My Troublesome Star: Jang Da Ah diễn còn gồng nhưng nhan sắc chuẩn minh tinh

HHTO - Với diễn xuất đủ sức "đảo chiều" dư luận sau thành công của "Pyramid Game", Jang Da Ah tiếp tục hóa thân thành nữ minh tinh xinh đẹp, kiêu kỳ trong phim mới. Dù nét diễn còn khá gồng và cứng, khán giả vẫn dành nhiều lời khen cho màn trở lại lần này của nữ diễn viên sinh năm 2001.

My Troublesome Star mở đầu cùng câu chuyện của Im Sera (Jang Da Ah) - nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng của năm 1999. Tập 1 khắc họa những góc khuất phía sau ánh đèn của Sera: Từ việc bị quản lý phản bội, phải rót rượu như một phần của "quy tắc ngầm", bị bố lấy số điện thoại để lừa đảo đến việc bị đồng nghiệp đố kỵ.

Jang Da Ah hóa thân thành Im Sera - nữ minh tinh đắt giá nhưng chịu nhiều áp lực.

Tất cả những điều này khiến Sera ngày ngày sống trong lo sợ. Đến một hôm, cô bất ngờ gặp tai nạn xe nghiêm trọng. Khi mở mắt ra, cô phát hiện mình đã trở thành Bong Cheong Ja (Uhm Jung Hwa) - một phụ nữ trung niên rất đỗi bình thường ở năm 2025. Cô đã hôn mê suốt 25 năm và bằng cách nào đó, trí nhớ của cô chỉ dừng ở năm 1999 và không hiểu vì sao thân phận của mình cũng thay đổi.

Bằng cách nào đó, nữ minh tinh Im Sera đã trở thành "bà thím" Bong Cheong Ja sau 25 năm hôn mê.

Tại đây, không còn bất kỳ ai nhớ đến Im Sera hay nhận ra Bong Cheong Ja của quá khứ. Trong khi đó, Go Hee Young - diễn viên luôn ganh ghét với Im Sera lại "vụt sáng" thành sao sau tai nạn năm xưa. Chính vì thế, Cheong Ja quyết tâm tìm lại chân tướng của vụ tai nạn, cũng như hóa giải hàng loạt những chuyện quái lạ đã xảy đến với mình.

Trong phim, Jang Da Ah chỉ xuất hiện ngắn gọn ở 2 tập đầu với vai diễn Im Sera lúc trẻ. Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ thuyết phục khán giả trước phong thái "chanh sả", kiêu kỳ cùng nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ diễn viên.

Chỉ một phân đoạn gỡ kính và hất tóc trong vài giây, Jang Da Ah "gây bão" khắp mọi cõi mạng nhờ vẻ đẹp trong trẻo nhưng vẫn thu hút như một đại minh tinh thực thụ.

Kể cả trong lối trang điểm thập niên trước có phần "dừ" - phấn mắt đậm cùng son bóng nhạt màu, Jang Da Ah vẫn đầy thu hút nhờ nét sắc sảo, kiêu kỳ.

Bên cạnh tạo hình cực slay của Im Sera, Jang Da Ah cũng nhận nhiều lời khen về mặt diễn xuất. Cô hóa thân mượt mà, tự nhiên thành một Im Sera tự tin và đáng mến, không chỉ trên sân khấu mà còn trong cách đối xử với các nhân viên và cảnh sát Dokgo Cheol.

Nguồn video: Tiktok @ilyfs.ed.

Đặc biệt trong phân cảnh cô phản kháng việc bị lừa đi "tiếp rượu", ánh mắt quật cường trước người "trên cơ" và sự phẫn nộ với quản lý để bảo vệ chính mình, đã khắc họa rõ nét tính cách cứng rắn mà vẫn đầy kiêu hãnh của nữ minh tinh.

Ngược lại, cũng có nhiều khán giả cho rằng nữ diễn viên "bê nguyên xi" nét diễn từ Pyramid Game. Cô thường xuyên nhướng mày nên dễ gây nên cảm giác gồng cứng, khó chịu. Hiện tại, vẫn có nhiều ý kiến khác nhau xoay quanh diễn xuất của Jang Da Ah:

"Diễn bị gồng, hơi đơ. Bê nguyên lối diễn của phim cũ vào đây nên không hợp lắm."

"Nhả thoại hay đó chứ, nhưng vẫn hơi gồng. Vẫn còn mới nên hy vọng sau này có thể tốt hơn."

"Chị này chỉ có một vai trước đó thôi nhỉ? Nếu diễn như vậy đã quá xịn rồi."

"Biểu cảm thay đổi theo từng lời thoại, cuốn ghê luôn."

Jang Da Ah sinh ngày 5/5/2001, trước khi ra mắt, cô được biết đến là chị ruột của Jang Wonyoung (IVE). Bất kể những nghi ngại đổ dồn là "dựa hơi danh tiếng" em gái, Jang Da Ah khiến công chúng "quay xe" ngay từ vai diễn đầu tay trong Pyramid Game. Bởi Baek Ha Rin đã toát ra phong thái ngạo mạn, tự phụ đúng chuẩn "tiểu thư ác quỷ" đầy thu hút.

Netizen có hơi tiếc nuối vì Im Sera của Jang Da Ah quá ấn tượng nhưng chỉ góp mặt chớp nhoáng trong My Troublesome Star thay vì là nhân vật trung tâm. Tuy nhiên, người hâm mộ cho rằng đây là một hướng đi đúng đắn, giúp cô có cơ hội tiếp xúc với các diễn viên "gạo cội" như Uhm Jung Hwa, Song Seung Hoon để trau dồi diễn xuất trước khi có một vai chính tốt.