng cuốn sách cổ là nguyên nhân khiến mình xuyên không, Yeon Ji Young nhờ Gil Geum dẫn cô đến vách núi để tìm nó. Cuốn sách cổ được cất trong chiếc túi xách, mà vào ban ngày Lee Heon đã bắn tên hất chiếc túi khỏi tay cô.

Chưa kịp tìm thấy túi xách, cô đã bị Lee Heon tóm được. Bạo chúa sai lính tìm được túi xách cho cô, nhưng chỉ để ném nó xuống vách núi lần nữa. Trong lúc Yeon Ji Young giận điên lên thì Lee Heon có vẻ rất thích thú. Và cô lại bị bắt, một lần nữa.

Hôm sau, Yeon Ji Young bị đưa vào cung cùng với Gil Geum. Tại đây, Yeon Ji Young đã chạm mặt Kang Mok Ju (Kang Han Na) - được biết đến là “người đàn bà độc ác nhất” Joseon, người thao túng Lee Heon thực hiện các hành vi bạo ngược trong lịch sử.

Thấy Lee Heon mang về một cô gái, Kang Mok Ju ánh mắt tóe lửa phóng thẳng vào Yeon Ji Young, như muốn “xuyên thủng” mặt cô. Nữ đầu bếp xuyên không còn chưa kịp hoàn hồn thì lại nghe tiếp Lee Heon thích thú nói rằng anh sẽ khiến cô phải xin tha mạng trong những ngày tiếp theo.

Tập 2 Ngự Trù Của Bạo Chúa không hài hước bằng tập đầu tiên nhưng lại hé lộ nhiều tình tiết hơn, các nhân vật phụ được khai thác sâu hơn. Một trong những điều thú vị và gây tò mò nhất là cuộc nói chuyện giữa Lee Heon và Im Song Jae cho thấy rằng các hành vi bạo ngược của nhà vua là để trả thù cho mẹ mình. Tuy điều đó cũng không thể “bao che” rằng hành động của Lee Heon là đúng, nhưng ít nhiều cho thấy bạo chúa có những nỗi khổ tâm giấu kín, chờ được hé lộ.

Ngự Trù Của Bạo Chúa hiện đang phát sóng trên Netflix.